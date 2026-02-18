Principal
El Salvador y España consolidan el diálogo político en el ámbito parlamentario
El vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, ostuvo un encuentro de trabajo con el presidente del senado español, Pedro Rollán, en el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales y de la diplomacia parlamentaria entre ambos países.
Durante la reunión, el vicepresidente Ulloa destacó la importancia de que España conozca de primera mano el proceso de transformación que vive la nación salvadoreña. Explicó que el primer mandato del presidente, Nayib Bukele, estuvo centrado en la recuperación de la seguridad y el restablecimiento del orden, mientras que el segundo período tiene como prioridad el crecimiento económico y la generación de confianza para la inversión.
En este sentido, destacó el dinamismo de la economía salvadoreña, particularmente en el turismo y la industria textil, y expresó el interés de ampliar la cooperación con España en áreas como tecnología, energías renovables e infraestructura. Subrayó que las nuevas condiciones de seguridad han sido clave para impulsar la inversión extranjera, el crecimiento del turismo y el fortalecimiento del desarrollo social.
Asimismo, el vicemandatario abordó el proceso de combate a las pandillas, recordando que el país atravesó una de las tasas de homicidios más altas del mundo y que las medidas adoptadas permitieron revertir esa situación. Indicó que el proceso se ha desarrollado dentro del marco legal y ha producido resultados significativos en términos de estabilidad y tranquilidad ciudadana, al grado que hoy El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental.
Por su parte, el presidente del Senado, destacó los profundos lazos históricos, culturales y lingüísticos que unen a España y El Salvador, y subrayó que Iberoamérica constituye una prioridad para la Cámara Alta, que cuenta con una Comisión de Asuntos Iberoamericanos de carácter permanente.
Además, valoró positivamente la evolución experimentada por la nación salvadoreña en los últimos años y expresó la disposición del Senado a continuar fortaleciendo el diálogo político y la cooperación interparlamentaria, así como a acompañar iniciativas que promuevan el crecimiento económico y la confianza empresarial. En este contexto, elogió la popularidad del Presidente Bukele y la abrumadora mayoría con que cuenta en la Asamblea Legislativa como constancia de la satisfacción de los ciudadanos.
Finalmente, el Presidente del Senado transmitió el interés de Su Majestad el Rey Felipe VI en que El Salvador tenga un papel destacado en la próxima Cumbre Iberoamericana.
El encuentro concluyó expresando la voluntad mutua de continuar fortaleciendo la relación bilateral mediante la diplomacia parlamentaria.
Principal
El Salvador suma aliado internacional para proteger sus costas y educar a nuevas generaciones
La protección de los ecosistemas marino-costeros del país recibe un nuevo impulso con la firma de una Carta de Entendimiento entre la Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador y HE Space Children’s Foundation, orientada a desarrollar iniciativas en sostenibilidad y educación ambiental.
El acuerdo abre la puerta a proyectos enfocados en la formación de niños y jóvenes, así como en el fortalecimiento de capacidades técnicas para mejorar la gestión ambiental en el territorio, especialmente en zonas costeras.
El titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, Fernando López, señaló que esta alianza consolida una visión compartida para proteger los recursos naturales y avanzar hacia un desarrollo más sostenible, con impacto directo en las comunidades.
La cooperación internacional, indicaron las autoridades, permitirá generar nuevas oportunidades para fortalecer la educación ambiental y promover acciones concretas en favor del entorno natural.
Principal
Más de 3,000 elementos policiales y militares garantizarán seguridad en IRONMAN 70.3
El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, informó que todo está preparado para el desarrollo del Ironman 70.3 El Salvador, el primero en organizarse en el país, destacando un amplio dispositivo de seguridad y logística.
“Este es el primer Ironman que se organiza en el país, con un dispositivo de gestión con una coordinación interinstitucional, con alrededor de 2,000 elementos de la Fuerza Armada, más de 1,000 elementos policiales y todo el equipo de gestores de tránsito”, explicó el funcionario.
La competencia iniciará en el Parque Recreativo Apulo, en el lago de Ilopango, con la etapa de natación. Posteriormente, los atletas recorrerán en bicicleta el bulevar del Ejército y la carretera Panamericana hasta retornar en Cojutepeque.
Debido al recorrido, las autoridades informaron que se realizarán diversos cierres vehiculares, por lo que recomiendan a la población planificar sus desplazamientos con anticipación y consultar plataformas de navegación como Waze antes de salir.
El evento reunirá a atletas nacionales e internacionales, consolidando al país como un destino atractivo para el deporte de alto rendimiento y generando movimiento en sectores como hotelería, gastronomía y comercio.
Principal
Más de 240 jóvenes se gradúan del Programa de Formación de Capital Humano de Hacienda
Este martes se realizó la clausura de la XV edición del Programa de Formación de Capital Humano impulsado por el Ministerio de Hacienda de El Salvador, iniciativa que busca fortalecer los conocimientos técnicos de estudiantes universitarios en el área económica y financiera.
En esta promoción se graduaron 241 jóvenes provenientes de distintas carreras afines, quienes durante el proceso reforzaron competencias en áreas hacendarias y adquirieron experiencia práctica vinculada al funcionamiento de la institución.
El titular de la cartera de Estado, Jerson Posada, destacó la importancia del programa tanto para el desarrollo profesional de los participantes como para el fortalecimiento institucional del país, al incorporar talento joven a distintas áreas técnicas.
A lo largo de 15 años, el programa ha formado a más de 4,000 personas, ampliando sus oportunidades de inserción en el mercado laboral y contribuyendo a la especialización en temas fiscales y financieros.
Por su parte, la becaria Tatiana Ramírez agradeció la oportunidad de formación brindada, subrayando el aprendizaje obtenido durante el proceso.