El Salvador y España consolidan el diálogo político en el ámbito parlamentario

El vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, ostuvo un encuentro de trabajo con el presidente del senado español, Pedro Rollán, en el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales y de la diplomacia parlamentaria entre ambos países.

Durante la reunión, el vicepresidente Ulloa destacó la importancia de que España conozca de primera mano el proceso de transformación que vive la nación salvadoreña. Explicó que el primer mandato del presidente, Nayib Bukele, estuvo centrado en la recuperación de la seguridad y el restablecimiento del orden, mientras que el segundo período tiene como prioridad el crecimiento económico y la generación de confianza para la inversión.

En este sentido, destacó el dinamismo de la economía salvadoreña, particularmente en el turismo y la industria textil, y expresó el interés de ampliar la cooperación con España en áreas como tecnología, energías renovables e infraestructura. Subrayó que las nuevas condiciones de seguridad han sido clave para impulsar la inversión extranjera, el crecimiento del turismo y el fortalecimiento del desarrollo social.

Asimismo, el vicemandatario abordó el proceso de combate a las pandillas, recordando que el país atravesó una de las tasas de homicidios más altas del mundo y que las medidas adoptadas permitieron revertir esa situación. Indicó que el proceso se ha desarrollado dentro del marco legal y ha producido resultados significativos en términos de estabilidad y tranquilidad ciudadana, al grado que hoy El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental.

Por su parte, el presidente del Senado, destacó los profundos lazos históricos, culturales y lingüísticos que unen a España y El Salvador, y subrayó que Iberoamérica constituye una prioridad para la Cámara Alta, que cuenta con una Comisión de Asuntos Iberoamericanos de carácter permanente.

Además, valoró positivamente la evolución experimentada por la nación salvadoreña en los últimos años y expresó la disposición del Senado a continuar fortaleciendo el diálogo político y la cooperación interparlamentaria, así como a acompañar iniciativas que promuevan el crecimiento económico y la confianza empresarial. En este contexto, elogió la popularidad del Presidente Bukele y la abrumadora mayoría con que cuenta en la Asamblea Legislativa como constancia de la satisfacción de los ciudadanos.

Finalmente, el Presidente del Senado transmitió el interés de Su Majestad el Rey Felipe VI en que El Salvador tenga un papel destacado en la próxima Cumbre Iberoamericana.

El encuentro concluyó expresando la voluntad mutua de continuar fortaleciendo la relación bilateral mediante la diplomacia parlamentaria.

