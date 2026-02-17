Principal
El Salvador suma aliado internacional para proteger sus costas y educar a nuevas generaciones
La protección de los ecosistemas marino-costeros del país recibe un nuevo impulso con la firma de una Carta de Entendimiento entre la Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador y HE Space Children’s Foundation, orientada a desarrollar iniciativas en sostenibilidad y educación ambiental.
El acuerdo abre la puerta a proyectos enfocados en la formación de niños y jóvenes, así como en el fortalecimiento de capacidades técnicas para mejorar la gestión ambiental en el territorio, especialmente en zonas costeras.
El titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, Fernando López, señaló que esta alianza consolida una visión compartida para proteger los recursos naturales y avanzar hacia un desarrollo más sostenible, con impacto directo en las comunidades.
La cooperación internacional, indicaron las autoridades, permitirá generar nuevas oportunidades para fortalecer la educación ambiental y promover acciones concretas en favor del entorno natural.
Más de 3,000 elementos policiales y militares garantizarán seguridad en IRONMAN 70.3
El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, informó que todo está preparado para el desarrollo del Ironman 70.3 El Salvador, el primero en organizarse en el país, destacando un amplio dispositivo de seguridad y logística.
“Este es el primer Ironman que se organiza en el país, con un dispositivo de gestión con una coordinación interinstitucional, con alrededor de 2,000 elementos de la Fuerza Armada, más de 1,000 elementos policiales y todo el equipo de gestores de tránsito”, explicó el funcionario.
La competencia iniciará en el Parque Recreativo Apulo, en el lago de Ilopango, con la etapa de natación. Posteriormente, los atletas recorrerán en bicicleta el bulevar del Ejército y la carretera Panamericana hasta retornar en Cojutepeque.
Debido al recorrido, las autoridades informaron que se realizarán diversos cierres vehiculares, por lo que recomiendan a la población planificar sus desplazamientos con anticipación y consultar plataformas de navegación como Waze antes de salir.
El evento reunirá a atletas nacionales e internacionales, consolidando al país como un destino atractivo para el deporte de alto rendimiento y generando movimiento en sectores como hotelería, gastronomía y comercio.
Más de 240 jóvenes se gradúan del Programa de Formación de Capital Humano de Hacienda
Este martes se realizó la clausura de la XV edición del Programa de Formación de Capital Humano impulsado por el Ministerio de Hacienda de El Salvador, iniciativa que busca fortalecer los conocimientos técnicos de estudiantes universitarios en el área económica y financiera.
En esta promoción se graduaron 241 jóvenes provenientes de distintas carreras afines, quienes durante el proceso reforzaron competencias en áreas hacendarias y adquirieron experiencia práctica vinculada al funcionamiento de la institución.
El titular de la cartera de Estado, Jerson Posada, destacó la importancia del programa tanto para el desarrollo profesional de los participantes como para el fortalecimiento institucional del país, al incorporar talento joven a distintas áreas técnicas.
A lo largo de 15 años, el programa ha formado a más de 4,000 personas, ampliando sus oportunidades de inserción en el mercado laboral y contribuyendo a la especialización en temas fiscales y financieros.
Por su parte, la becaria Tatiana Ramírez agradeció la oportunidad de formación brindada, subrayando el aprendizaje obtenido durante el proceso.
Extorsionista que golpeó a víctima recibe 15 años y tres meses de prisión
Por extorsionar y golpear su víctima para que entregara el dinero exigido, Henry Azael Aparicio Aparicio estará más de 15 años tras las rejas, así lo resolvió el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Los hechos sucedieron el 31 de octubre de 2024, aproximadamente a las 6:00 de la tarde, cuando la víctima se desplazaba sobre la calle principal del cantón San Francisco, en el sector conocido como El Copinol, del distrito de San Pedro Perulapán, Cuscatlán Norte.
El imputado junto a otro hombre, sorprendieron a la víctima y le exigieron que les entregara dinero. Ante la negativa de no entregarles el efectivo, porque no tenía, lo golpearon en la cara y le dieron varias patadas.
El imputado fue sentenciado por el delito de extorsión agravada.
En febrero de este año, Silvia María Carrero Vanegas recibió una pena de 15 años de prisión por extorsión, en su modalidad agravada.
El reporte oficial detalla que los hechos iniciaron en 2007 y fueron denunciados en agosto del 2009. Las extorsiones se dieron en un comercio del distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que Vanegas exigió a la víctima, en nombre de la pandilla 18, mercadería a cambio de no atentar en contra de su vida, la de sus familiares o empleados. La sentenciada coordinó el retiro del dinero, pero a la vez iniciaron las pesquisas correspondientes.
Carrero Vanegas fue detenida en el marco del régimen de excepción y es procesada por su pertenencia a la estructura terrorista.