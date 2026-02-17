Más de 3,000 elementos policiales y militares garantizarán seguridad en IRONMAN 70.3

Por extorsionar y golpear su víctima para que entregara el dinero exigido, Henry Azael Aparicio Aparicio estará más de 15 años tras las rejas, así lo resolvió el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.

Los hechos sucedieron el 31 de octubre de 2024, aproximadamente a las 6:00 de la tarde, cuando la víctima se desplazaba sobre la calle principal del cantón San Francisco, en el sector conocido como El Copinol, del distrito de San Pedro Perulapán, Cuscatlán Norte.

El imputado junto a otro hombre, sorprendieron a la víctima y le exigieron que les entregara dinero. Ante la negativa de no entregarles el efectivo, porque no tenía, lo golpearon en la cara y le dieron varias patadas.

El imputado fue sentenciado por el delito de extorsión agravada.

En febrero de este año, Silvia María Carrero Vanegas recibió una pena de 15 años de prisión por extorsión, en su modalidad agravada.

El reporte oficial detalla que los hechos iniciaron en 2007 y fueron denunciados en agosto del 2009. Las extorsiones se dieron en un comercio del distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Las investigaciones establecieron que Vanegas exigió a la víctima, en nombre de la pandilla 18, mercadería a cambio de no atentar en contra de su vida, la de sus familiares o empleados. La sentenciada coordinó el retiro del dinero, pero a la vez iniciaron las pesquisas correspondientes.

Carrero Vanegas fue detenida en el marco del régimen de excepción y es procesada por su pertenencia a la estructura terrorista.

