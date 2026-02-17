Más de 240 jóvenes se gradúan del Programa de Formación de Capital Humano de Hacienda

El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 16 años de prisión a Milton Orlando Constanza por agresión sexual en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.

El imputado también debe pagar $1,000 en concepto de responsabilidad civil.

Los hechos iniciaron en agosto de 2023, en una colonia de la comunidad Belén, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Las investigaciones establecieron que el imputado se valió de la confianza familiar, agredió sexualmente a la menor en reiteradas ocasiones. Los abusos se cometieron mientras la madre de la víctima se encontraba trabajando turnos nocturnos, según el reporte de la Fiscalía.

Constanza amenazó a la víctima con asesinar a su progenitora si contaba algo de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, la víctima se armó de valor y manifestó lo sucedido y luego denunciaron ante las autoridades.

En otro caso, Gerson Welman Pérez Pérez, purgará nueve años de prisión por agresión sexual en menor e incapaz, en modalidad de delito continuado, en perjuicio de una niña de nueve años.

Los abusos ocurrieron en 2024, en el cantón El Arenal, en el distrito de Ciudad Delgado, municipio de San Salvador Centro. La menor de edad vivía con su madre y el agresor, lugar donde ocurrió el crimen.

Inicialmente, la víctima contó a la mamá sobre los abusos que estaba sufriendo por parte Pérez Pérez; sin embargo, ella no le creyó, de acuerdo con el expediente fiscal.

Posteriormente, la víctima optó por relatar los hechos a su padre biológico, y fue él quien interpuso la denuncia. En el juicio, el ministerio público presentó abundante prueba documental, testimonial y pericial, incluida la obtenida con la cámara Gesell.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...