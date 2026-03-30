El Salvador recibió más de 48 mil turistas extranjeros durante inicio de Semana Santa

La disminución de incendios atendidos por las instituciones de primera respuesta fue destacada este lunes por autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en el marco de un simulacro de accidente de tránsito desarrollado en la carretera al puerto de La Libertad, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este.

El ejercicio, realizado frente a la residencial Tuscania, recreó un siniestro provocado por distracción al volante y exceso de velocidad, en el que se vieron involucrados un sedán, un pickup y una motocicleta, con un saldo simulado de seis personas lesionadas que fueron atendidas de manera oportuna.

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a la prevención y reducción de emergencias en distintos escenarios.

«Como Sistema Nacional de Protección Civil, hemos venido desarrollando diferentes acciones en distintos escenarios, con el fin de prevenir emergencias, no solo en las vías públicas, sino también en centros y parques recreativos», afirmó en conferencia de prensa.

Amaya añadió que el Plan Verano 2026 contempla cobertura en lugares de alta afluencia como carreteras, playas, parques recreativos, centros comerciales, mercados, restaurantes y eventos religiosos.

Durante el simulacro, los equipos aplicaron protocolos de atención prehospitalaria, clasificación de víctimas y traslado a centros asistenciales, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante este tipo de incidencias,

Por su parte, el director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, enfatizó en la reducción de emergencias atendidas por el personal de la institución.

Según detalló, durante el 28 y 29 de marzo se registraron 82 emergencias en 2026 frente a 94 en el mismo periodo de 2025, lo que representa una disminución del 13 %. En incendios en maleza se pasó de 73 a 59 casos, forestales de 8 a 6, estructurales se mantuvieron en 9, mientras que incendios en basureros aumentaron de 3 a 13 y en vehículos de 1 a 5.

«Si totalizamos las emergencias, esto hace una reducción del 13 %. Cualquier incidente para nosotros cuenta. El objetivo es que haya cero incidentes, lamentablemente suelen pasar. Nuestro número de emergencias es el 913», indicó Solano.

El funcionario también hizo un llamado a la población a asumir su responsabilidad en la seguridad vial.

«Más allá de la representación, este simulacro es un llamado urgente a la reflexión. La seguridad vial no depende únicamente de las autoridades; es una responsabilidad compartida que comienza con cada uno de nosotros», indicó.

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