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Reportan disminución del 13 % en incendios en El Salvador
La disminución de incendios atendidos por las instituciones de primera respuesta fue destacada este lunes por autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en el marco de un simulacro de accidente de tránsito desarrollado en la carretera al puerto de La Libertad, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este.
El ejercicio, realizado frente a la residencial Tuscania, recreó un siniestro provocado por distracción al volante y exceso de velocidad, en el que se vieron involucrados un sedán, un pickup y una motocicleta, con un saldo simulado de seis personas lesionadas que fueron atendidas de manera oportuna.
El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a la prevención y reducción de emergencias en distintos escenarios.
«Como Sistema Nacional de Protección Civil, hemos venido desarrollando diferentes acciones en distintos escenarios, con el fin de prevenir emergencias, no solo en las vías públicas, sino también en centros y parques recreativos», afirmó en conferencia de prensa.
Amaya añadió que el Plan Verano 2026 contempla cobertura en lugares de alta afluencia como carreteras, playas, parques recreativos, centros comerciales, mercados, restaurantes y eventos religiosos.
Durante el simulacro, los equipos aplicaron protocolos de atención prehospitalaria, clasificación de víctimas y traslado a centros asistenciales, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante este tipo de incidencias,
Por su parte, el director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, enfatizó en la reducción de emergencias atendidas por el personal de la institución.
Según detalló, durante el 28 y 29 de marzo se registraron 82 emergencias en 2026 frente a 94 en el mismo periodo de 2025, lo que representa una disminución del 13 %. En incendios en maleza se pasó de 73 a 59 casos, forestales de 8 a 6, estructurales se mantuvieron en 9, mientras que incendios en basureros aumentaron de 3 a 13 y en vehículos de 1 a 5.
«Si totalizamos las emergencias, esto hace una reducción del 13 %. Cualquier incidente para nosotros cuenta. El objetivo es que haya cero incidentes, lamentablemente suelen pasar. Nuestro número de emergencias es el 913», indicó Solano.
El funcionario también hizo un llamado a la población a asumir su responsabilidad en la seguridad vial.
«Más allá de la representación, este simulacro es un llamado urgente a la reflexión. La seguridad vial no depende únicamente de las autoridades; es una responsabilidad compartida que comienza con cada uno de nosotros», indicó.
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El Salvador recibió más de 48 mil turistas extranjeros durante inicio de Semana Santa
Entre el pasado sábado 28 y domingo 29 de marzo, El Salvador percibió la llegada de 48 mil visitantes provenientes de Guatemala (54 %), Estados Unidos (18 %), Honduras (17 %) y de otros países del mundo (11 %).
Los 48 mil visitantes que registró El Salvador el fin de semana pasado representa un incremento del 45 % en comparación del mismo periodo en 2025 (33 mil visitantes).
Los cinco lugares más visitados fueron las playas de Surf City (El Tunco y El Zonte), en La Libertad, en segundo lugar, la ciudad de San Salvador, seguido por el Centro Histórico de la capital, la Ruta de Las Flores, y, por último, la Ciudad de San Miguel.
Mientras tanto, en cuanto a sitios turísticos públicos se registró la visita de 450 mil personas, que representa un aumento del 55 % en comparación a los 291 mil que se percibieron en 2025. El sitio más visitado fue el Centro Histórico de San Salvador, con 209 mil visitantes.
En segundo lugar, con 34 mil visitantes, se ubican los sitios públicos de La Libertad como el Complejo Turístico, el, Puerto de La Libertad, y las playas El Tunco, San Diego, La Libertad, Palmarcito, El Zonte, El Obispo, Conchalío y Punta Roca.
En tercer lugar, con 24 mil visitantes, se posicionaron las playas de la zona occidental La Barra de Santiago, Metalío y Costa Azul; seguido de la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes), con 23 mil visitantes.
El último lo ocupa Surf City 2, con las playas El Cuco, Punta Mango, El Esterón, Las Tunas, El Espino, Las Flores, Tamarido, Jaguey y La Ventana, que registraron 17 mil visitantes.
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Talcigüines de Texistepeque, una tradición de Semana Santa
Este 30 de marzo, en el que se conmemora el Lunes Santo, dentro de la festividad de la Semana Santa, se desarrolla la tradición de los Talcigüines, en donde hombres vestidos de rojo salen a las calles de Texistepeque, en Santa Ana, para interpretar una de las expresiones culturales más representativas en El Salvador.
Los Talcigüines de Texistepeque fueron declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de El Salvador, y representan una tradición que ha sido preservada por generaciones y que cada Lunes Santo congrega a decenas de participantes y miles de visitantes, consolidándose como uno de los principales atractivos culturales del país.
Talcigüines, que en nahuatl significa «hombre endiablado», se encargan de limpiar los pecados de los visitantes con «azotes», que representa una ceremonia que expía las tentaciones que padeció Jesús en el desierto, antes de ser capturado y crucificado.
El origen de los Talcigüines se traslada hacia la época de la conquista española en El Salvador, y se caracterizan también por sus danzas, además de sus característicos trajes rojos, máscaras y látigos.
De esta manera, los salvadoreños celebran y preservan esta tradición religiosa y cultural que mantiene vivas las costumbres del país, a través de festividades como los Talcigüines de Texistepeque, durante la Semana Santa.
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Céline Dion anuncia su regreso a los escenarios con 10 conciertos en París
La cantante canadiense Céline Dion anunció este lunes su regreso a los escenarios, con 10 conciertos entre septiembre y octubre en París, tras años alejada del público por motivos de salud.
«Este año voy a recibir el mejor regalo de toda mi vida. Voy a tener la suerte de ir a verlos y de poder cantar para ustedes», declaró la cantante de 58 años en un mensaje de video publicado en Instagram.
La salud de la artista, que padece una enfermedad neurológica, ha mejorado y podrá presentarse en 10 conciertos en la capital francesa en septiembre y octubre.
«Estoy tan contenta. Me siento bien, fuerte, superemocionada, obviamente también un poco nerviosa, por supuesto, pero sobre todo estoy muy agradecida con todos ustedes. Tengo unas ganas enormes de volver a verlos», añadió la cantante.
Dion tuvo que interrumpir su última gira, iniciada en 2019, primero por la pandemia y después por problemas de salud.
Desde 2022, la artista lucha contra el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica incurable que conlleva rigidez muscular y dolorosos espasmos.
Pese a sus dificultades, la artista sorprendió al mundo con su actuación durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, en julio de 2024: desde la Torre Eiffel interpretó el «Himno al amor» de Édith Piaf en un final apoteósico.
Debido a su salud, la artista, ganadora de cinco Grammy, aplazó varias veces su regreso, previsto anteriormente para 2025.
Para estos conciertos, la intérprete de «Pour que tu m’aimes encore» y «My Heart Will Go On» que ha vendido casi 260 millones de álbumes en cuatro décadas de carrera, optó por un formato tipo residencia con dos actuaciones por semana, los sábados y miércoles, en el recinto La Défense Arena, cerca de París, con capacidad para unas 40.000 personas.
Tras la preventa a partir del 7 de abril, la venta general de entradas se abrirá el 10 de abril, según un comunicado oficial.