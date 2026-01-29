Principal
El Salvador es el primer país del hemisferio en alcanzar acuerdo con EE. UU para eliminación de aranceles
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele marca un hito histórico al convertir a El Salvador en el primer país del hemisferio occidental en alcanzar un acuerdo con Estados Unidos para la eliminación de aranceles a las exportaciones salvadoreñas.
Dicho acuerdo bilateral elimina el 10 % de aranceles a productos salvadoreños que ingresan al mercado estadounidense, fortaleciendo la relación entre ambas naciones y colocando al país en una posición de ventaja frente a otros mercados internacionales.
El convenio beneficia directamente a sectores clave como textiles y confección, industria y agricultura, generando un impacto positivo en toda la cadena productiva, asegurando más producción, empresas más fuertes y más empleo para miles de familias salvadoreñas. Además, incorpora compromisos en derechos laborales, cooperación tecnológica y comercio digital.
La firma fue ejecutada por la ministra de Economía, María Luisa Hayem, reafirmando el compromiso del país con un comercio justo, la apertura de nuevos mercados y el impulso a las exportaciones.
Principal
La nueva educación ya es realidad en El Salvador: inversión histórica transforma escuelas públicas
La transformación del sistema educativo público avanza de forma sostenida en El Salvador, impulsada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, mediante una inversión histórica en infraestructura escolar que está modernizando centros educativos en todo el país
Desde la Escuela de Educación Parvularia Jardines de La Sabana, en Santa Tecla, la ministra de Educación, Karla E. Trigueros, destacó que el país vive un cambio estructural en su modelo educativo, con escuelas diseñadas bajo estándares internacionales de atención a la primera infancia, espacios dignos y entornos adecuados para el aprendizaje integral.
“El Presidente Nayib Bukele, desde el inicio de su gestión, ordenó la transformación del sistema educativo. Esta parvularia, al igual que las demás, cuenta con los estándares de atención a primera infancia impulsados por el Despacho de la Primera Dama, Gabriela de Bukele”, expresó la ministra.
Infraestructura moderna y espacios integrales
Trigueros explicó que los nuevos centros educativos cuentan con aulas modernas, áreas de juego, espacios de arte, zonas de lectoescritura, áreas cívicas y auditorios culturales, diseñados para que los niños aprendan jugando, fortaleciendo su desarrollo emocional, social y académico.
“Estas aulas cuentan con todo lo necesario para desarrollar las actividades académicas. Tienen áreas de juego, arte y lectoescritura que son necesarias para que los niños aprendan jugando”, afirmó.
La ministra también destacó que las escuelas incorporan áreas verdes y espacios abiertos, que permiten a los estudiantes recibir clases en ambientes dignos y saludables.
Inversión histórica en educación
El proceso de transformación educativa se ejecuta con una inversión de $508 millones de dólares en infraestructura escolar, la más grande en la historia del país, que ya ha permitido intervenir 506 centros escolares en todo el territorio nacional.
“Una inversión en infraestructura jamás vista. Estas son las escuelas que le vamos a dar a nuestros niños”, subrayó Trigueros.
Este esfuerzo se desarrolla bajo el programa #DosEscuelasPorDía, que busca modernizar de forma continua el sistema educativo público salvadoreño
Transformación educativa sin distinción territorial
La ministra enfatizó que la modernización del sistema educativo no depende de la ubicación geográfica ni del contexto social de las comunidades, sino que responde a una política pública nacional de equidad educativa.
“No importa dónde viva la familia ni a qué escuela asistan sus hijos. El Presidente Nayib Bukele lo ordenó y lo estamos ejecutando”, afirmó.
Un nuevo modelo de educación pública
La renovación de la Escuela Parvularia Jardines de La Sabana forma parte del nuevo modelo de educación pública que impulsa el Gobierno, basado en infraestructura digna, estándares internacionales, inversión sostenida y atención integral a la niñez.
Con este enfoque, El Salvador avanza hacia un sistema educativo moderno, inclusivo y equitativo, que busca garantizar mejores condiciones de aprendizaje y desarrollo para la niñez y juventud salvadoreña en todo el territorio nacional.
Principal
El Salvador impulsa la vivienda como eje de desarrollo regional en foro internacional 2026
El Salvador se posicionó como referente regional en políticas de vivienda durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF, donde el financiamiento fue uno de los ejes centrales para ampliar el acceso a una vivienda digna en la región. En el panel participaron autoridades públicas y líderes del sector social y privado, entre ellos Anacláudia Rossbach (ONU-Habitat), Tamara Paseyro (ministra de Vivienda de Uruguay), Juan José Ayerza (CEO de TECHO) y Michelle Sol, ministra de Vivienda de El Salvador.
Durante su intervención, la ministra Michelle Sol destacó que la vivienda debe entenderse no solo como una política social, sino como una política económica y urbana cuando se articula con financiamiento, planificación y sector privado, subrayando que El Salvador ha avanzado en este modelo gracias a una mayor capacidad institucional y a mejores condiciones de seguridad que han permitido intervenir comunidades históricamente excluidas.
Sol explicó que el Gobierno identificó una barrera estructural: muchas familias no podían cubrir una prima inicial, pero sí una cuota mensual. A partir de ese diagnóstico, se creó un modelo de crédito social con condiciones preferenciales, que incluye programas de cero prima y tasa de interés del 4%, enfocados en hogares de bajos ingresos y con alta presencia de empleo informal.
Como resultado de esta política pública, en seis años El Salvador ha alcanzado una colocación acumulada de $1,700 millones en créditos de vivienda, con índices de mora bajos, lo que demuestra sostenibilidad financiera, capacidad de pago y responsabilidad de los beneficiarios
“Sacamos programas de crédito de cero prima y 4% tasa de interés”, afirmó la ministra Sol, al referirse al esquema diseñado para ampliar el acceso al financiamiento habitacional.
Vivienda como política económica y urbana
La ministra salvadoreña enfatizó que la experiencia del país demuestra que la vivienda no debe verse únicamente como un programa social, sino como un motor de desarrollo económico, ordenamiento urbano y cohesión social. Este enfoque ha permitido que la política habitacional se convierta en una herramienta de transformación territorial y de reducción de brechas de desigualdad.
“La vivienda debe entenderse también como una política económica y urbana cuando se articula con financiamiento, planificación y sector privado”.
El nuevo reto: construir más y ampliar la oferta habitacional
Pese a los avances, Michelle Sol advirtió que el desafío actual está en fortalecer el financiamiento para la construcción de proyectos y escalar la oferta de vivienda de interés social. Aunque ya existe coordinación con la empresa privada en permisos, planificación y desarrollo de proyectos, el país necesita más fondos para construir comunidades completas y ampliar los productos habitacionales adaptados al ingreso real de las familias
Este nuevo enfoque busca pasar de la política de acceso al crédito a una fase de expansión estructural de la oferta de vivienda, garantizando sostenibilidad, calidad urbana y acceso equitativo.
Coincidencias regionales sobre el futuro de la vivienda
Desde una perspectiva regional, Anacláudia Rossbach, de ONU-Habitat, advirtió que la brecha entre ingresos familiares y el costo de la vivienda obliga a repensar los modelos de financiamiento y a garantizar recursos a largo plazo, además de subsidios focalizados. También destacó que el acceso al suelo y la planificación urbana son factores críticos para reducir los costos habitacionales.
Por su parte, Juan José Ayerza, CEO de TECHO, planteó la necesidad de reconocer la vivienda progresiva y de incorporar instrumentos financieros que acompañen la autoconstrucción con asistencia técnica y social. Tamara Paseyro, ministra de Vivienda de Uruguay, enfatizó la importancia de políticas integrales, flexibles y coordinadas con el ordenamiento territorial y la participación multisectorial.
El Salvador como modelo regional
El panel concluyó con un consenso regional: la combinación de financiamiento, planificación urbana y coordinación entre sectores es clave para ampliar la vivienda formal y reducir el crecimiento de la informalidad en América Latina y el Caribe. En ese contexto, El Salvador se proyecta como un modelo regional de política habitacional sostenible, basado en inclusión financiera, responsabilidad social y desarrollo territorial.
Nacionales -deportes
El Salvador Beach Soccer Cup 2026 regresa en abril con las mejores selecciones del mundo
El Salvador volverá a ser epicentro del fútbol playa mundial con el regreso del El Salvador Beach Soccer Cup 2026, que se desarrollará del 2 al 4 de abril en la Costa del Sol, reuniendo a algunas de las mejores selecciones del planeta en un evento de alto nivel competitivo.
El torneo, organizado por Beach Soccer Worldwide y el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), tendrá como principal atractivo en la rama masculina a Brasil, actual campeón del mundo, que se enfrentará a los anfitriones El Salvador, además de Colombia y Dinamarca.
En la categoría femenina, las campeonas de la Euro Beach Soccer League, Portugal, competirán ante Brasil, México y la selección de El Salvador, actual campeona del certamen, consolidando al país como una potencia regional en el fútbol playa femenino.
El presidente ad honórem del INDES, Yamil Bukele, destacó la importancia del evento para el desarrollo de la disciplina:
“Nos sentimos felices por organizar esta cuarta edición del El Salvador Beach Soccer. Es un orgullo apoyar el fútbol playa, tanto en masculino como en femenino”.
Por su parte, el presidente de Beach Soccer Worldwide, Joan Cuscó, aseguró que el certamen mantendrá los más altos estándares internacionales:
“La pasión de la afición salvadoreña nos exige ofrecer un evento de primer nivel. Esta edición volverá a cumplir con los altos estándares que caracterizan a esta competencia”.
Esta será la cuarta edición del El Salvador Beach Soccer Cup, tras los torneos realizados en 2022, 2024 y 2025. En la edición anterior, Portugal se coronó campeón en masculino, mientras que El Salvador se quedó con el título femenino, reafirmando su crecimiento en el fútbol playa internacional.