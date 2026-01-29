Juicio para sujeto acusado de estafa por ventas fraudulentas de vivienda

La Fundación Custom Made Stories (CMS) conmemora su segundo aniversario en Colonia Zacamil consolidando un modelo de regeneración urbana que coloca el arte y a las personas en el centro del cambio social. Este domingo 1 de febrero se realizará la jornada comunitaria “Soy Zacamil”, un encuentro para reconocer, habitar y resignificar el territorio a partir de las historias de quienes lo viven cada día.

Desde su inicio, CMS ha impulsado en Zacamil un proceso continuo de intervención artística y participación vecinal bajo el enfoque de Regenerative Placemaking. El Proyecto Zacamil surgió en un contexto que pedía nuevas narrativas urbanas, apostando por la escucha activa, el co-diseño y el trabajo colectivo para recuperar espacios públicos, fortalecer lazos sociales y construir identidad compartida.

En estos dos años, la fundación ha acompañado a más de 4.000 habitantes mediante talleres, jornadas creativas y eventos que han convertido la Supermanzana en un museo al aire libre integrado a la vida cotidiana. Las intervenciones artísticas no solo embellecen: generan diálogo, encuentro y un profundo sentido de pertenencia.“Soy Zacamil” resume todo este camino.

Más que un eslogan, es una declaración colectiva que afirma que cada historia importa y que la identidad del lugar se teje con el talento, la memoria y el esfuerzo diario de su gente. CMS reafirma así su compromiso: la comunidad debe ser protagonista de su propia transformación y el espacio público, un bien común.

Programa del evento (domingo 1 de febrero)

La celebración se desarrollará en distintos puntos de la Supermanzana e incluye: Mural participativo abierto todo el día: niños, jóvenes y adultos podrán intervenir y plasmar qué significa para ellos “Soy Zacamil”, dejando una huella colectiva de orgullo comunitario.

Torneo de fútbol comunitario en la Cancha de los 100, con equipos de distintas edades (incluida categoría infantil), para fomentar la convivencia intergeneracional y el uso vivo del espacio público.

Ruta del Sabor Zacamil, un recorrido gastronómico con emprendimientos locales que celebra los saberes culinarios del territorio y fortalece la economía vecinal.

Actividades recreativas familiares, juegos, dinámicas participativas y un rally comunitario para redescubrir la Supermanzana con una mirada positiva y colectiva.

Con esta jornada, CMS subraya su apuesta por procesos de regeneración urbana a largo plazo, basados en la participación activa, la valorización de recursos locales y la transferencia de conocimientos como vías de empoderamiento. Más allá de un aniversario, “Soy Zacamil” visibiliza cómo el arte y la organización comunitaria pueden transformar espacios, fortalecer identidades y construir ciudades más dignas, seguras y habitables desde lo local.

