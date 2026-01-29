Principal
Juicio para sujeto acusado de estafa por ventas fraudulentas de vivienda
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador llevó a cabo una audiencia preliminar contra Carlos Humberto Cáceres Pérez, de 52 años, quien es procesado por estafa em perjuicio de dos víctimas.
De acuerdo con la acusación fiscal, entre julio y septiembre de 2024, el imputado ofreció en venta una vivienda a cada una de las víctimas y al argumentar que la propietaria del inmueble se encontraba fuera del país, pero que vendría a firmar la compraventa, les solicitó entregar dinero en concepto de reserva.
Una de las víctimas habría entregado $2,000 y la otra $2,700. Ambas recibieron un recibo y una promesa de venta. El procesado estableció una fecha para reunirse con la propietaria de la vivienda y firmar la compraventa; sin embargo, canceló la reunión en repetidas ocasiones presentando excusas. Tras enterarse que el inmueble no estaba a la venta y que el imputado lo había ofrecido a más personas, las víctimas interpusieron sus denuncias.
El juzgado correspondiente admitió la acusación y ordenó la apertura a juicio, ratificando la detención provisional para el acusado.
El Salvador es el primer país del hemisferio en alcanzar acuerdo con EE. UU para eliminación de aranceles
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele marca un hito histórico al convertir a El Salvador en el primer país del hemisferio occidental en alcanzar un acuerdo con Estados Unidos para la eliminación de aranceles a las exportaciones salvadoreñas.
Dicho acuerdo bilateral elimina el 10 % de aranceles a productos salvadoreños que ingresan al mercado estadounidense, fortaleciendo la relación entre ambas naciones y colocando al país en una posición de ventaja frente a otros mercados internacionales.
El convenio beneficia directamente a sectores clave como textiles y confección, industria y agricultura, generando un impacto positivo en toda la cadena productiva, asegurando más producción, empresas más fuertes y más empleo para miles de familias salvadoreñas. Además, incorpora compromisos en derechos laborales, cooperación tecnológica y comercio digital.
La firma fue ejecutada por la ministra de Economía, María Luisa Hayem, reafirmando el compromiso del país con un comercio justo, la apertura de nuevos mercados y el impulso a las exportaciones.
La Fundación Custom Made Stories (CMS) celebra dos años de transformación comunitaria en Colonia Zacamil
La Fundación Custom Made Stories (CMS) conmemora su segundo aniversario en Colonia Zacamil consolidando un modelo de regeneración urbana que coloca el arte y a las personas en el centro del cambio social. Este domingo 1 de febrero se realizará la jornada comunitaria “Soy Zacamil”, un encuentro para reconocer, habitar y resignificar el territorio a partir de las historias de quienes lo viven cada día.
Desde su inicio, CMS ha impulsado en Zacamil un proceso continuo de intervención artística y participación vecinal bajo el enfoque de Regenerative Placemaking. El Proyecto Zacamil surgió en un contexto que pedía nuevas narrativas urbanas, apostando por la escucha activa, el co-diseño y el trabajo colectivo para recuperar espacios públicos, fortalecer lazos sociales y construir identidad compartida.
En estos dos años, la fundación ha acompañado a más de 4.000 habitantes mediante talleres, jornadas creativas y eventos que han convertido la Supermanzana en un museo al aire libre integrado a la vida cotidiana. Las intervenciones artísticas no solo embellecen: generan diálogo, encuentro y un profundo sentido de pertenencia.“Soy Zacamil” resume todo este camino.
Más que un eslogan, es una declaración colectiva que afirma que cada historia importa y que la identidad del lugar se teje con el talento, la memoria y el esfuerzo diario de su gente. CMS reafirma así su compromiso: la comunidad debe ser protagonista de su propia transformación y el espacio público, un bien común.
Programa del evento (domingo 1 de febrero)
La celebración se desarrollará en distintos puntos de la Supermanzana e incluye: Mural participativo abierto todo el día: niños, jóvenes y adultos podrán intervenir y plasmar qué significa para ellos “Soy Zacamil”, dejando una huella colectiva de orgullo comunitario.
Torneo de fútbol comunitario en la Cancha de los 100, con equipos de distintas edades (incluida categoría infantil), para fomentar la convivencia intergeneracional y el uso vivo del espacio público.
Ruta del Sabor Zacamil, un recorrido gastronómico con emprendimientos locales que celebra los saberes culinarios del territorio y fortalece la economía vecinal.
Actividades recreativas familiares, juegos, dinámicas participativas y un rally comunitario para redescubrir la Supermanzana con una mirada positiva y colectiva.
Con esta jornada, CMS subraya su apuesta por procesos de regeneración urbana a largo plazo, basados en la participación activa, la valorización de recursos locales y la transferencia de conocimientos como vías de empoderamiento. Más allá de un aniversario, “Soy Zacamil” visibiliza cómo el arte y la organización comunitaria pueden transformar espacios, fortalecer identidades y construir ciudades más dignas, seguras y habitables desde lo local.
Comandos de Salvamento auxilian a militares que resultaron lesionados tras vuelco de camión
Más de una docena de soldados de la sexta brigada de Usulután, resultaron lesionados esta tarde al volcar el automotor que los transportaba haciendo relevos de los miembros del ejército salvadoreño, en la zona de los municipios de Berlín y Alegría.
Los soldados resultaron con varios traumas al rodar por la arteria, siendo auxiliados por socorristas de Comandos de Salvamento de las seccionales de Alegría, Berlín y Jucuapa, quienes trasladaron a los primeros heridos al Hospital Nacional de Santiago de María.
Los elementos del Fuerza Armada fueron estabilizados por los médicos del Hospital Nacional y posteriormente ambulancias de Comandos de Salvamento de El Salvador, los trasladaron al Hospital Regional Militar con sede en San Miguel.
Entre los militares lesionados se encuentran: José Enrique Luna, de 29 años; Eduardo Alexander Aguilar, de 21 años; Jeferson Rivaldo Martínez, de 22 años; Jorge Alberto Obando, de 38 años; Ana Yoseline Hernández Guevara, 28 años; Merlín Nayely Jiménez Molinar, de 21 años; Kevin Fernando Vásquez Trejo, de 27 años; Meilyn del Tránsito González Beltrán, de 28 años; José Abel Ascencio, de 37 años; Manuel Heriberto Serrano Chávez, de 34 años; Kevin Carranza, de 21 años y Erick Fernández López, de 28 años.
Otras víctimas fueron auxiliadas por miembros de la Policía Nacional Civil y personas particulares.