Principal
La Fundación Custom Made Stories (CMS) celebra dos años de transformación comunitaria en Colonia Zacamil
La Fundación Custom Made Stories (CMS) conmemora su segundo aniversario en Colonia Zacamil consolidando un modelo de regeneración urbana que coloca el arte y a las personas en el centro del cambio social. Este domingo 1 de febrero se realizará la jornada comunitaria “Soy Zacamil”, un encuentro para reconocer, habitar y resignificar el territorio a partir de las historias de quienes lo viven cada día.
Desde su inicio, CMS ha impulsado en Zacamil un proceso continuo de intervención artística y participación vecinal bajo el enfoque de Regenerative Placemaking. El Proyecto Zacamil surgió en un contexto que pedía nuevas narrativas urbanas, apostando por la escucha activa, el co-diseño y el trabajo colectivo para recuperar espacios públicos, fortalecer lazos sociales y construir identidad compartida.
En estos dos años, la fundación ha acompañado a más de 4.000 habitantes mediante talleres, jornadas creativas y eventos que han convertido la Supermanzana en un museo al aire libre integrado a la vida cotidiana. Las intervenciones artísticas no solo embellecen: generan diálogo, encuentro y un profundo sentido de pertenencia.“Soy Zacamil” resume todo este camino.
Más que un eslogan, es una declaración colectiva que afirma que cada historia importa y que la identidad del lugar se teje con el talento, la memoria y el esfuerzo diario de su gente. CMS reafirma así su compromiso: la comunidad debe ser protagonista de su propia transformación y el espacio público, un bien común.
Programa del evento (domingo 1 de febrero)
La celebración se desarrollará en distintos puntos de la Supermanzana e incluye: Mural participativo abierto todo el día: niños, jóvenes y adultos podrán intervenir y plasmar qué significa para ellos “Soy Zacamil”, dejando una huella colectiva de orgullo comunitario.
Torneo de fútbol comunitario en la Cancha de los 100, con equipos de distintas edades (incluida categoría infantil), para fomentar la convivencia intergeneracional y el uso vivo del espacio público.
Ruta del Sabor Zacamil, un recorrido gastronómico con emprendimientos locales que celebra los saberes culinarios del territorio y fortalece la economía vecinal.
Actividades recreativas familiares, juegos, dinámicas participativas y un rally comunitario para redescubrir la Supermanzana con una mirada positiva y colectiva.
Con esta jornada, CMS subraya su apuesta por procesos de regeneración urbana a largo plazo, basados en la participación activa, la valorización de recursos locales y la transferencia de conocimientos como vías de empoderamiento. Más allá de un aniversario, “Soy Zacamil” visibiliza cómo el arte y la organización comunitaria pueden transformar espacios, fortalecer identidades y construir ciudades más dignas, seguras y habitables desde lo local.
Principal
Comandos de Salvamento auxilian a militares que resultaron lesionados tras vuelco de camión
Más de una docena de soldados de la sexta brigada de Usulután, resultaron lesionados esta tarde al volcar el automotor que los transportaba haciendo relevos de los miembros del ejército salvadoreño, en la zona de los municipios de Berlín y Alegría.
Los soldados resultaron con varios traumas al rodar por la arteria, siendo auxiliados por socorristas de Comandos de Salvamento de las seccionales de Alegría, Berlín y Jucuapa, quienes trasladaron a los primeros heridos al Hospital Nacional de Santiago de María.
Los elementos del Fuerza Armada fueron estabilizados por los médicos del Hospital Nacional y posteriormente ambulancias de Comandos de Salvamento de El Salvador, los trasladaron al Hospital Regional Militar con sede en San Miguel.
Entre los militares lesionados se encuentran: José Enrique Luna, de 29 años; Eduardo Alexander Aguilar, de 21 años; Jeferson Rivaldo Martínez, de 22 años; Jorge Alberto Obando, de 38 años; Ana Yoseline Hernández Guevara, 28 años; Merlín Nayely Jiménez Molinar, de 21 años; Kevin Fernando Vásquez Trejo, de 27 años; Meilyn del Tránsito González Beltrán, de 28 años; José Abel Ascencio, de 37 años; Manuel Heriberto Serrano Chávez, de 34 años; Kevin Carranza, de 21 años y Erick Fernández López, de 28 años.
Otras víctimas fueron auxiliadas por miembros de la Policía Nacional Civil y personas particulares.
Principal
Corte de Cuentas y el CVPCPA unen esfuerzos para especializar a auditores gubernamentales
Con el objetivo de mantener la excelencia técnica y consolidar una fiscalización pública de alto nivel, la Corte de Cuentas de la República (CCR) firmó un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría (CVPCPA).
El acuerdo fue suscrito por el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa; el primer magistrado, Julio Guillermo Bendek; y el segundo magistrado, José Rodrigo Flores, junto a la directora presidenta del CVPCPA, Cecilia Pereira.
Durante el evento, el presidente Walter Salvador Sosa destacó la importancia de esta cooperación como un paso decisivo hacia una administración pública más sólida y confiable. “Avanzamos con firmeza hacia una gestión pública más profesional, más transparente y cercana a la ciudadanía. Este acto constituye un
peldaño más hacia la formación continua y el desarrollo del talento humano”, expresó.
Uno de los principales beneficios para los auditores de la Corte de Cuentas consiste en facilitar la formación especializada que será impartida en el Centro de Instrucción y Capacitación (CINCAP) de la CCR, para cumplir las 40 horas anuales de actualización requeridas por la Norma de Educación Continuada del CVPCPA.
La misión del CVPCPA es regular y supervisar el desempeño profesional de quienes ejercen la contaduría pública, promoviendo la ética, las buenas prácticas de control de calidad, la educación continua y el cumplimiento regulatorio.
Esta alianza interinstitucional contribuye a la coordinación de
cursos técnicos especializados desarrollados de manera conjunta por ambas instituciones; al cumplimiento del artículo 5 de la Ley de la Corte de Cuentas y al avance de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2025-2028, reafirmando
el compromiso de la CCR con la modernización y el fortalecimiento de la gestión pública.
La Corte de Cuentas de la República reafirma su apuesta por la profesionalización como eje fundamental de una fiscalización innovadora, fortaleciendo la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía y contribuyendo al desarrollo de El Salvador.
El acto oficial se desarrolló en las instalaciones del CINCAP de la CCR
Internacionales
Detienen al exvicepresidente de Panamá por acusaciones de enriquecimiento injustificado; alega inocencia y ser perseguido político
El exvicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo Jaén, fue detenido este martes al llegar al Aeropuerto Internacional de Tocumen. Carrizo arribó en un vuelo procedente de Guatemala, acompañado de su esposa.
Agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) lo esperaban en la puerta de desembarque.
Orden de aprehensión
La Fiscalía Anticorrupción giró la orden de captura por el presunto delito de enriquecimiento injustificado contra la administración pública.
La investigación se centra en el periodo en que Carrizo ocupó la Vicepresidencia, entre 2019 y 2024.
La fiscal superior Adela Cedeño firmó el oficio correspondiente.
La medida se sustenta en una resolución emitida el 23 de enero de 2026, dentro del Sistema Penal Acusatorio.
Declaraciones de Carrizo tras su detención
Mientras era escoltado por unidades de la DIJ, Carrizo declaró brevemente ante la prensa.
“Soy completamente inocente. Esto es una persecución política”, afirmó el exvicepresidente.
Las autoridades lo condujeron a un vehículo oficial en el exterior del aeropuerto.
La aprehensión ocurrió minutos después de su ingreso al país.
Antecedentes del caso y medidas previas
La orden de detención se conoció públicamente un día antes de su ejecución.
En noviembre de 2025, la Contraloría General de la República ordenó el secuestro de bienes de Carrizo.
El monto asegurado asciende a 1,313,818 dólares con 33 centavos.
La medida incluyó cuentas bancarias y propiedades bajo custodia de la Contraloría.
Entre los bancos afectados figuran Banco Nacional, Multibank, Prival y Banco General.
También se incluyeron vehículos registrados a nombre del exvicepresidente.
Intento de inmunidad y situación política
Carrizo fue señalado por intentar obtener inmunidad diplomática.
Buscó ser juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Finalmente, Carrizo no tomó obsesión del cargo.
Ese estatus le habría otorgado inmunidad ante procesos judiciales en Panamá.
Postura del exvicepresidente sobre la investigación
En la víscera de su detención, el exvicepresidente calificó como “lamentable” la filtración de información del caso.
Aseguró que conoció las medidas cuando ya eran públicas.
Carrizo manifestó su disposición a responder ante las autoridades.
Indicó que lo hará con “hechos reales y transparencia”, según declaraciones previas.
Proceso en curso
La Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas las diligencias del caso.
El objetivo es esclarecer el origen del patrimonio investigado.
Las autoridades no han informado aún sobre la fecha de la audiencia correspondiente.