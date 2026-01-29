La Fundación Custom Made Stories (CMS) celebra dos años de transformación comunitaria en Colonia Zacamil

El exvicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo Jaén, fue detenido este martes al llegar al Aeropuerto Internacional de Tocumen. Carrizo arribó en un vuelo procedente de Guatemala, acompañado de su esposa.

Agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) lo esperaban en la puerta de desembarque.

Orden de aprehensión

La Fiscalía Anticorrupción giró la orden de captura por el presunto delito de enriquecimiento injustificado contra la administración pública.

La investigación se centra en el periodo en que Carrizo ocupó la Vicepresidencia, entre 2019 y 2024.

La fiscal superior Adela Cedeño firmó el oficio correspondiente.

La medida se sustenta en una resolución emitida el 23 de enero de 2026, dentro del Sistema Penal Acusatorio.

Declaraciones de Carrizo tras su detención

Mientras era escoltado por unidades de la DIJ, Carrizo declaró brevemente ante la prensa.

“Soy completamente inocente. Esto es una persecución política”, afirmó el exvicepresidente.

Las autoridades lo condujeron a un vehículo oficial en el exterior del aeropuerto.

La aprehensión ocurrió minutos después de su ingreso al país.

Antecedentes del caso y medidas previas

La orden de detención se conoció públicamente un día antes de su ejecución.

En noviembre de 2025, la Contraloría General de la República ordenó el secuestro de bienes de Carrizo.

El monto asegurado asciende a 1,313,818 dólares con 33 centavos.

La medida incluyó cuentas bancarias y propiedades bajo custodia de la Contraloría.

Entre los bancos afectados figuran Banco Nacional, Multibank, Prival y Banco General.

También se incluyeron vehículos registrados a nombre del exvicepresidente.

Intento de inmunidad y situación política

Carrizo fue señalado por intentar obtener inmunidad diplomática.

Buscó ser juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Finalmente, Carrizo no tomó obsesión del cargo.

Ese estatus le habría otorgado inmunidad ante procesos judiciales en Panamá.

Postura del exvicepresidente sobre la investigación

En la víscera de su detención, el exvicepresidente calificó como “lamentable” la filtración de información del caso.

Aseguró que conoció las medidas cuando ya eran públicas.

Carrizo manifestó su disposición a responder ante las autoridades.

Indicó que lo hará con “hechos reales y transparencia”, según declaraciones previas.

Proceso en curso

La Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas las diligencias del caso.

El objetivo es esclarecer el origen del patrimonio investigado.

Las autoridades no han informado aún sobre la fecha de la audiencia correspondiente.

