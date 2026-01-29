Principal
Comandos de Salvamento auxilian a militares que resultaron lesionados tras vuelco de camión
Más de una docena de soldados de la sexta brigada de Usulután, resultaron lesionados esta tarde al volcar el automotor que los transportaba haciendo relevos de los miembros del ejército salvadoreño, en la zona de los municipios de Berlín y Alegría.
Los soldados resultaron con varios traumas al rodar por la arteria, siendo auxiliados por socorristas de Comandos de Salvamento de las seccionales de Alegría, Berlín y Jucuapa, quienes trasladaron a los primeros heridos al Hospital Nacional de Santiago de María.
Los elementos del Fuerza Armada fueron estabilizados por los médicos del Hospital Nacional y posteriormente ambulancias de Comandos de Salvamento de El Salvador, los trasladaron al Hospital Regional Militar con sede en San Miguel.
Entre los militares lesionados se encuentran: José Enrique Luna, de 29 años; Eduardo Alexander Aguilar, de 21 años; Jeferson Rivaldo Martínez, de 22 años; Jorge Alberto Obando, de 38 años; Ana Yoseline Hernández Guevara, 28 años; Merlín Nayely Jiménez Molinar, de 21 años; Kevin Fernando Vásquez Trejo, de 27 años; Meilyn del Tránsito González Beltrán, de 28 años; José Abel Ascencio, de 37 años; Manuel Heriberto Serrano Chávez, de 34 años; Kevin Carranza, de 21 años y Erick Fernández López, de 28 años.
Otras víctimas fueron auxiliadas por miembros de la Policía Nacional Civil y personas particulares.
Principal
Corte de Cuentas y el CVPCPA unen esfuerzos para especializar a auditores gubernamentales
Con el objetivo de mantener la excelencia técnica y consolidar una fiscalización pública de alto nivel, la Corte de Cuentas de la República (CCR) firmó un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría (CVPCPA).
El acuerdo fue suscrito por el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa; el primer magistrado, Julio Guillermo Bendek; y el segundo magistrado, José Rodrigo Flores, junto a la directora presidenta del CVPCPA, Cecilia Pereira.
Durante el evento, el presidente Walter Salvador Sosa destacó la importancia de esta cooperación como un paso decisivo hacia una administración pública más sólida y confiable. “Avanzamos con firmeza hacia una gestión pública más profesional, más transparente y cercana a la ciudadanía. Este acto constituye un
peldaño más hacia la formación continua y el desarrollo del talento humano”, expresó.
Uno de los principales beneficios para los auditores de la Corte de Cuentas consiste en facilitar la formación especializada que será impartida en el Centro de Instrucción y Capacitación (CINCAP) de la CCR, para cumplir las 40 horas anuales de actualización requeridas por la Norma de Educación Continuada del CVPCPA.
La misión del CVPCPA es regular y supervisar el desempeño profesional de quienes ejercen la contaduría pública, promoviendo la ética, las buenas prácticas de control de calidad, la educación continua y el cumplimiento regulatorio.
Esta alianza interinstitucional contribuye a la coordinación de
cursos técnicos especializados desarrollados de manera conjunta por ambas instituciones; al cumplimiento del artículo 5 de la Ley de la Corte de Cuentas y al avance de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2025-2028, reafirmando
el compromiso de la CCR con la modernización y el fortalecimiento de la gestión pública.
La Corte de Cuentas de la República reafirma su apuesta por la profesionalización como eje fundamental de una fiscalización innovadora, fortaleciendo la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía y contribuyendo al desarrollo de El Salvador.
El acto oficial se desarrolló en las instalaciones del CINCAP de la CCR
Internacionales
Detienen al exvicepresidente de Panamá por acusaciones de enriquecimiento injustificado; alega inocencia y ser perseguido político
El exvicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo Jaén, fue detenido este martes al llegar al Aeropuerto Internacional de Tocumen. Carrizo arribó en un vuelo procedente de Guatemala, acompañado de su esposa.
Agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) lo esperaban en la puerta de desembarque.
Orden de aprehensión
La Fiscalía Anticorrupción giró la orden de captura por el presunto delito de enriquecimiento injustificado contra la administración pública.
La investigación se centra en el periodo en que Carrizo ocupó la Vicepresidencia, entre 2019 y 2024.
La fiscal superior Adela Cedeño firmó el oficio correspondiente.
La medida se sustenta en una resolución emitida el 23 de enero de 2026, dentro del Sistema Penal Acusatorio.
Declaraciones de Carrizo tras su detención
Mientras era escoltado por unidades de la DIJ, Carrizo declaró brevemente ante la prensa.
“Soy completamente inocente. Esto es una persecución política”, afirmó el exvicepresidente.
Las autoridades lo condujeron a un vehículo oficial en el exterior del aeropuerto.
La aprehensión ocurrió minutos después de su ingreso al país.
Antecedentes del caso y medidas previas
La orden de detención se conoció públicamente un día antes de su ejecución.
En noviembre de 2025, la Contraloría General de la República ordenó el secuestro de bienes de Carrizo.
El monto asegurado asciende a 1,313,818 dólares con 33 centavos.
La medida incluyó cuentas bancarias y propiedades bajo custodia de la Contraloría.
Entre los bancos afectados figuran Banco Nacional, Multibank, Prival y Banco General.
También se incluyeron vehículos registrados a nombre del exvicepresidente.
Intento de inmunidad y situación política
Carrizo fue señalado por intentar obtener inmunidad diplomática.
Buscó ser juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Finalmente, Carrizo no tomó obsesión del cargo.
Ese estatus le habría otorgado inmunidad ante procesos judiciales en Panamá.
Postura del exvicepresidente sobre la investigación
En la víscera de su detención, el exvicepresidente calificó como “lamentable” la filtración de información del caso.
Aseguró que conoció las medidas cuando ya eran públicas.
Carrizo manifestó su disposición a responder ante las autoridades.
Indicó que lo hará con “hechos reales y transparencia”, según declaraciones previas.
Proceso en curso
La Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas las diligencias del caso.
El objetivo es esclarecer el origen del patrimonio investigado.
Las autoridades no han informado aún sobre la fecha de la audiencia correspondiente.
Internacionales
Nasry Asfura asume la Presidencia de Honduras y promete trabajo, descentralización y seguridad
Nasry Asfura fue juramentado este martes como presidente de Honduras y dirigió su primer mensaje oficial a la nación tras asumir el cargo.
Durante el acto, el empresario de 67 años aseguró que no fallará al país y llamó a iniciar una etapa de trabajo inmediato.
“Honduras no te voy a fallar, vamos a estar bien”, expresó Asfura en su discurso de investidura.
El mandatario agradeció al pueblo hondureño por la confianza depositada en las urnas.
Primer discurso presidencial con llamado a trabajar sin demora
En su mensaje, el presidente afirmó que el tiempo ya empezó a correr y pidió no perderlo. Subrayó que su gobierno debe enfocarse en resolver problemas reales de la población.
Asfura destacó la necesidad de trabajar con humildad y compromiso total.
Indicó que las soluciones deben llegar a todos los rincones del país.
Descentralización y trabajo con alcaldes
El presidente resaltó la importancia de la descentralización para la gobernanza. Anunció que trabajará con los 298 alcaldes del país, sin distinción de color político.
Señaló que la coordinación con los gobiernos municipales será clave para gobernar. Aseguró que demostrará su compromiso con este enfoque durante su gestión.
Reducción del Estado y eficiencia gubernamental
Asfura planteó la reducción del Estado como una medida para mejorar la eficiencia.
Explicó que el objetivo es dedicar los recursos públicos a resolver problemas prioritarios.
Indicó que la atención directa a la población será una prioridad del nuevo gobierno. Afirmó que la administración debe responder con resultados concretos.
Seguridad, salud y educación entre las prioridades
En materia de seguridad, el presidente afirmó que enfrentará la inseguridad de forma directa.Dijo que no hay dudas sobre su determinación en este tema.
Mencionó la atención de la mora quirúrgica y el abastecimiento de medicinas.
Sobre la educación, informó de la impresión de 10 millones de libros para más de 1.2 millones de estudiantes. Los textos estarán destinados a alumnos desde primer grado hasta undécimo.
El mandatario señaló que la educación es clave para el desarrollo del país.
Inversión, empleo y crecimiento económico
Asfura destacó la importancia de la inversión para generar empleo.
Agradeció a quienes respaldaron esa decisión y afirmó que Honduras necesita oportunidades.
Subrayó que el crecimiento debe traducirse en prosperidad para la población.
Oración y mensaje de fe en el inicio del mandato
Durante su primer discurso, Asfura incluyó una oración que ya había pronunciado como alcalde.
“Enséñame que perdonar es la grandeza del fuerte”, expresó el presidente.
Con este mensaje, reafirmó su fe y su compromiso desde el inicio de su gestión. El acto marcó el tono simbólico del nuevo gobierno.
Agradecimiento a consejeros electorales
El presidente agradeció a los consejeros que firmaron la declaratoria presidencial.
Reconoció su labor por lo que calificó como una lucha por la democracia.