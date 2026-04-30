El MARN prevé lluvias en varias zonas y calor persistente a escala nacional

La trayectoria de Shannon Elizabeth estuvo marcada desde muy temprano por papeles que la convirtieron en una figura reconocida a nivel global. Su presencia en la comedia “American Pie” le dio un impulso inmediato, mientras que “Scary Movie” consolidó su imagen como uno de los rostros más visibles de principios de los 2000.

Aunque ese éxito la posicionó como un símbolo adolescente, también la llevó a replantearse su lugar en la industria, al punto de dar un paso hacia atrás cuando sintió que la fama comenzaba a imponerse sobre su identidad.

Hoy, años después de ese repliegue, la actriz sorprende con un cambio que sacudió al entretenimiento digital. La apertura de su cuenta en OnlyFans la colocó nuevamente en el foco público, especialmente tras los ingresos obtenidos en sus primeros días dentro de la plataforma.

Ingresos millonarios y una nueva vida personal

De acuerdo con información confirmada por “Variety” a través de fuentes de la agencia Creators Inc., la intérprete superó los 1,2 millones de dólares a menos de una semana del lanzamiento de su página, que vio la luz el jueves 16 de abril. La cifra deja ver claramente que el interés del público por su carrera sigue intacto y que su presencia continúa siendo un imán en la era digital.

Antes de estrenar oficialmente su perfil, la propia actriz habló sobre el rumbo que deseaba tomar. En conversación con “People”, fue clara respecto a su motivación: “Otras personas controlaban la narrativa y el resultado de mi carrera”, expresó con firmeza. “Este nuevo capítulo trata de cambiar eso, de mostrar un lado más sexy que nadie ha visto y de estar más cerca de mis fans”, añadió.

Su representante, Andy Bachman, habló de esa postura al explicar que la actriz se siente cómoda explorando un espacio donde puede interactuar sin intermediarios. Para él, este modelo le permite establecer un vínculo directo que antes era difícil de sostener.

Un movimiento que la conecta con una nueva audiencia

El paso que dio Elizabeth la acerca a un grupo de figuras que han encontrado en la plataforma un canal distinto para relacionarse con sus seguidores. Entre ellas aparecen Carmen Electra, Mia Khalifa y Drea de Matteo, quienes también decidieron experimentar con formatos más personales.

En definitiva, aunque su carrera en el cine dejó muchas huellas, esta nueva etapa la coloca en un espacio donde ella decide el ritmo, el contenido y la forma de presentarse. Y, de paso, ganando una buena cantidad de dinero.

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