Aprueban reforma que permitirá a salvadoreños en el exterior tener representación en la Asamblea Legislativa

El meteorólogo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Juan José Figueroa, informó que hoy se prevé un cielo con variaciones entre poco y parcialmente nublado en el territorio nacional, acompañado de lluvias en distintas zonas del país a lo largo del día.

Durante la madrugada, el cielo estará parcialmente nublado con lluvias en sectores de las zonas central, paracentral y franja costera, algunas de las cuales podrían extenderse hasta las primeras horas de la mañana.

Desde temprano se espera un ambiente con poca nubosidad; sin embargo, hacia el mediodía aumentará la cobertura de nubes con posibilidad de lluvias en la cadena volcánica occidental y central.

Por la tarde, el cielo continuará parcialmente nublado con precipitaciones en la cordillera volcánica occidental, central, paracentral y zona norte, mientras que por la noche se mantendrán condiciones similares, con lluvias aisladas en el norte del país.

Figueroa explicó que estas condiciones están asociadas al flujo del este con bajo contenido de humedad y a la influencia de una vaguada cercana a Centroamérica, factores que favorecen la formación de nubosidad a escala nacional.

El ambiente será cálido durante el día y fresco al final de la noche y madrugada, con vientos de entre 10 y 20 kilómetros por hora.

Asimismo, el MARN reportó ayer las temperaturas máximas registradas, destacando valores elevados en distintas zonas del país, como 39.7 °C en Santa Rosa de Lima, 39.5 °C en Acahuapa y 38.2 °C en Nueva Concepción, mientras que otras localidades oscilaron entre los 33 y 37 grados Celsius, entre ellas Santa Ana, San Miguel y La Libertad. De acuerdo con Medio Ambiente, en los últimos días se han comenzado a registrar temperaturas extremas en distintos sectores del país, con énfasis en zonas como Güija y Nueva Concepción, donde los valores máximos han alcanzado hasta los 39 grados Celsius.

Según se detalló, estas condiciones se mantendrán en los próximos días, generando un ambiente muy caluroso en gran parte del territorio nacional, especialmente durante las tardes y, en algunos casos, incluso en horas de la noche.

Advirtieron que no se descarta la formación de una nueva ola de calor en ciertas áreas del país, debido a la persistencia de condiciones atmosféricas que favorecen el incremento de las temperaturas.

El MARN recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol, utilizar ropa fresca y protector solar, así como reducir las actividades físicas intensas al aire libre, principalmente durante las horas de mayor radiación solar, al tiempo que recordó que abril es históricamente el mes más cálido del año en El Salvador.

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