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Aprueban reforma que permitirá a salvadoreños en el exterior tener representación en la Asamblea Legislativa
La Asamblea Legislativa aprobó, con 57 votos a favor, una reforma constitucional orientada a regular la participación electoral de los salvadoreños en el exterior, a petición del presidente Nayib Bukele.
De acuerdo con el órgano legislativo, la modificación al inciso 1° del artículo 79 de la Constitución busca reconocer una circunscripción electoral para la diáspora, con el objetivo de garantizar los principios de igualdad del voto y representación proporcional.
«Por primera vez nuestros hermanos de la diáspora tendrán una representación en este Órgano de Estado, para hacer valer su voz y voto», escribió el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, en su cuenta de X.
Sin embargo, la votación no contó con el respaldo de todos los partidos. Las fracciones de ARENA y VAMOS no acompañaron la iniciativa, a pesar de que ambas fuerzas políticas han solicitado apoyo económico a la diáspora salvadoreña en giras por Estados Unidos, pero se oponen a que esta tenga representación directa en el parlamento.
La reforma deberá seguir el proceso constitucional correspondiente, que incluye su ratificación.
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El MARN prevé lluvias en varias zonas y calor persistente a escala nacional
El meteorólogo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Juan José Figueroa, informó que hoy se prevé un cielo con variaciones entre poco y parcialmente nublado en el territorio nacional, acompañado de lluvias en distintas zonas del país a lo largo del día.
Durante la madrugada, el cielo estará parcialmente nublado con lluvias en sectores de las zonas central, paracentral y franja costera, algunas de las cuales podrían extenderse hasta las primeras horas de la mañana.
Desde temprano se espera un ambiente con poca nubosidad; sin embargo, hacia el mediodía aumentará la cobertura de nubes con posibilidad de lluvias en la cadena volcánica occidental y central.
Por la tarde, el cielo continuará parcialmente nublado con precipitaciones en la cordillera volcánica occidental, central, paracentral y zona norte, mientras que por la noche se mantendrán condiciones similares, con lluvias aisladas en el norte del país.
Figueroa explicó que estas condiciones están asociadas al flujo del este con bajo contenido de humedad y a la influencia de una vaguada cercana a Centroamérica, factores que favorecen la formación de nubosidad a escala nacional.
El ambiente será cálido durante el día y fresco al final de la noche y madrugada, con vientos de entre 10 y 20 kilómetros por hora.
Asimismo, el MARN reportó ayer las temperaturas máximas registradas, destacando valores elevados en distintas zonas del país, como 39.7 °C en Santa Rosa de Lima, 39.5 °C en Acahuapa y 38.2 °C en Nueva Concepción, mientras que otras localidades oscilaron entre los 33 y 37 grados Celsius, entre ellas Santa Ana, San Miguel y La Libertad. De acuerdo con Medio Ambiente, en los últimos días se han comenzado a registrar temperaturas extremas en distintos sectores del país, con énfasis en zonas como Güija y Nueva Concepción, donde los valores máximos han alcanzado hasta los 39 grados Celsius.
Según se detalló, estas condiciones se mantendrán en los próximos días, generando un ambiente muy caluroso en gran parte del territorio nacional, especialmente durante las tardes y, en algunos casos, incluso en horas de la noche.
Advirtieron que no se descarta la formación de una nueva ola de calor en ciertas áreas del país, debido a la persistencia de condiciones atmosféricas que favorecen el incremento de las temperaturas.
El MARN recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol, utilizar ropa fresca y protector solar, así como reducir las actividades físicas intensas al aire libre, principalmente durante las horas de mayor radiación solar, al tiempo que recordó que abril es históricamente el mes más cálido del año en El Salvador.
Jetset
Shannon Elizabeth arrasó en OnlyFans en su primera semana
La trayectoria de Shannon Elizabeth estuvo marcada desde muy temprano por papeles que la convirtieron en una figura reconocida a nivel global. Su presencia en la comedia “American Pie” le dio un impulso inmediato, mientras que “Scary Movie” consolidó su imagen como uno de los rostros más visibles de principios de los 2000.
Aunque ese éxito la posicionó como un símbolo adolescente, también la llevó a replantearse su lugar en la industria, al punto de dar un paso hacia atrás cuando sintió que la fama comenzaba a imponerse sobre su identidad.
Hoy, años después de ese repliegue, la actriz sorprende con un cambio que sacudió al entretenimiento digital. La apertura de su cuenta en OnlyFans la colocó nuevamente en el foco público, especialmente tras los ingresos obtenidos en sus primeros días dentro de la plataforma.
Ingresos millonarios y una nueva vida personal
De acuerdo con información confirmada por “Variety” a través de fuentes de la agencia Creators Inc., la intérprete superó los 1,2 millones de dólares a menos de una semana del lanzamiento de su página, que vio la luz el jueves 16 de abril. La cifra deja ver claramente que el interés del público por su carrera sigue intacto y que su presencia continúa siendo un imán en la era digital.
Antes de estrenar oficialmente su perfil, la propia actriz habló sobre el rumbo que deseaba tomar. En conversación con “People”, fue clara respecto a su motivación: “Otras personas controlaban la narrativa y el resultado de mi carrera”, expresó con firmeza. “Este nuevo capítulo trata de cambiar eso, de mostrar un lado más sexy que nadie ha visto y de estar más cerca de mis fans”, añadió.
Su representante, Andy Bachman, habló de esa postura al explicar que la actriz se siente cómoda explorando un espacio donde puede interactuar sin intermediarios. Para él, este modelo le permite establecer un vínculo directo que antes era difícil de sostener.
Un movimiento que la conecta con una nueva audiencia
El paso que dio Elizabeth la acerca a un grupo de figuras que han encontrado en la plataforma un canal distinto para relacionarse con sus seguidores. Entre ellas aparecen Carmen Electra, Mia Khalifa y Drea de Matteo, quienes también decidieron experimentar con formatos más personales.
En definitiva, aunque su carrera en el cine dejó muchas huellas, esta nueva etapa la coloca en un espacio donde ella decide el ritmo, el contenido y la forma de presentarse. Y, de paso, ganando una buena cantidad de dinero.
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Fundadores de la MS continúan siendo juzgados
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez dos, continúa el juicio contra 485 sujetos señalados como ranfleros históricos, ranfleros de penales, ranfleros de la calle, corredores de programa y clica.
Detalles de las jornadas de juicio:
Cuarta jornada (lunes 27 de abril): Un perito de la Fiscalía General de la República (FGR) especializado en extracción de datos mostró mensajes, capturas y videos de miembros de la Mara Salvatrucha coordinando delitos.
Se reveló que los grupos de mensajería servían para monitorear movimientos policiales, drogas y homicidios.
Se presentaron pruebas multimedia de torturas y asesinatos de mujeres y niños cuyas familias no pagaban extorsiones.
Comunicación: Se explicó el uso de «willas» (códigos escritos cifrados) trasladados por abogados, familiares o custodios para recibir órdenes («luz verde») de los cabecillas en penales. Este flujo se interrumpió en 2019 con bloqueadores de señal y luego con el Régimen de Excepción.
Quinta jornada: Testificó un perito sobre la estructura criminal.
Se mencionó la existencia de 21 «válvulas abiertas» para el ascenso de miembros (12 de ellas abiertas en 2017).
Se identificaron 108 reglas internas llamadas «testamento».
La pandilla se reorganizó de 48 programas a 32, con un total de 230 clicas a nivel nacional.
Sexta jornada: Comenzó la reproducción de una muestra de 125 audios donde los integrantes coordinaban ilícitos y reportaban actividades en sus colonias.
Vínculos políticos mencionados:
Durante la audiencia se mostraron cartas que confirman comunicación entre la pandilla y el expresidente Mauricio Funes (mencionado como fallecido en el texto). En las cartas, los pandilleros reclamaban el incumplimiento de pactos y amenazaban con continuar matanzas, periodo en el cual se registró el asesinato de aproximadamente 525 miembros de la PNC.