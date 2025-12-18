El GOAT Cristiano Ronaldo dirá Siiuuu en el tramo final de Rápidos y Furiosos

La visita de Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, a la Ciudad de México se está convirtiendo en el tema más hablado año. En los últimos días, miles de fans se han dado cita en el Estadio GNP para corear los más grandes éxitos del nacido en Puerto Rico.

Entre toda la ola de alegría y felicidad, en las últimas horas se comenzó a viralizar el momento en que al menos cuatro personas comenzaron a golpearse durante el show del Conejo Malo.

Una persona que se encontraba cerca del conflicto comenzó a documentar, con su celular, la agresión entre hombres y mujeres que no hacía más que crecer.

Para fortuna de todos, autoridades del recito y capitalinas notaron el conflicto y calmaron los ánimos, asimismo algunos presentes hicieron todo lo posible para que se detuvieran los golpes.

Hasta el momento se desconoce qué provocó el enojo entre los asistentes que optaron por resolver sus diferencias con la violencia.

Mientras tanto, Benito sigue con racha perfecta en uno de los recintos más emblemáticos de la capital mexicana. Cada noche, el artista sorprende a sus fans con un tema que no se repetirá en otra fecha e incluso ha llevado artistas invitados como Feid y Grupo Frontera.

Algunas personas que cuentan con boleto esperan la aparición de Natanael Cano y de Julieta Venegas, artistas mexicanos con los que ya tiene un tema.

La despedida del cantante de tierras aztecas se dará el próximo 21 de diciembre, marcando una pausa a su gira ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’ ya que su próxima presentación está programada para 2026.

