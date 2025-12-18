Jetset
El GOAT Cristiano Ronaldo dirá Siiuuu en el tramo final de Rápidos y Furiosos
Es oficial: Cristiano Ronaldo será parte de la franquicia «Rápidos y Furiosos» y ya forma parte de las filmaciones, según las postales que algunos miembros del elenco de la cinta han publicado en estos días.
Uno de ellos es Tyrese Gibson, quien da vida a Roman Pierce, uno de los personajes que más tiempo ha estado a lo largo de la franquicia. La postal muestra a Ronaldo junto a los miembros del elenco.
“¡Bienvenidos a la FAMILIA! @Cristiano ¡¡El BAILE GLOBAL ACABA DE ALCANZAR NUEVAS ALTURAS!!!”, publicó Gibson, en una foto donde se reúnen el propio Cristiano Ronaldo junto a él y acompañados de Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham y Michelle Rodríguez.
Previo a esta fotografía, el propio Vin Diesel, protagonista de la franquicia, había publicado una fotografía posando junto a Cristiano Ronaldo y detallando que formaría parte de la saga. Sin embargo, la foto de Gibson muestra al portugués ya en el set de grabación.
Esta sería la primera vez que Cristiano Ronaldo incursiona en el cine, llegando a una de las sagas cinematográficas más exitosas y que también a reunido a otras grandes figuras como Gal Gadot, John Cena, entre otros.
Ya no hay boletos de la residencia de Shakira en El Salvador
Salvadoreños y extranjeros agotaron los boletos para las tres presentaciones de Shakira en El Salvador en menos de 24 horas.
Los fans de la cantante colombiana respondieron de forma masiva a la venta de entradas, logrando un lleno total en cada una de las fechas programadas.
La rápida venta confirma el impacto y la vigencia de la artista, así como la relevancia del país como destino para espectáculos de gran magnitud.
El evento promete reunir a miles de fanáticos y generar un importante movimiento turístico y económico en El Salvador.
Warner Bros Discovery rechaza la contraoferta de Paramount y favorece a Netflix
En un comunicado, Warner Bros Discovery afirmó que su consejo de administración determinó por unanimidad que la oferta hostil de Paramount «no responde a los intereses de WBD».
Desde que se inició la guerra de ofertas en septiembre, esta fue la sexta puja de Paramount por WBD, la icónica empresa de Hollywood que también es propietaria de CNN.
«Confiamos en que nuestra fusión con Netflix representa un valor superior y más seguro para nuestros accionistas», señaló el texto de WBD.
Netflix sorprendió a la industria del entretenimiento el 5 de diciembre al anunciar que había cerrado un acuerdo para comprar WBD por casi 83,000 millones de dólares.
Fans de Bad Bunny pelean en pleno concierto de la CDMX
La visita de Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, a la Ciudad de México se está convirtiendo en el tema más hablado año. En los últimos días, miles de fans se han dado cita en el Estadio GNP para corear los más grandes éxitos del nacido en Puerto Rico.
Entre toda la ola de alegría y felicidad, en las últimas horas se comenzó a viralizar el momento en que al menos cuatro personas comenzaron a golpearse durante el show del Conejo Malo.
Una persona que se encontraba cerca del conflicto comenzó a documentar, con su celular, la agresión entre hombres y mujeres que no hacía más que crecer.
Para fortuna de todos, autoridades del recito y capitalinas notaron el conflicto y calmaron los ánimos, asimismo algunos presentes hicieron todo lo posible para que se detuvieran los golpes.
Hasta el momento se desconoce qué provocó el enojo entre los asistentes que optaron por resolver sus diferencias con la violencia.
Mientras tanto, Benito sigue con racha perfecta en uno de los recintos más emblemáticos de la capital mexicana. Cada noche, el artista sorprende a sus fans con un tema que no se repetirá en otra fecha e incluso ha llevado artistas invitados como Feid y Grupo Frontera.
Algunas personas que cuentan con boleto esperan la aparición de Natanael Cano y de Julieta Venegas, artistas mexicanos con los que ya tiene un tema.
La despedida del cantante de tierras aztecas se dará el próximo 21 de diciembre, marcando una pausa a su gira ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’ ya que su próxima presentación está programada para 2026.