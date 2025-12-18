Así será el dispositivo vial en calles aledañas al estadio “Mágico” González para la final

Todo está preparado para que el sábado se disputa la gran final del torneo Apertura 2025 en el que se enfrentarán los equipos de Alianza y los toros de Luis Ángel Firpo.

Así mismo se ha dado a conocer que el árbitro nacional German Stanley Martínez ha sido designado para dirigir la gran final del Torneo Apertura 2025 entre Alianza y Firpo.

Martínez dirigió recientemente en la Ida de los Cuartos de Final entre Cacahuatique y FAS. Su desempeño ha sido excelente por lo que deja marginado de pitar la gran final a su colega Iván Barton, quién en la semifinal entre Águila y Firpo desató la locura para los emplumados tras no pitar un posible penal para los emplumados.

El experimentado árbitro salvadoreño buscará tener un trabajo destacado en una final que revive el clásico joven y que tiene todos los ingredientes necesarios para convertirse en una final de infarto, donde no pueden cometer errores y menos arbitrales.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...