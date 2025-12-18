Internacionales -deportes
Publican imágenes del momento en el que acaban con la vida del jugador del Barcelona
El fútbol ecuatoriano está de luto. Mario Pineida, jugador de Barcelona SC, falleció la tarde del miércoles 17 de diciembre, tras ser víctima de un ataque armado en el sector de Samanes 6, al norte de Guayaquil.
Según información preliminar, un grupo de sicarios ingresó a una carnicería donde se encontraba el futbolista, dejando dos personas fallecidas, entre ellas el lateral de 33 años.
En redes sociales han salido a la luz las imágenes de una de las cámaras de seguridad del establecimiento donde quedó captado el momento exacto en que dos hombres armados entran y buscan directamente al futbolista para dispararle.
Tras cometer el doble crimen, los delincuentes huyen del lugar como si nada. Así mismo, los familiares del futbolista confirmaron que la mujer que murió en el ataque no es la esposa de Pineida, ya que ella era una clienta y estaba comprando justo cuando fue el ataque.
Escandalosa batalla campal en el fútbol colombiano
El caos se desató anoche, en el estadio Atanasio Girardot, tras la final de la Copa BetPlay, que enfrentaba a Atlético Nacional contra Deportivo Independiente de Medellín (DIM).
El ganador del partido fue Atlético Nacional y la barra brava del DIM comenzó las agresiones obligando a paralizar la celebración del campeón.
Los barras bravas de Atlético Nacional y del DIM se enfrentaron en el campo de juego destrozando toda la utilería que serviría para ambientar la celebración.
La batalla campal dejó un saldo de 59 personas lesionadas, entre ellas siete agentes policiales.
La Finalissima entre España y Argentina ya tiene fecha
La Finalissima que enfrentará a España, como campeona de Europa, y a Argentina, como campeona de América (Conmebol), se jugará finalmente el 27 de marzo en el estadio Lusail de Catar, que acogió la final del último Mundial 2022.
La Conmebol y la UEFA, junto a la Federación Española de Futbol (RFEF) y la Asociación Argentina (AFA), confirmaron este jueves la sede y la fecha del encuentro, que empezará a las 21:00 horas locales (12:00 horas GT).
Presentada como parte de una estrecha colaboración entre la UEFA y la CONMEBOL, la Finalissima reúne a las mejores selecciones nacionales de Europa y Sudamérica y Argentina, actual campeona del mundo, que ganó la edición inaugural de la competición bajo la actual denominación en 2022, tras vencer a Italia (3-0) en el estadio londinense de Wembley.
Será la primera vez que la selección española pelee por este título, del que se han disputado tres ediciones. Las primeras en 1985 y 1993 bajo el nombre de Copa Artemio Franchi y que se adjudicaron Francia y Argentina.
Villarreal recibe al Barcelona y ¡está en juego el liderato!
El Villareal y el Barcelona jugarán el partido más atractivo de la Jornada 17 por LaLiga, este domingo, y hay muchísimo en juego: nada más y nada menos que el liderato.
Los de Flick son líderes absolutos con 43 puntos, y el Villareal está tercero con 45, pero el Villareal ¡tiene dos partidos menos!, es decir, que en sus manos está poder ser líder.
Si los de Marcelino García Toral ganan en el estadio de la Cerámica, llegarán a 38 puntos, y aún con dos juegos en la recamara. Uno pendiente ante el Levante y el de la Jornada 19, que el Barcelona jugó adelantado, contra el Alavés.
Ambos partidos pendientes son contra rivales muy asequibles, por lo que el Villareal podría ‘asegurar’ el liderato si le ganan en casa al Barcelona. Además, si esto paso, el Madrid pasaría a ocupar la tercera plaza.
De acuerdo con la programación, el juego será el domingo, a las 9:15 de la mañana (hora El Salvador)