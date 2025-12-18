Publican imágenes del momento en el que acaban con la vida del jugador del Barcelona

El Villareal y el Barcelona jugarán el partido más atractivo de la Jornada 17 por LaLiga, este domingo, y hay muchísimo en juego: nada más y nada menos que el liderato.

Los de Flick son líderes absolutos con 43 puntos, y el Villareal está tercero con 45, pero el Villareal ¡tiene dos partidos menos!, es decir, que en sus manos está poder ser líder.

Si los de Marcelino García Toral ganan en el estadio de la Cerámica, llegarán a 38 puntos, y aún con dos juegos en la recamara. Uno pendiente ante el Levante y el de la Jornada 19, que el Barcelona jugó adelantado, contra el Alavés.

Ambos partidos pendientes son contra rivales muy asequibles, por lo que el Villareal podría ‘asegurar’ el liderato si le ganan en casa al Barcelona. Además, si esto paso, el Madrid pasaría a ocupar la tercera plaza.

De acuerdo con la programación, el juego será el domingo, a las 9:15 de la mañana (hora El Salvador)

