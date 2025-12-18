Realizan operativo en negocios por presunta venta de carne de perros

En uno de los mayores casos de negligencia médica en la historia de Francia, un anestesiólogo fue condenado a cadena perpetua por envenenar de forma intencional a 30 pacientes, 12 de ellos mortalmente.

Se trata de Frédéric Péchier, de 53 años, quien fue declarado culpable al final de un juicio de cuatro meses en la ciudad de Besançon, en el este de Francia.

Las investigaciones determinaron que Péchier introdujo sustancias químicas, como cloruro de potasio o adrenalina, en las bolsas de suero de los pacientes.

Su víctima más joven, un niño de 4 años, sobrevivió a dos paros cardíacos durante una operación de amígdalas de rutina en 2016. La víctima de mayor edad tenía 89 años.

Los productos químicos que Péchier añadió provocaron paros cardíacos o hemorragias en los pacientes, lo que requirió intervenciones de emergencia en el quirófano.

A menudo, el propio Péchier realizaba esas intervenciones y se presentaba como el salvador de los pacientes. Pero en 12 casos no pudo participar o ya era demasiado tarde, así que los pacientes fallecieron.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...