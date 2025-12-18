Internacionales
Realizan operativo en negocios por presunta venta de carne de perros
En el estado de Oaxaca, en México, las autoridades descubrieron un presunto rastro clandestino donde se sacrificaban perros para vender su carne a taquerías,
El hallazgo derivó en el rescate de 65 animales, el aseguramiento de restos óseos y la detención de un hombre señalado como responsable del sitio.
Las autoridades indicaron que el operativo se realizó en una vivienda ubicada en la calle Zamora, esquina con el callejón Donají, en la comunidad de San Francisco Lachigoló, región de los Valles Centrales de Oaxaca.
De acuerdo con información preliminar, la acción fue posible gracias a denuncias de vecinos y activistas defensores de animales, quienes alertaron sobre movimientos sospechosos y presuntos actos de crueldad animal en el lugar.
Además, tras el ingreso al inmueble, elementos de seguridad confirmaron la presencia de decenas de perros en condiciones de hacinamiento, desnutrición y evidente maltrato.
Paralizan algunas operaciones en el Aeropuerto de La Aurora, Guatemala debido a la neblina
Algunas operaciones se paralizaron en el aeropuerto de La Aurora, Guatemala, debido a la presencia de neblina que redujo significativamente la visibilidad.
Durante la madrugada de hoy jueves se ordenó la suspensión momentánea de los despegues, reportándose el último a las 6:00 de la mañana.
La medida tuvo una duración de aproximadamente dos horas y media y provocó retrasos en vuelos y otros inconvenientes.
Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) instruyó a los pasajeros que se comunicaran directamente son las líneas aéreas para reprogramar cambios en los itinerarios.
Seis vuelos no pudieron aterrizar en La Aurora debido a las condiciones climáticas y fueron enviados a un aeropuerto alterno.
Condenan a cadena perpetua a anestesiólogo que envenenó a 30 pacientes
En uno de los mayores casos de negligencia médica en la historia de Francia, un anestesiólogo fue condenado a cadena perpetua por envenenar de forma intencional a 30 pacientes, 12 de ellos mortalmente.
Se trata de Frédéric Péchier, de 53 años, quien fue declarado culpable al final de un juicio de cuatro meses en la ciudad de Besançon, en el este de Francia.
Las investigaciones determinaron que Péchier introdujo sustancias químicas, como cloruro de potasio o adrenalina, en las bolsas de suero de los pacientes.
Su víctima más joven, un niño de 4 años, sobrevivió a dos paros cardíacos durante una operación de amígdalas de rutina en 2016. La víctima de mayor edad tenía 89 años.
Los productos químicos que Péchier añadió provocaron paros cardíacos o hemorragias en los pacientes, lo que requirió intervenciones de emergencia en el quirófano.
A menudo, el propio Péchier realizaba esas intervenciones y se presentaba como el salvador de los pacientes. Pero en 12 casos no pudo participar o ya era demasiado tarde, así que los pacientes fallecieron.
Hombre paralizó una ciudad mientras intentaba lanzarse de un edificio
Un hombre intentó saltar del techo de un edificio histórico en Quetzaltenango, al occidente de Guatemala.
El sujeto subió hasta el techo del edificio histórico ubicado en la zona uno de Quetzaltenango, Guatemala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala y Bomberos Voluntarios acudieron a tratar de convencer al hombre para que no se arrojara al vacío.
Tras una hora y media de diálogo, las autoridades convencieron al sujeto y este decidió bajar del techo con la ayuda del agente de la PNC.
El momento del rescate de este guatemalteco fue captado en un video que es viral en las redes sociales.