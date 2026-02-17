El flujo de pasajeros en el aeropuerto de El Salvador creció un 7 % hasta la fecha

La Fiscalía General de la República (FGR) logró una segunda condena en contra de Jorge Franklin Ríos Rugamas por el delito de estafa agravada. El imputado fue condenado a seis años de prisión y está obligado a pagar $85,000.00 en calidad de responsabilidad civil por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.

De acuerdo a la investigación fiscal, los hechos sucedieron a inicios de 2020 cuando la víctima conoció a Ríos Rugamas, quien se hacía pasar como un empresario del área de la construcción y otros rubros. El imputado le ofreció a la víctima diferentes servicios del sector construcción y suscribió varios contratos para efectuar los proyectos.

Sin embargo, al vencer los plazos establecidos, Ríos Rugamas incumplió los contratos, pero simuló que respondería económicamente debido a los daños y perjuicios que ocasionó, pero lo hizo emitiendo cheques sin fondos.

En 2024, el imputado recibió su primera sentencia de 7 años de cárcel por el delito de evasión de impuestos.

En otro caso similar, Christian Gregorio Cruz Moreno fue sentenciado a 15 años de la estafa agravada contra tres personas, a quienes engañó al hacerles creer que era empresario y que tenía una compañía de inversiones. El imputado debe devolver $164,400.00.

Los hechos sucedieron en diferentes fechas del 2023 y 2024 cuando Cruz Moreno logró abordar a sus víctimas y les dijo que podían invertir con él para obtener sustanciales dividendos. El imputado fingió tener la empresa que había denominado «Brisas del Campo»

Argumentó ser un fuerte inversionista y al convencerlos, las víctimas le entregaron diferentes montos de dinero desde los $2,000 en adelante. Cuando los afectados quisieron cobrar sus ganancias se dieron cuenta que este sujeto no tenía relaciones comerciales con ninguna sociedad y al exigir la devolución del dinero, este ya no contestó sus llamadas y bloqueó toda comunicación con los afectados.

