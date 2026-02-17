Principal
Agresor sexual de San Salvador es condenado a 16 años de prisión
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 16 años de prisión a Milton Orlando Constanza por agresión sexual en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
El imputado también debe pagar $1,000 en concepto de responsabilidad civil.
Los hechos iniciaron en agosto de 2023, en una colonia de la comunidad Belén, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que el imputado se valió de la confianza familiar, agredió sexualmente a la menor en reiteradas ocasiones. Los abusos se cometieron mientras la madre de la víctima se encontraba trabajando turnos nocturnos, según el reporte de la Fiscalía.
Constanza amenazó a la víctima con asesinar a su progenitora si contaba algo de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, la víctima se armó de valor y manifestó lo sucedido y luego denunciaron ante las autoridades.
En otro caso, Gerson Welman Pérez Pérez, purgará nueve años de prisión por agresión sexual en menor e incapaz, en modalidad de delito continuado, en perjuicio de una niña de nueve años.
Los abusos ocurrieron en 2024, en el cantón El Arenal, en el distrito de Ciudad Delgado, municipio de San Salvador Centro. La menor de edad vivía con su madre y el agresor, lugar donde ocurrió el crimen.
Inicialmente, la víctima contó a la mamá sobre los abusos que estaba sufriendo por parte Pérez Pérez; sin embargo, ella no le creyó, de acuerdo con el expediente fiscal.
Posteriormente, la víctima optó por relatar los hechos a su padre biológico, y fue él quien interpuso la denuncia. En el juicio, el ministerio público presentó abundante prueba documental, testimonial y pericial, incluida la obtenida con la cámara Gesell.
Principal
El flujo de pasajeros en el aeropuerto de El Salvador creció un 7 % hasta la fecha
El Aeropuerto Internacional de El Salvador inició el 2026 con cifras positivas. En ese sentido, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) informó que, entre el 1. ° de enero hasta el 15 de febrero de este año, la terminal aérea salvadoreña ha atendido 735,582 pasajeros de entrada, salida y conexiones.
La autónoma detalló que el flujo de pasajeros atendidos representa un incremento del 7 % en comparación con el mismo dato registrado en el mismo período del año pasado, cuando se atendieron 686,398 pasajeros.
El importante incremento se debe al dinamismo vinculado al turismo, así como los diferentes eventos internacionales realizados en el país en los primeros días del año.
«El 2026 inicia con cifras positivas que reflejan el momento que vive El Salvador. El aumento del 7 % en pasajeros está vinculado al dinamismo turístico y a la realización de eventos internacionales que han puesto al país en el centro de atención. Desde el aeropuerto, asumimos el compromiso de brindar una experiencia moderna, ágil y de calidad a cada persona que nos visita», afirmó el presidente de CEPA, Federico Anliker,
Además, según las estadísticas de la autónoma, se registran 6,366 operaciones de vuelos de pasajeros, un 3 % más que lo registrado en el mismo período de 2025, cuando se atendieron 6,168 operaciones.
Principal
Estafador purgará seis años de cárcel y debe pagar $85,000
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una segunda condena en contra de Jorge Franklin Ríos Rugamas por el delito de estafa agravada. El imputado fue condenado a seis años de prisión y está obligado a pagar $85,000.00 en calidad de responsabilidad civil por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
De acuerdo a la investigación fiscal, los hechos sucedieron a inicios de 2020 cuando la víctima conoció a Ríos Rugamas, quien se hacía pasar como un empresario del área de la construcción y otros rubros. El imputado le ofreció a la víctima diferentes servicios del sector construcción y suscribió varios contratos para efectuar los proyectos.
Sin embargo, al vencer los plazos establecidos, Ríos Rugamas incumplió los contratos, pero simuló que respondería económicamente debido a los daños y perjuicios que ocasionó, pero lo hizo emitiendo cheques sin fondos.
En 2024, el imputado recibió su primera sentencia de 7 años de cárcel por el delito de evasión de impuestos.
En otro caso similar, Christian Gregorio Cruz Moreno fue sentenciado a 15 años de la estafa agravada contra tres personas, a quienes engañó al hacerles creer que era empresario y que tenía una compañía de inversiones. El imputado debe devolver $164,400.00.
Los hechos sucedieron en diferentes fechas del 2023 y 2024 cuando Cruz Moreno logró abordar a sus víctimas y les dijo que podían invertir con él para obtener sustanciales dividendos. El imputado fingió tener la empresa que había denominado «Brisas del Campo»
Argumentó ser un fuerte inversionista y al convencerlos, las víctimas le entregaron diferentes montos de dinero desde los $2,000 en adelante. Cuando los afectados quisieron cobrar sus ganancias se dieron cuenta que este sujeto no tenía relaciones comerciales con ninguna sociedad y al exigir la devolución del dinero, este ya no contestó sus llamadas y bloqueó toda comunicación con los afectados.
Principal
Capturan a menor vinculado a la P-18S en Soyapango
El ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, informó sobre la captura de un menor de 17 años, señalado como miembro de la estructura criminal P-18S, en un procedimiento realizado en la colonia Italia, en el distrito de Soyapango, San Salvador Este.
De acuerdo con el reporte oficial, soldados de la Fuerza Armada de El Salvador encontraron al joven en posesión de un teléfono celular que contenía información que presuntamente lo vincula con dicha organización.
Tras el procedimiento, el funcionario reiteró que en la nueva realidad de El Salvador las pandillas no tienen cabida. «Quienes persistan en vincularse a estas estructuras deberán enfrentar la ley y asumir las consecuencias, no importa la edad que tengan», enfatizó.
Asimismo, subrayó que las autoridades continúan firmes en su estrategia de seguridad para impedir cualquier intento de reactivación de grupos delictivos. «Seguimos firmes, cerrando todo espacio a quienes intenten regresar al pasado de violencia», señaló.