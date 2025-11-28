Principal
Él era Germán, joven fallecido en trágico choque en el desvío al distrito de Bolívar, La Unión
Un joven de 23 años perdió la vida en un fatal choque ocurrido ayer en la madrugada en la carretera Ruta Militar, en el oriente del país.
Este fatal siniestro ocurrió la madrugada del jueves 27 de noviembre de 2025, en el desvío al distrito de Bolívar, departamento de La Unión.
Las autoridades identificaron al fallecido como Germán Yeris Velasquez, de 23 años, originario de Jocoro, Morazán.
En el mortal choque se vieron involucrados dos vehículos y la motocicleta en la que se transportaba Velasquez, la cual se incendió tras el choque.
Principal
Sancionan a conductora captada cuando golpeó a motociclista por invadir carril
Tras la denuncia ciudadana, el Viceministerio de Transporte (VMT) sancionó a una conductora que provocó un choque por invadir el carril.
El jueves por la noche se viralizó el video del choque provocado por la automovilista, cuando invadió el carril de la derecha mientras circulaba sobre el bulevar de Los Héroes.
El VMT impuso tres sanciones, la primera de $150 por disputarse la vía, la segunda de $50 por no encender las luces direccionales al cambiar de carril y la tercera de $100 por no respetar el derecho de vía.
“Instamos a los automovilistas practicar una conducción responsable para prevenir siniestros viales”, advirtió el VMT en su perfil X.
Principal
“Ponen quieto” a sujeto que agredió a varias mujeres en baile de Sensuntepeque
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un sujeto que en aparente estado de ebriedad agredió a un grupo de mujeres en un baile en Sensuntepeque.
Usuarios de redes sociales captaron a un sujeto agrediendo a un grupo de mujeres en un baile en el distrito de Sensuntepeque, que se encuentra celebrando sus fiestas patronales.
Gracias a la inmediata actuación de los agentes policiales que se encontraban resguardando el evento, el incidente no pasó a más.
El sujeto que agredió a las mujeres fue arrestado y en las próximas horas será llevado ante las autoridades para que responda por el delito de desórdenes públicos.
Principal
Cámaras de SivarSeguro captan fuerte accidente de tránsito en redondel Los Torogoces
Las cámaras de seguridad de SivarSeguro captaron un accidente de tránsito que se registró a primeras horas de este viernes 28 de noviembre.
El percance vial se registró sobre la Calle San Antonio Abad en el Redondel Los Torogoces, donde un automovilista impactó en la rotonda.
En la imagen se puede ver el vehículo que circula a excesiva velocidad y no se detiene para hacer el giro en la rotonda.
Las autoridades de Tránsito piden a la población a manejar con mucha precaución para evitar estos siniestros viales.