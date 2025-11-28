Internacionales
Árbol de navidad se prende en llamas dentro de un centro comercial
En redes sociales han viralizado un árbol de navidad que se prendió en llamas dentro de un centro comercial de China.
El incidente ocurrió en Chengdu y causó pánico para las personas que visitaban el lugar
Los primeros informes sugieren que la causa probable fue un fallo en el cableado eléctrico.
Ella era Sarah Beckstrom, agente de la Guardia Nacional fallecida en tiroteo de Washington
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la muerte de una agente de la Guardia Nacional.
La víctima fue identificada como Sarah Beckstrom, de 20 años, que fue atacada el pasado miércoles en Washington junto con un compañero que está en estado crítico.
Actualmente, el FBI inició una investigación con este tiroteo que lo ha clasificado como un acto terrorista.
El director del FBI, Kash Patel, dijo este jueves que las autoridades investigan cualquier posible socio que el sospechoso pudiera tener, ya sea en su país de origen o en Estados Unidos.
Intensas lluvias dejan 61 fallecidos, 21 desaparecidos y 44,000 afectados en Sri Lanka
La población de Sri Lanka en África ha sufrido el impacto de la fuerza de la naturaleza que ha dejado lluvias torrenciales que han provocado inundaciones y graves deslizamientos de tierra.
Las lluvias monzónicas y la cercanía del ciclón Ditwah, han provocado inundaciones, desbordamientos y terribles deslizamientos de tierra que han arrasado decenas de hogares.
Las autoridades contabilizan al menos 61 personas fallecidas, 21 desaparecidos y 44,000 personas afectadas.
Los trabajos de evacuación han sido complicados que el gobierno del país africano ha utilizado helicópteros para poder rescatar a las personas que se encuentran bajo las fuertes inundaciones.
Trump anuncia que pausará permanentemente “la migración de todos los países del tercer mundo”
El presidente, Donald Trump, dijo en una publicación en su plataforma Truth Social que pausará «de forma permanente» la migración procedente «de todos los países del tercer mundo», «para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo», sin precisar a cuáles se refería ni cuándo podría empezar dicha política.
Además, el mandatario dijo que pondrá fin a las millones de “admisiones ilegales» que atribuyó al expresidente Joe Biden, y detalló que finalizará “todas las prestaciones y subsidios federales para los no ciudadanos”, además de desnaturalizar “a los migrantes que socaven la tranquilidad interna” y deportar a «cualquier extranjero que sea una carga pública, “un riesgo para la seguridad o incompatible con la civilización occidental”.
El anuncio se produjo luego de que el Gobierno estadounidense incluyera a los cubanos y venezolanos en la lista de 19 nacionalidades de “países de preocupación” a los que someterá a una “revisión rigurosa” de sus tarjetas de residente, o green cards.
Dicha orden ejecutiva prohíbe, supuestamente por “seguridad nacional”, el ingreso de ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, además de restringir los de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
Estos mismos 19 países son los que contempla ahora la nueva revisión que anunció este jueves el director del USCIS, Joseph B. Edlow, tras el ataque que dejó dos elementos heridos de la Guardia Nacional en Washington D.C., donde el presunto responsable fue un afgano de 29 años, Rahmanullah Lakanwal.