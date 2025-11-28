Motociclista sin licencia atropella a gestor del VMT en autopista a Comalapa

Un gestor del VMT fue atropellado por un motociclista que no respetó la señal de alto en el kilómetro 21 de la autopista a Comalapa, en el sector de Montelimar, Olocuilta.

De acuerdo con la información, el conductor de la motocicleta no posee licencia de conducir. Esta falta agravó la situación y complicó las labores de las autoridades en el lugar.

Equipos de emergencia se presentaron para brindar atención al gestor afectado y evaluar su estado de salud. También se inició el proceso correspondiente para determinar responsabilidades.

Las autoridades mantienen una circulación restringida en el sentido que conduce hacia el aeropuerto, mientras continúan las investigaciones y se normaliza el tránsito en la zona.

