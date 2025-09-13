Principal
Consolidan alianza para fortalecer la modernización del Estado
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, en su calidad de Rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), y el Fiscal General, Rodolfo Delgado , suscribieron un Convenio de Cooperación Interinstitucional que fortalecerá la modernización del Estado y la profesionalización de los servidores públicos.
El acuerdo permitirá establecer programas de formación y capacitación, potenciar la digitalización e innovación en la gestión pública, así como facilitar el intercambio de conocimientos y mejores prácticas.
Durante el acto, el Vicepresidente Ulloa destacó que la ESIAP fue creada como una prioridad del Presidente Nayib Bukele para formar un servicio público moderno y eficiente:
“Lo público tiene que ser mejor que lo privado. Con la ESIAP hemos formado a más de 11,000 funcionarios de más de 90 instituciones, y hoy seguimos avanzando con este convenio que nos permitirá preparar servidores públicos a la altura de los desafíos actuales”.
Principal
Capturan a joven que estando ebrio chocó con un árbol en Cojutepeque
Gabriel Omar Manzanares Cuéllar, de 22 años, chocó contra un árbol por conducir en estado de ebriedad.
El hecho ocurrió en la 6ta. calle oriente del barrio San Juan, distrito de Cojutepeque, Cuscatlán Sur.
Al realizarle la prueba de alcotest resultó con 200° de alcohol, por lo que fue remitido por conducción peligrosa.
Internacionales
Hombre agrede a su propia madre con corvo en Guatemala
Un joven identificado como Franklin Moisés Che Xol, de 23 años, fue detenido por la Policía Nacional Civil en la aldea San Francisco Las Mercedes, Chisec, Alta Verapaz, Guatemala, tras ser retenido previamente por vecinos de la comunidad.
De acuerdo con las autoridades, el sujeto habría agredido a su madre, de 50 años, ocasionándole graves lesiones a tal grado de sufrir una amputación en uno de sus brazos.
La mujer fue trasladada de inmediato a un hospital donde recibe atención médica especializada.
El detenido fue presentado ante el juez competente para enfrentar el debido proceso legal.
Principal
Sancionado motociclista captado subiendo su vehículo a la acera de una escuela
Las autoridades de tránsito sancionaron al conductor de la motocicleta placas M482659 por cometer dos infracciones graves a la normativa vial.
El motociclista fue multado con $150 por circular sobre una acera peatonal, y con otros $150 debido a que su acompañante no portaba casco de protección, sumando un total de $300 en sanciones.
Las autoridades hicieron un llamado a todos los conductores a cumplir con la ley y a mantener el respeto hacia los demás usuarios de la vía.