Consolidan alianza para fortalecer la modernización del Estado

El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, en su calidad de Rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), y el Fiscal General, Rodolfo Delgado , suscribieron un Convenio de Cooperación Interinstitucional que fortalecerá la modernización del Estado y la profesionalización de los servidores públicos.

El acuerdo permitirá establecer programas de formación y capacitación, potenciar la digitalización e innovación en la gestión pública, así como facilitar el intercambio de conocimientos y mejores prácticas.

Durante el acto, el Vicepresidente Ulloa destacó que la ESIAP fue creada como una prioridad del Presidente Nayib Bukele para formar un servicio público moderno y eficiente:

“Lo público tiene que ser mejor que lo privado. Con la ESIAP hemos formado a más de 11,000 funcionarios de más de 90 instituciones, y hoy seguimos avanzando con este convenio que nos permitirá preparar servidores públicos a la altura de los desafíos actuales”.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...