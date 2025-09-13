Capturan a responsable de homicidio en Ahuachapán

El Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó este jueves sobre la captura del responsable del homicidio registrado en Tacuba, Ahuachapán.

El detenido es Melvin Aníbal Godínez Saldaña, quien, según las investigaciones, ingresó a la vivienda de su propio tío, un hombre mayor de 80 años, con la intención de hurtar $2,000 producto de la venta de un lote. Al no encontrar el dinero, el agresor lo atacó brutalmente a golpes hasta causarle la muerte.

“El crimen se debió a rencillas personales. Quien no respeta la vida de otro salvadoreño será sometido ante la justicia y será enviado a prisión para que pague por sus crímenes”, subrayó el ministro Villatoro.

