Principal
Capturan a responsable de homicidio en Ahuachapán
El Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó este jueves sobre la captura del responsable del homicidio registrado en Tacuba, Ahuachapán.
El detenido es Melvin Aníbal Godínez Saldaña, quien, según las investigaciones, ingresó a la vivienda de su propio tío, un hombre mayor de 80 años, con la intención de hurtar $2,000 producto de la venta de un lote. Al no encontrar el dinero, el agresor lo atacó brutalmente a golpes hasta causarle la muerte.
“El crimen se debió a rencillas personales. Quien no respeta la vida de otro salvadoreño será sometido ante la justicia y será enviado a prisión para que pague por sus crímenes”, subrayó el ministro Villatoro.
Principal
Capturan a joven que estando ebrio chocó con un árbol en Cojutepeque
Gabriel Omar Manzanares Cuéllar, de 22 años, chocó contra un árbol por conducir en estado de ebriedad.
El hecho ocurrió en la 6ta. calle oriente del barrio San Juan, distrito de Cojutepeque, Cuscatlán Sur.
Al realizarle la prueba de alcotest resultó con 200° de alcohol, por lo que fue remitido por conducción peligrosa.
Internacionales
Hombre agrede a su propia madre con corvo en Guatemala
Un joven identificado como Franklin Moisés Che Xol, de 23 años, fue detenido por la Policía Nacional Civil en la aldea San Francisco Las Mercedes, Chisec, Alta Verapaz, Guatemala, tras ser retenido previamente por vecinos de la comunidad.
De acuerdo con las autoridades, el sujeto habría agredido a su madre, de 50 años, ocasionándole graves lesiones a tal grado de sufrir una amputación en uno de sus brazos.
La mujer fue trasladada de inmediato a un hospital donde recibe atención médica especializada.
El detenido fue presentado ante el juez competente para enfrentar el debido proceso legal.
Principal
Sancionado motociclista captado subiendo su vehículo a la acera de una escuela
Las autoridades de tránsito sancionaron al conductor de la motocicleta placas M482659 por cometer dos infracciones graves a la normativa vial.
El motociclista fue multado con $150 por circular sobre una acera peatonal, y con otros $150 debido a que su acompañante no portaba casco de protección, sumando un total de $300 en sanciones.
Las autoridades hicieron un llamado a todos los conductores a cumplir con la ley y a mantener el respeto hacia los demás usuarios de la vía.