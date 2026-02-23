Internacionales
Concluye proceso legal que anula la concesión de Hutchison en puertos del canal de Panamá
La justicia panameña dio por concluido el proceso legal que anuló la concesión a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings para operar dos puertos en el canal, al publicar este lunes el fallo.
La Corte Suprema panameña declaró en enero «inconstitucional» el contrato que ha permitido a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison, administrar desde 1997 los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.
Sin embargo, para que la sentencia, que no admite apelación, quedara en firme aún faltaban unos trámites que han concluido este lunes con la publicación del fallo en la gaceta oficial.
El viernes, el vocero de PPC, Alejandro Kouruklis, reconoció que la publicación del fallo en la gaceta oficial supondría que «la concesión deja de existir», por lo que pidió al gobierno panameño «negociar» con la firma hongkonesa el futuro de los puertos para «evitar el caos».
Tras ese fallo judicial, que se produjo en medio de las presiones de Estados Unidos por la presencia china en el canal, el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que la danesa Maersk operaría temporalmente esas terminales.
La decisión ha traído incertidumbre en los puertos, ubicados en sendas entradas de la vía interoceánica, por los que en 2025 pasó el 38 % de los contenedores que transitaron por Panamá.
«El camino que se está siguiendo puede causar un caos» porque «no va a haber un orden ni marco legal» en que puedan confiar los proveedores, trabajadores y las líneas navieras, había declarado el viernes Kouruklis al canal panameño TVN-2.
«Nuestro plan no es salir, es conversar con el Estado a ver qué solución se le puede dar a esto» y «no tomar decisiones abruptas» para que un tercero entre en las instalaciones «a tomar bienes que no le pertenecen», añadió.
Hutchison amenazó hace días a Maersk con «acciones legales» si asume la administración de las terminales sin su consentimiento y anunció que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, por causarle «graves daños».
Pero la Corte panameña asegura que la concesión, renovada por otros 25 años en 2021 es «inconstitucional» y tenía «una inclinación desproporcionada a favor de la empresa» que perjudicaba al Estado.
El fallo también llegó en momentos donde Hutchison Holdings quiere ceder sus puertos, entre ellos los de Panamá, a un grupo de empresas liderado por la estadounidense BlackRock por 22,800 millones de dólares.
Internacionales
Mueren 15 personas en accidente de helicóptero militar en Perú
La Fuerza Aérea de Perú (FAP) halló 15 personas muertas este lunes tras el accidente de un helicóptero militar desaparecido el domingo en la región Arequipa, al sur del país, informó la autoridad militar.
La FAP precisó que el helicóptero realizaba labores rescate de víctimas de las inundaciones registradas en Arequipa.
«El personal de rescate ha confirmado el fallecimiento de los cuatro tripulantes (..), así como los 11 pasajeros que se encontraban a bordo», señaló la FAP.
«Tras la intensificación de las labores de búsqueda, las patrullas de fuerzas especiales y la policía han logrado localizar el helicóptero Mi-17 que perdió contacto radial la tarde de ayer», indicó la fuerza aérea en un comunicado.
El helicóptero siniestrado, un Mil Mi-17 de fabricación rusa, había despegado de la ciudad de Pisco, en la región de Ica. Los rescatistas localizaron la aeronave en la localidad de Chala, en Arequipa, a poco más de 300 kilómetros del lugar de partida.
Internacionales
Alcalde de Nueva York impone toque de queda ante llegada de violenta tormenta
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el domingo un toque de queda temporal en la metrópolis de más de ocho millones de habitantes ante la inminente llegada de una violenta tormenta de nieve.
«La ciudad de Nueva York no ha experimentado una tormenta de esta magnitud en la última década», advirtió Mamdani en una conferencia de prensa, instando a los residentes a «evitar todos los viajes no esenciales».
Ante las condiciones climáticas extremas previstas, que incluyen fuertes nevadas y fuertes vientos, la ciudad más poblada de Estados Unidos declaró el estado de emergencia e implementará «un toque de queda desde las 21H00 de esta noche hasta el mediodía de mañana» lunes, anunció.
Ello resultará en el «cierre de calles, carreteras y puentes de la ciudad al tráfico general, ya sea de automóviles, camiones, scooters o bicicletas eléctricas», aclaró. Solo «se permitirán algunos viajes esenciales y urgentes».
Las autoridades neoyorquinas prevén que las condiciones climáticas empeorarán a lo largo del domingo y pronostican nevadas significativas por la noche y el lunes.
Se pronostica entre 45 y 60 cm de nieve en la ciudad, y posiblemente hasta 70 cm en algunas zonas, así como fuertes vientos.
Las escuelas y colegios estarán cerrados el lunes y la ciudad desplazará recursos y medios para ir en ayuda de las personas que necesitan un refugio, detalló Mamdani.
La Gran Manzana no es la única afectada. Buena parte de la costa noreste también se encuentra en estado de alerta.
La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, declaró el estado de emergencia a partir del mediodía del domingo, lo que libera fondos y permite el rápido despliegue de recursos para hacer frente a la crisis meteorológica.
En Boston se preparan igualmente para condiciones climáticas extremas y se declaró una «alerta por nieve». Allí se prevé hasta 60 cm de nieve, indicó el domingo la alcaldesa Michelle Wu, y añadió que esta tormenta será «de una magnitud histórica».
Internacionales
El príncipe Guillermo pide más «referentes masculinos» para normalizar la salud mental
«Necesitamos más modelos masculinos que hablen de ello abiertamente y que contribuyan a desestigmatizar este asunto, para que se convierta en algo natural para todos nosotros», defendió el príncipe en un programa de la BBC dedicado a la salud mental.
«Nadie en el mundo tiene todas las herramientas para afrontar cada situación o cada estado mental que pueda presentarse», añadió, insistiendo en que «no tiene nada de malo pedir apoyo, acudir a un amigo o tender la mano».
Guillermo, de 43 años, y su esposa Catalina, de 44, llevan varios años impulsando esta causa, durante mucho tiempo considerada tabú en el seno de la familia real.
En octubre lanzaron una fundación dedicada a la prevención del suicidio, a la que aportan un millón de libras (1,36 millones de dólares).
Durante el programa, en el que también participó un panel de expertos, el heredero de la corona británica reveló dedicar «mucho tiempo a intentar comprender» sus emociones, ya que «es un proceso realmente importante que conviene hacer de vez en cuando».
No hizo referencia al cáncer de su padre, el rey Carlos, ni al de su esposa. Ella anunció en enero de 2025 que se encontraba en remisión y desde entonces retomó sus compromisos oficiales.
Por su parte, el monarca indicó en diciembre que su tratamiento se había aligerado.
El príncipe, cuya madre, la princesa Diana, falleció en un accidente de tráfico en París cuando él tenía 15 años, había confesado que 2024 fue «el año más difícil» de su vida, debido a estos dos cánceres.
El pasado octubre, Guillermo ocupó titulares tras aparecer visiblemente emocionado ante una viuda que evocaba el suicidio de su marido.