Construyen puente peatonal en cantón Planes del Ranchador
En un trabajo conjunto y con el objetivo de reducir riesgos durante las lluvias de la venidera temporada, maquinaria de la alcaldía de Santa Ana Centro y habitantes de la comunidad San Luis, en el cantón Planes del Ranchador, iniciaron los trabajos construcción de un puente peatonal sobre una quebrada que pasa por la zona.
El nuevo paso peatonal garantizará la seguridad para los habitantes de la comunidad, principalmente durante la temporada de lluvias, donde la quebrada se vuelve un riesgo ante la cantidad de agua lluvias que baja, que la ha colocado como zona de riesgo por inundaciones.
Para la ejecución de este proyecto, la alcaldía ha puesto la maquinaria y cemento, mientras que la comunidad se encuentra poniendo la mano de obra y el resto de los materiales.
El alcalde de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo, dijo que estas acciones forman parte de los planes de mitigación de riesgos que se ejecutan en diferentes comunidades del municipio, principalmente en aquellas de mayor vulnerabilidad.
«En la lotificación San Luis, cantón El Ranchador, apoyamos con maquinaria en la construcción de un puente peatonal, una obra que brindará mayor seguridad y mejores accesos a las familias de la zona, que además ayudará a mitigar riesgos en esta comunidad», dijo el jefe municipal.
El nuevo puente peatonal no solo beneficiará a las familias de la lotificación San Luis, ya que también las familias de las colonias Los Mangos y Valle del Ranchador, que pasan por la zona, y también tienen conexión para la zona verde y canchas de fútbol del cantón.
Alcalde de Nueva York impone toque de queda ante llegada de violenta tormenta
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el domingo un toque de queda temporal en la metrópolis de más de ocho millones de habitantes ante la inminente llegada de una violenta tormenta de nieve.
«La ciudad de Nueva York no ha experimentado una tormenta de esta magnitud en la última década», advirtió Mamdani en una conferencia de prensa, instando a los residentes a «evitar todos los viajes no esenciales».
Ante las condiciones climáticas extremas previstas, que incluyen fuertes nevadas y fuertes vientos, la ciudad más poblada de Estados Unidos declaró el estado de emergencia e implementará «un toque de queda desde las 21H00 de esta noche hasta el mediodía de mañana» lunes, anunció.
Ello resultará en el «cierre de calles, carreteras y puentes de la ciudad al tráfico general, ya sea de automóviles, camiones, scooters o bicicletas eléctricas», aclaró. Solo «se permitirán algunos viajes esenciales y urgentes».
Las autoridades neoyorquinas prevén que las condiciones climáticas empeorarán a lo largo del domingo y pronostican nevadas significativas por la noche y el lunes.
Se pronostica entre 45 y 60 cm de nieve en la ciudad, y posiblemente hasta 70 cm en algunas zonas, así como fuertes vientos.
Las escuelas y colegios estarán cerrados el lunes y la ciudad desplazará recursos y medios para ir en ayuda de las personas que necesitan un refugio, detalló Mamdani.
La Gran Manzana no es la única afectada. Buena parte de la costa noreste también se encuentra en estado de alerta.
La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, declaró el estado de emergencia a partir del mediodía del domingo, lo que libera fondos y permite el rápido despliegue de recursos para hacer frente a la crisis meteorológica.
En Boston se preparan igualmente para condiciones climáticas extremas y se declaró una «alerta por nieve». Allí se prevé hasta 60 cm de nieve, indicó el domingo la alcaldesa Michelle Wu, y añadió que esta tormenta será «de una magnitud histórica».
El príncipe Guillermo pide más «referentes masculinos» para normalizar la salud mental
«Necesitamos más modelos masculinos que hablen de ello abiertamente y que contribuyan a desestigmatizar este asunto, para que se convierta en algo natural para todos nosotros», defendió el príncipe en un programa de la BBC dedicado a la salud mental.
«Nadie en el mundo tiene todas las herramientas para afrontar cada situación o cada estado mental que pueda presentarse», añadió, insistiendo en que «no tiene nada de malo pedir apoyo, acudir a un amigo o tender la mano».
Guillermo, de 43 años, y su esposa Catalina, de 44, llevan varios años impulsando esta causa, durante mucho tiempo considerada tabú en el seno de la familia real.
En octubre lanzaron una fundación dedicada a la prevención del suicidio, a la que aportan un millón de libras (1,36 millones de dólares).
Durante el programa, en el que también participó un panel de expertos, el heredero de la corona británica reveló dedicar «mucho tiempo a intentar comprender» sus emociones, ya que «es un proceso realmente importante que conviene hacer de vez en cuando».
No hizo referencia al cáncer de su padre, el rey Carlos, ni al de su esposa. Ella anunció en enero de 2025 que se encontraba en remisión y desde entonces retomó sus compromisos oficiales.
Por su parte, el monarca indicó en diciembre que su tratamiento se había aligerado.
El príncipe, cuya madre, la princesa Diana, falleció en un accidente de tráfico en París cuando él tenía 15 años, había confesado que 2024 fue «el año más difícil» de su vida, debido a estos dos cánceres.
El pasado octubre, Guillermo ocupó titulares tras aparecer visiblemente emocionado ante una viuda que evocaba el suicidio de su marido.
Dan la bienvenida a 7,000 becados de la zona oriental
Jóvenes de todas las comunidades de la zona oriental y paracentral del país, se concentraron este domingo en San Miguel, para participar de una jornada de la Generación que Florece, quienes ahora son becados por la Dirección de Integración del Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Durante el evento realizado en el gimnasio de Fusalmo en la ciudad migueleña, también se le dió la bienvenida a 7,000 becados para distintas carreras en diferentes universidades de la zona oriental del país, quienes ya están haciendo realidad su sueño de prepararse profesionalmente.
«La gran mayoría de los jóvenes estaban ansiosos de tener una oportunidad como esta, porque no la tuvieron nunca, siempre con un viejo sistema arcaico y mediocre, de brindar becas a quienes sacaban altísimas notas o que podían ingresar a la -Universidad- Nacional o que los papás podían pagar sus estudios. Solamente del 1 al 3% ingresaban a las universidades», dijo Alejandro Gutman, presidente de la Dirección de Integración.
Durante la jornada, los becados participaron en dinámicas, concursos, así como también se proyectaron testimonios del impacto que ha causado este programa de becas en muchos jóvenes que hace un poco más de un año, no sabían que les deparaba el futuro en materia profesional, pero que ahora ya están estudiando una carrera en la universidad.
En este evento, el presidente de la Dirección de Integración anunció que se está haciendo la gestión de un préstamo por $300 millones con el Banco Interamericana de Desarrollo (BID) para darle solidez al programa durante los próximos 10 años.
«Queremos que todos los chicos estudien algo en las universidades, en las escuelas técnicas o cursos vocacionales. Ver plasmada esta realidad es tremendamente importante y ver este cambio y transformación que otros en el mundo entienden, y se hizo con la participación del pueblo que es lo más difícil de lograr», remarcó Gutman.
En esta bienvenida, se animó a los jóvenes becados para enfrentar sus estudios con la mejor actitud y carácter para no desmayar en el proceso de formación profesional. Además, se les brindó nuevos lineamientos, en el sentido que cada becado deberá llevar a cabo tres proyectos sociales por semestre con la finalidad de vincular a los nuevos profesionales con las realidades de las comunidades.
En el evento se resaltó la participación de jóvenes becados provenientes de las islas Zacatillo y Meanguera del Golfo, en La Unión; así como de la isla La Pirraya, en Usulután, cuyas comunidades están alejadas de las ciudades, y de dónde, en el pasado ha imposible que un bachiller continuará su formación universitaria.