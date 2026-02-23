Internacionales
Alcalde de Nueva York impone toque de queda ante llegada de violenta tormenta
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el domingo un toque de queda temporal en la metrópolis de más de ocho millones de habitantes ante la inminente llegada de una violenta tormenta de nieve.
«La ciudad de Nueva York no ha experimentado una tormenta de esta magnitud en la última década», advirtió Mamdani en una conferencia de prensa, instando a los residentes a «evitar todos los viajes no esenciales».
Ante las condiciones climáticas extremas previstas, que incluyen fuertes nevadas y fuertes vientos, la ciudad más poblada de Estados Unidos declaró el estado de emergencia e implementará «un toque de queda desde las 21H00 de esta noche hasta el mediodía de mañana» lunes, anunció.
Ello resultará en el «cierre de calles, carreteras y puentes de la ciudad al tráfico general, ya sea de automóviles, camiones, scooters o bicicletas eléctricas», aclaró. Solo «se permitirán algunos viajes esenciales y urgentes».
Las autoridades neoyorquinas prevén que las condiciones climáticas empeorarán a lo largo del domingo y pronostican nevadas significativas por la noche y el lunes.
Se pronostica entre 45 y 60 cm de nieve en la ciudad, y posiblemente hasta 70 cm en algunas zonas, así como fuertes vientos.
Las escuelas y colegios estarán cerrados el lunes y la ciudad desplazará recursos y medios para ir en ayuda de las personas que necesitan un refugio, detalló Mamdani.
La Gran Manzana no es la única afectada. Buena parte de la costa noreste también se encuentra en estado de alerta.
La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, declaró el estado de emergencia a partir del mediodía del domingo, lo que libera fondos y permite el rápido despliegue de recursos para hacer frente a la crisis meteorológica.
En Boston se preparan igualmente para condiciones climáticas extremas y se declaró una «alerta por nieve». Allí se prevé hasta 60 cm de nieve, indicó el domingo la alcaldesa Michelle Wu, y añadió que esta tormenta será «de una magnitud histórica».
El príncipe Guillermo pide más «referentes masculinos» para normalizar la salud mental
«Necesitamos más modelos masculinos que hablen de ello abiertamente y que contribuyan a desestigmatizar este asunto, para que se convierta en algo natural para todos nosotros», defendió el príncipe en un programa de la BBC dedicado a la salud mental.
«Nadie en el mundo tiene todas las herramientas para afrontar cada situación o cada estado mental que pueda presentarse», añadió, insistiendo en que «no tiene nada de malo pedir apoyo, acudir a un amigo o tender la mano».
Guillermo, de 43 años, y su esposa Catalina, de 44, llevan varios años impulsando esta causa, durante mucho tiempo considerada tabú en el seno de la familia real.
En octubre lanzaron una fundación dedicada a la prevención del suicidio, a la que aportan un millón de libras (1,36 millones de dólares).
Durante el programa, en el que también participó un panel de expertos, el heredero de la corona británica reveló dedicar «mucho tiempo a intentar comprender» sus emociones, ya que «es un proceso realmente importante que conviene hacer de vez en cuando».
No hizo referencia al cáncer de su padre, el rey Carlos, ni al de su esposa. Ella anunció en enero de 2025 que se encontraba en remisión y desde entonces retomó sus compromisos oficiales.
Por su parte, el monarca indicó en diciembre que su tratamiento se había aligerado.
El príncipe, cuya madre, la princesa Diana, falleció en un accidente de tráfico en París cuando él tenía 15 años, había confesado que 2024 fue «el año más difícil» de su vida, debido a estos dos cánceres.
El pasado octubre, Guillermo ocupó titulares tras aparecer visiblemente emocionado ante una viuda que evocaba el suicidio de su marido.
Caos en México luego de que el ejército abatiera a ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación
Medios mexicanos reportan que el ejército del país abatió este domingo a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, quien era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y uno de los hombres más buscados por Estados Unidos.
El ejército mexicano confirmó la muerte de ‘El Mecho’. En un comunicado aseveró que el «Mencho» resultó herido en un operativo realizado en la localidad de Tapalpa, en el estado de Jalisco (oeste), y murió «durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México».
Oseguera, un exoficial de policía, era el líder en las sombras del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), un grupo que tomó su nombre del estado occidental del mismo nombre, donde se encuentra la segunda ciudad de México, Guadalajara.
La noticia se conoció tras una operación de fuerzas federales que desató incendios de vehículos y bloqueos de carreteras en el estado de Jalisco, al oeste de México, según informó el gobernador, Pablo Lemus Navarro.
Debido a esto, civiles armados bloquearon este domingo diversas vías del estado de Jalisco, informaron autoridades locales, tras el operativo de fuerzas federales en la localidad de Tapalpa.
Jalisco, sede del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se ha visto sacudido en los últimos años por diversos episodios de violencia. El estado albergará cuatro partidos del Mundial de fútbol 2026, que comienza en junio.
«Fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona», dijo en X el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.
«A raíz de dicho operativo, en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco, individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades», añadió.
Hasta el momento, las autoridades federales no han dado detalles ni si hubo detenciones o fallecidos durante el operativo.
Confirman la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”
Fuentes federales confirmaron la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, este domingo 22 de febrero 2026.
Luego de los reportes de incendios en diversos estados del país desde las primeras horas de esta mañana, autoridades confirmaron el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El operativo se llevó a cabo en Tapalpa, Jalisco.
«El Mencho», el hombre detrás del cartel más poderoso de México
Oseguera Cervantes, originario de Aguililla, Michoacán, de 58 años, era considerado por el gobierno de Estados Unidos como uno de los fugitivos más buscados del país. El Departamento de Estado ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura o condena, bajo su Programa de Recompensas por Narcóticos.
Fundó el CJNG en 2009, organización que Washington calificaba como la de mayor capacidad de tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas y fentanilo hacia territorio estadounidense.
Imputado en Washington desde 2017
El gobierno estadounidense lo había imputado en múltiples ocasiones ante el Tribunal de Distrito de Columbia. La última acusación, presentada en abril de 2022, lo señalaba por conspiración para distribuir sustancias controladas con fines de importación ilegal a Estados Unidos y por uso de armas en el marco del narcotráfico, además de cargos bajo la Ley de Capos del Narcotráfico por operar una empresa criminal continua.