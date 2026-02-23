Principal
Más de 38,000 salvadoreños han finalizado los cursos gratuitos en Certifícate
El secretario de Innovación, Daniel Méndez, informó, en entrevista Frente a Frente, que a la fecha más de 38,000 personas han finalizado los cursos de Platzi, a través del sitio Certifícate. Desde diciembre del 2025 que comenzó su funcionamiento, más de 380,000 personas se han inscrito.
«Las personas pueden capacitarte en https://certificate.gob.sv, todo el 2026 va a estar abierta la inscripción. Esto ha cambiado la forma de cómo antes veíamos las certificaciones virtuales, es una plataforma virtual, asincrónica y gratuita para los salvadoreños y tiene forma híbrida que permite usarla hacerlo tanto online como offline, a través de la aplicación móvil que tiene Platzi», dijo Méndez.
Añadió que, los salvadoreños cada vez están más interesados en formarse. Destacó que, una madre de familia puede formarse a través de los cursos en línea, mientras sus hijos están en la escuela. De igual manera, un comerciante desde su lugar de trabajo, sin necesidad de acortar la jornada ni desplazarse.
«Actualmente, la plataforma cuenta con más de 2,000 cursos activos que pueden ser aprovechados de manera irrestricta por toda la población», afirmó el funcionario.
El titular de la Secretaría de Innovación resaltó que la gran mayoría de la población se ha interesado por el aprendizaje del idioma inglés. «Históricamente ha sido una barrera porque nunca hemos sido un país bilingüe; sin embargo, con el auge del turismo, la seguridad y los eventos internacionales, es necesario contar con una población más calificada, tecnificada y que maneje un segundo idioma», enfatizó.
Además, el secretario anunció que, a partir de hoy, toda la diáspora puede acceder a los cursos de Certifícate. Esto con el objetivo de abrir las puertas para que los salvadoreños, en cualquier parte del mundo, puedan capacitarse.
«Queremos que este beneficio llegue hasta el último rincón, donde haya un connacional, para que todos tengan la oportunidad de estudiar áreas tecnológicas, habilidades blandas, economía, finanzas y nuevas tecnologías», mencionó.
Internacionales
Mueren 15 personas en accidente de helicóptero militar en Perú
La Fuerza Aérea de Perú (FAP) halló 15 personas muertas este lunes tras el accidente de un helicóptero militar desaparecido el domingo en la región Arequipa, al sur del país, informó la autoridad militar.
La FAP precisó que el helicóptero realizaba labores rescate de víctimas de las inundaciones registradas en Arequipa.
«El personal de rescate ha confirmado el fallecimiento de los cuatro tripulantes (..), así como los 11 pasajeros que se encontraban a bordo», señaló la FAP.
«Tras la intensificación de las labores de búsqueda, las patrullas de fuerzas especiales y la policía han logrado localizar el helicóptero Mi-17 que perdió contacto radial la tarde de ayer», indicó la fuerza aérea en un comunicado.
El helicóptero siniestrado, un Mil Mi-17 de fabricación rusa, había despegado de la ciudad de Pisco, en la región de Ica. Los rescatistas localizaron la aeronave en la localidad de Chala, en Arequipa, a poco más de 300 kilómetros del lugar de partida.
Internacionales
Concluye proceso legal que anula la concesión de Hutchison en puertos del canal de Panamá
La justicia panameña dio por concluido el proceso legal que anuló la concesión a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings para operar dos puertos en el canal, al publicar este lunes el fallo.
La Corte Suprema panameña declaró en enero «inconstitucional» el contrato que ha permitido a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison, administrar desde 1997 los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.
Sin embargo, para que la sentencia, que no admite apelación, quedara en firme aún faltaban unos trámites que han concluido este lunes con la publicación del fallo en la gaceta oficial.
El viernes, el vocero de PPC, Alejandro Kouruklis, reconoció que la publicación del fallo en la gaceta oficial supondría que «la concesión deja de existir», por lo que pidió al gobierno panameño «negociar» con la firma hongkonesa el futuro de los puertos para «evitar el caos».
Tras ese fallo judicial, que se produjo en medio de las presiones de Estados Unidos por la presencia china en el canal, el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que la danesa Maersk operaría temporalmente esas terminales.
La decisión ha traído incertidumbre en los puertos, ubicados en sendas entradas de la vía interoceánica, por los que en 2025 pasó el 38 % de los contenedores que transitaron por Panamá.
«El camino que se está siguiendo puede causar un caos» porque «no va a haber un orden ni marco legal» en que puedan confiar los proveedores, trabajadores y las líneas navieras, había declarado el viernes Kouruklis al canal panameño TVN-2.
«Nuestro plan no es salir, es conversar con el Estado a ver qué solución se le puede dar a esto» y «no tomar decisiones abruptas» para que un tercero entre en las instalaciones «a tomar bienes que no le pertenecen», añadió.
Hutchison amenazó hace días a Maersk con «acciones legales» si asume la administración de las terminales sin su consentimiento y anunció que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, por causarle «graves daños».
Pero la Corte panameña asegura que la concesión, renovada por otros 25 años en 2021 es «inconstitucional» y tenía «una inclinación desproporcionada a favor de la empresa» que perjudicaba al Estado.
El fallo también llegó en momentos donde Hutchison Holdings quiere ceder sus puertos, entre ellos los de Panamá, a un grupo de empresas liderado por la estadounidense BlackRock por 22,800 millones de dólares.
Principal
Construyen puente peatonal en cantón Planes del Ranchador
En un trabajo conjunto y con el objetivo de reducir riesgos durante las lluvias de la venidera temporada, maquinaria de la alcaldía de Santa Ana Centro y habitantes de la comunidad San Luis, en el cantón Planes del Ranchador, iniciaron los trabajos construcción de un puente peatonal sobre una quebrada que pasa por la zona.
El nuevo paso peatonal garantizará la seguridad para los habitantes de la comunidad, principalmente durante la temporada de lluvias, donde la quebrada se vuelve un riesgo ante la cantidad de agua lluvias que baja, que la ha colocado como zona de riesgo por inundaciones.
Para la ejecución de este proyecto, la alcaldía ha puesto la maquinaria y cemento, mientras que la comunidad se encuentra poniendo la mano de obra y el resto de los materiales.
El alcalde de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo, dijo que estas acciones forman parte de los planes de mitigación de riesgos que se ejecutan en diferentes comunidades del municipio, principalmente en aquellas de mayor vulnerabilidad.
«En la lotificación San Luis, cantón El Ranchador, apoyamos con maquinaria en la construcción de un puente peatonal, una obra que brindará mayor seguridad y mejores accesos a las familias de la zona, que además ayudará a mitigar riesgos en esta comunidad», dijo el jefe municipal.
El nuevo puente peatonal no solo beneficiará a las familias de la lotificación San Luis, ya que también las familias de las colonias Los Mangos y Valle del Ranchador, que pasan por la zona, y también tienen conexión para la zona verde y canchas de fútbol del cantón.