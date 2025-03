China responde a EE.UU. sobre aranceles y relación bilateral en la era Trump

El homicidio de un hombre de 32 años identificado como Robert Steven Niño Silva, que se registró en el barrio San Rafael de Bucaramanga, Colombia, la noche del domingo 2 de marzo de 2025, tendría como principal sospechoso a un viejo conocido de las autoridades en la capital de Santander: Óscar Camargo, más conocido como alias Pichi.

A este sujeto, alias Pichi, lo han calificado como el «Pablo Escobar de Santander», por el poder que logró amasar con la venta de estupefacientes y por la sangrienta forma en que tomó el control del territorio, clave para financiar su operación de expendio de sustancias, una de ellas, la famosa cocaína rosada, o ‘tusi’.

En el caso del crimen de Niño Silva, no solo las autoridades, sino también las redes sociales, están acusando de manera recurrente a alias Pichi como la persona que habría ordenado al sicario halar del gatillo.

Además, en un artículo del medio local Vanguardia se asegura que la principal línea de investigación que revisa las autoridades es que el homicidio habría sido ejecutado porque la víctima iba tras una mujer, que en días pasados habría visitado a Camargo en la prisión donde se encuentra recluido, ubicada en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en el departamento de Boyacá.

Además de lo anterior, el mismo medio aseguró que en la zona donde se presentó el caso ninguna organización delincuencial se atreve a cometer homicidios.

De hecho, los pobladores permanecen en máxima alerta por lo que pueda suceder, dado que allí el crimen, detalló la fuente, se habría ejecutado por el lío pasional entre alias Pichi, Robert Steven Niño Silva y una mujer, que se presume, tenía una relación al tiempo con ambos sujetos.

La supuesta disputa amorosa que va liderando como el posible móvil del crimen, tuvo su génesis en una visita que realizó esta mujer a alias Pichi (cabecilla del grupo delincuencial ‘Los de San Rafa’), y según lo que informó el diario santandereano, ambos sostenían una relación sentimental.

En dicha visita, Óscar Camargo la habría hecho jurar que no estaría al lado de otro hombre que no fuera él, y la advertencia fue más allá, porque además de amenazarla, le dijo que no permitiría que nadie se acercara a ella.

Sin embargo, todo parece indicar que las palabras de alias Pichi no hicieron eco en la tercera protagonista de este triángulo amoroso, porque lo que detalló la fuente al diario local es que la dama mantuvo una relación paralela con Niño Silva, que en días pasados había llegado procedente de Estados Unidos.

Esto habría sido advertido por hombres de confianza de Camargo, dado que la víctima del crimen había regresado a Bucaramanga con una sola misión: devolverse a EE.UU. con la también pareja de ’Pichi.’

Su verdadera intención era escapar junto a su pareja y casarse en el extranjero, agregó el medio de comunicación en Santander. Pero este plan no se pudo materializar, dado que habría llegado a oídos de ‘Pichi’, y de acuerdo con lo que han revelado las pesquisas preliminares, habría tomado represalias al sentirse traicionado.

El asesinato de Niño Silva ocurrió en el barrio San Rafael, minutos antes de las 8:00 p. m. de aquel domingo, y mientras él estaba frente a una vivienda, dos hombres pasaron en una motocicleta. Allí, el parrillero desenfundó un arma de fuego y la accionó en varias ocasiones contra la humanidad de Niño Silva, dejándolo sin vida en el lugar y sin forma de reaccionar por parte de los residentes del sector.

Algunos moradores en la zona que prefirieron mantener en reserva su identidad por temor a represalias, expresaron que minutos antes de que se perpetrara el crimen, se vio a una mujer por el barrio hablando con la víctima de las balas.

La Policía colombiana recaptura a uno de los criminales más buscados por narcotráfico y fuga de prisioneros, asegurando su proceso judicial en Bogotá – crédito Policía Nacional

Debido a todo lo anterior este caso sigue bajo investigación por parte de las autoridades locales, que esperan confirmar o desmentir dicha teoría, que cada día agarra más fuerza en la región.

Mientras tanto, Óscar Camargo sigue tras las rejas en Boyacá, donde purga una condena de siete años y medio por el delito de concierto para delinquir.

