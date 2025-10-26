Principal
Capturan a vigilante que trabajaba ebrio y armado en su turno
La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de Máximo Rivas Urias, de 58 años, un vigilante que realizaba su turno bajo los efectos del alcohol.
Durante un control, se le realizó la prueba de alcotest, que arrojó un resultado positivo de 100º, confirmando su estado de ebriedad.
A Rivas Urias se le incautó una escopeta calibre 12 y cuatro cartuchos. Será remitido por tenencia, portación o conducción irresponsable de arma de fuego, según detalló la PNC.
Principal
Conductores ebrios son sorprendidos por la PNC
Durante la noche y madrugada, la policía capturó a dos conductores en estado de ebriedad, se trata de:
▪️Edwin Alexander Escalante Ayala, intervenido conduciendo un vehículo con 185° de alcohol, sobre el km 18 de la autopista a Comalapa, San Marcos, San Salvador Sur.
▪️José Enrique Orellana López, de 24 años, sorprendido conduciendo con 113° de alcohol, sobre el km 92 de la carretera que conduce de Santa Ana hacia Ahuachapán, Ahuachapán Centro.
Ambos serán remitidos por conducción peligrosa de vehículo automotor.
Internacionales
Emiten orden de captura para exministro de Gobernación de Guatemala
Las autoridades judiciales de Guatemala emitieron una orden de captura contra el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, por su presunta responsabilidad en la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 ocurrida en una cárcel de máxima seguridad a principios de octubre.
Según confirmó el medio Prensa Libre, la orden fue girada por un juzgado de turno del Ministerio Público bajo los cargos de incumplimiento de deberes y cooperación en evasión.
La decisión se produjo tras la recopilación de evidencias que vinculan a altos funcionarios del Ministerio de Gobernación en las irregularidades que facilitaron la fuga.
Jiménez presentó su renuncia días después del escape masivo y, según informes preliminares, habría abandonado el país antes de que la orden judicial fuera oficializada.
Las autoridades mantienen coordinación con Interpol para determinar su ubicación.
El Ministerio Público también indicó que otras cuatro órdenes de captura fueron emitidas contra exfuncionarios y directivos del sistema penitenciario involucrados en el caso.
La fuga de los pandilleros provocó una crisis política en Guatemala y generó fuertes cuestionamientos al manejo de la seguridad interna del país.
Nacionales -deportes
Ivonne Nóchez gana Oro en los 10,000 metros eliminación
La patinadora salvadoreña Ivonne Nóchez continúa llenando de orgullo al país y demostrando por que es la reina del patinaje mundial al obtener el primer lugar en la prueba de los 10,000 metros eliminación de los juegos centroamericanos, Guatemala 2025.
Esta es la segunda presea dorada del día para Ivonne, ya que más temprano, finalizó en primer lugar en la prueba vuelta al circuito.
De esta manera, la atleta nacional obtiene su tercera medalla dorada que se suman a una de plata y una de bronce para un total de cinco metales durante toda la competencia.