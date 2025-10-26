Nacionales -deportes
Ivonne Nóchez gana Oro en los 10,000 metros eliminación
La patinadora salvadoreña Ivonne Nóchez continúa llenando de orgullo al país y demostrando por que es la reina del patinaje mundial al obtener el primer lugar en la prueba de los 10,000 metros eliminación de los juegos centroamericanos, Guatemala 2025.
Esta es la segunda presea dorada del día para Ivonne, ya que más temprano, finalizó en primer lugar en la prueba vuelta al circuito.
De esta manera, la atleta nacional obtiene su tercera medalla dorada que se suman a una de plata y una de bronce para un total de cinco metales durante toda la competencia.
Nacionales -deportes
Sofía Paiz lidera a El Salvador con medallas de oro y plata en tiro con arco en Guatemala 2025
El Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) informó que los arqueros del #TeamESA protagonizaron una destacada jornada en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 este viernes 24 de octubre, al conquistar múltiples medallas en las modalidades de arco compuesto y arco recurvo.
En una final llena de emoción, Sofía Paiz y Douglas Nolasco se impusieron en flecha de desempate (155-155) a los guatemaltecos Claudia de la Cruz y José del Cid, adjudicándose la medalla de oro en arco compuesto equipo mixto.
En la modalidad arco compuesto equipo femenino, las salvadoreñas Sofía Paiz, Camila Alvarenga y Paola Corado fueron superadas 227-218 por Guatemala, obteniendo la medalla de plata. También en equipo masculino, Roberto Hernández, Miguel Véliz y Douglas Nolasco se quedaron con la plata tras caer ajustadamente 232-231 ante los locales.
El nombre de Paola Corado volvió a brillar al conquistar la medalla de oro en arco compuesto femenino individual, tras vencer 139-138 a la guatemalteca Danica Barrera. Por su parte, Douglas Nolasco se adjudicó el bronce en arco compuesto individual, consolidando una actuación sobresaliente.
El dominio salvadoreño se extendió a la modalidad de arco recurvo, donde Jocelyn Urías y Óscar Ticas ganaron oro en equipo mixto al superar 6-2 a Guatemala. El equipo femenino integrado por Urías, Marcela Cortez y Ana Palomares también se colgó la presea dorada tras vencer con idéntico marcador a las locales.
En la competencia individual, Ana Palomares, del Programa Esfuerzo y Gloria, venció 6-0 a la panameña Gisela Cowan y se quedó con el oro en arco recurvo femenino. En la rama masculina, Héctor Ramos obtuvo plata tras caer 0-6 ante el guatemalteco Thomas Flossbach. Finalmente, Óscar Ticas, junto a Andrés Hernández y Héctor Ramos, cerraron con broche de oro al superar 6-0 a Guatemala en la prueba de arco recurvo por equipos.
Con esta cosecha, El Salvador reafirma su poderío regional en el tiro con arco y continúa sumando logros que fortalecen el prestigio del deporte nacional en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.
Nacionales -deportes
Yamil Bukele presenta su planilla para dirigir la FESFUT en el período 2025-2029
El aspirante a la presidencia del Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Yamil Bukele, dio a conocer este martes la planilla que lo acompañará en su candidatura para administrar la institución deportiva.
Bukele señaló que su equipo está conformado por representantes de distintos sectores vinculados al fútbol salvadoreño, con el objetivo de impulsar el desarrollo y fortalecer las bases del balompié nacional.
«Todos queremos lo mejor para nuestro deporte, y por eso escogí a personas comprometidas con levantar el fútbol salvadoreño», expresó el candidato, quien adelantó que el plan de trabajo será presentado oficialmente el próximo 25 de noviembre.
La planilla presentada está conformada de la siguiente manera:
- Presidente: Yamil Alejandro Bukele
- Primer vicepresidente: Fabio Miguel Molina (sector privado)
- Segundo vicepresidente: José Eduardo Amaya (sector privado)
- Directora: Brenda Alejandrina Salmerón (sector privado)
- Director: Samuel Eduardo Gálvez (sector fútbol profesional)
- Director: Mario Indalecio Iraheta (sector fútbol aficionado)
- Director: Santos Antonio Zelaya (sector fútbol aficionado)
Nacionales -deportes
‘Mágico’ González vuelve a las canchas para el Clásico de Leyendas en El Salvador
El periódico deportivo español Marca resaltó en su portal web la participación del salvadoreño Jorge “Mágico” González en el Clásico de Leyendas que se realizará en El Salvador, donde se enfrentarán el Barça Legends y el Real Madrid Leyendas.
“El ‘Mágico’ González vuelve y para firmar por el Barça en un clásico muy especial”, tituló el medio, acompañando la nota con una fotografía del exfutbolista en el estadio que lleva su nombre, en San Salvador.
Mágico González, considerado uno de los grandes talentos del fútbol salvadoreño y recordado por su paso en LaLiga española con el Cádiz durante los años ochenta, volverá a deleitar a su público en un evento cargado de nostalgia.
No será la primera vez que vista los colores azulgranas, ya que en la década de 1980 compartió dos partidos amistosos con Diego Armando Maradona, representando al Barcelona en compromisos realizados en Estados Unidos.