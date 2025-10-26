Internacionales
Emiten orden de captura para exministro de Gobernación de Guatemala
Las autoridades judiciales de Guatemala emitieron una orden de captura contra el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, por su presunta responsabilidad en la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 ocurrida en una cárcel de máxima seguridad a principios de octubre.
Según confirmó el medio Prensa Libre, la orden fue girada por un juzgado de turno del Ministerio Público bajo los cargos de incumplimiento de deberes y cooperación en evasión.
La decisión se produjo tras la recopilación de evidencias que vinculan a altos funcionarios del Ministerio de Gobernación en las irregularidades que facilitaron la fuga.
Jiménez presentó su renuncia días después del escape masivo y, según informes preliminares, habría abandonado el país antes de que la orden judicial fuera oficializada.
Las autoridades mantienen coordinación con Interpol para determinar su ubicación.
El Ministerio Público también indicó que otras cuatro órdenes de captura fueron emitidas contra exfuncionarios y directivos del sistema penitenciario involucrados en el caso.
La fuga de los pandilleros provocó una crisis política en Guatemala y generó fuertes cuestionamientos al manejo de la seguridad interna del país.
Millones de cangrejos rojos migran del bosque hacia el mar en Australia
Millones de cangrejos rojos fueron captados cruzando el bosque del Parque Nacional de la Isla de Navidad en Australia hacia el océano Indico.
Según informes locales, el fenómeno ocurre cada año como señal de que los crustáceos están listos para aparearse y surgir cada año después de la primera precipitación de la estación lluviosa.
Además, este es un acontecimiento que tiene una gran importancia para los habitantes de la isla que, incluso, modifican sus vehículos para no aplastar a los cangrejos durante su camino.
Presidente de Ecuador denuncia un intento de envenenamiento con mermelada y chocolate
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo el jueves que intentaron envenenarlo con «tres químicos» añadidos a una mermelada y unos chocolates que le regalaron en un evento público.
Esta es la segunda denuncia que presenta el gobierno por intentos de atentar contra la vida del mandatario, en medio de intensas manifestaciones de indígenas contra su gestión.
En esta ocasión, Noboa relató que recibió un obsequio que contenía mermeladas y chocolates contaminados con tres sustancias distintas que no son propias ni de esos productos ni de sus empaques.
Tres compuestos «en una alta concentración es imposible que no haya sido intencional», señaló en una entrevista con CNN.
«Presentamos la denuncia, presentamos las pruebas, la concentración de los tres químicos», añadió.
El organismo militar a cargo de su seguridad presentó una denuncia ante la Fiscalía.
A inicios de octubre, el gobierno aseguró, sin pruebas, que el auto en el que viajaba el presidente recibió impactos de bala disparadas por manifestantes indígenas.
En medio de las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel, Noboa ingresó en dos ocasiones a zonas tomadas por manifestantes. En ambas fue recibido con palos y piedras.
Algunos expertos sostienen que esos avances del presidente pretenden reforzar el carácter violento de los manifestantes y asegurarle a él réditos políticos de cara a la consulta popular del 16 de noviembre con la que aspira abrir la puerta a una Constituyente.
«Nadie quiere que le lancen una bomba molotov, ni un volador, ni que lo envenenen con un chocolate, ni que le lancen piedras», dijo el mandatario de 37 años.