Capturan a dos conductores ebrios durante patrullajes policiales en diferentes zonas del país
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de dos sujetos por el delito de conducción peligrosa, durante patrullajes preventivos realizados en distintos puntos del país.
Uno de los detenidos fue identificado como Óscar Eduardo Lara Portillo, de 47 años, quien fue sorprendido manejando en estado de ebriedad sobre el kilómetro 24 de la carretera que de Sonsonate conduce a San Salvador. Según la prueba de alcotest, el hombre registró 311 grados de alcohol en sangre.
El segundo caso ocurrió en el oriente del país. William Alexander Cruz, de 34 años, fue detenido cuando conducía bajo los efectos del alcohol sobre la 2ª Avenida Sur y calle Sirama, en San Miguel Centro. La prueba de alcotest arrojó un resultado positivo de 198 grados.
Las autoridades reiteraron su llamado a los conductores a no manejar en estado de ebriedad, ya que esta conducta pone en riesgo la vida propia y la de otras personas.
Reportan disminución de actividad sísmica en Juayúa y alrededores
El Ministerio de Medio Ambiente informa sobre la actividad sísmica localizada en el distrito de Juayúa y sus alrededores, departamento de Sonsonate.
La Red Sísmica Nacional de El Salvador ha registrado, entre las 5:23 a. m. del 4 de noviembre y las 6:00 a. m. de este 09 de noviembre, un total de 270 sismos.
El área epicentral está ubicada en el distrito de Juayúa y alrededores. Del total de sismos registrados, 21 han sido reportados como sentidos por la población de Juayúa y alrededores. Las magnitudes de los sismos oscilan entre 3.2 y 1.1.
El sismo de mayor magnitud se registró el día 04 de noviembre a las 10:04 a. m., con magnitud 3.2, a una profundidad de 3.6 kilómetros e intensidad III en la escala Mercalli Modificada en Juayúa.
En las últimas 24 horas se han registrado 38 sismos en la zona epicentral, el último sismo sentido se registró a las 01:53 p. m. del día viernes 07 de noviembre, con una magnitud de 2.5, a una profundidad de 5 kilómetros, e intensidad de II en la escala Mercalli Modificada en Juayúa.
Sismo sacude parte de El Salvador esta mañana de domingo
Expertos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informaron sobre un sismo sensible para la población.
De acuerdo con el reporte de elementos del MARN, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3.8 grados en la escala de Richter.
Según autoridades de Medio Ambiente, el epicentro del temblor fue frente a costa de La Paz. A 44.0 km al sur de Desembocadura del Río Lempa.
El Barcelona vence al Real Madrid en el Clásico de las Leyendas
Miles de aficionados se dieron cita en el estadio Jorge “El Mágico” González para disfrutar del esperado Clásico de las Leyendas entre el Real Madrid y el FC Barcelona.
El encuentro reunió a exfiguras históricas de ambos clubes, que brindaron un espectáculo lleno de técnica, recuerdos y pasión futbolera.
El partido concluyó con una victoria del conjunto azulgrana por 2-0, resultado que fue celebrado por la afición que llenó las gradas y disfrutó de cada jugada en un ambiente de fiesta y nostalgia.
Durante el evento, los asistentes pudieron revivir los momentos más emblemáticos de la rivalidad entre merengues y azulgranas, mientras las leyendas compartían gestos de camaradería y agradecimiento con el público salvadoreño, que respondió con aplausos y cánticos a cada jugada destacada.