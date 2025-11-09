Principal
El nuevo mercado de Chalchuapa impulsa el desarrollo económico en la zona occidental
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que ya abrió sus puertas el moderno Mercado Municipal de Chalchuapa, en Santa Ana Oeste, una obra emblemática que beneficiará a más de 200,000 habitantes del distrito y sus alrededores.
El nuevo centro de abastos cuenta con capacidad para albergar a más de 900 vendedores distribuidos en tres niveles. Además, ofrece locales amplios, dignos y equipados con iluminación, señalética y espacios adecuados para la comercialización de productos. También dispone de terrazas, rampas de acceso, baños y áreas de descanso para comodidad de visitantes y comerciantes.
La DOM destacó que esta obra impulsa el desarrollo económico del distrito y mejora las condiciones de trabajo de los vendedores, al ofrecerles un espacio limpio, ordenado y moderno.
El presidente Nayib Bukele, durante la inauguración del Mercado San Miguelito en San Salvador, mencionó que junto con esa obra también fueron entregados otros mercados en distintas zonas del país, entre ellos el de Chalchuapa, considerado el más importante de la zona occidental.
Los habitantes del municipio y los visitantes ya pueden disfrutar de un entorno seguro y moderno para realizar sus compras, mientras los comerciantes se preparan para dar vida diariamente a este renovado punto de encuentro.
Capturan a dos conductores ebrios durante patrullajes policiales en diferentes zonas del país
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de dos sujetos por el delito de conducción peligrosa, durante patrullajes preventivos realizados en distintos puntos del país.
Uno de los detenidos fue identificado como Óscar Eduardo Lara Portillo, de 47 años, quien fue sorprendido manejando en estado de ebriedad sobre el kilómetro 24 de la carretera que de Sonsonate conduce a San Salvador. Según la prueba de alcotest, el hombre registró 311 grados de alcohol en sangre.
El segundo caso ocurrió en el oriente del país. William Alexander Cruz, de 34 años, fue detenido cuando conducía bajo los efectos del alcohol sobre la 2ª Avenida Sur y calle Sirama, en San Miguel Centro. La prueba de alcotest arrojó un resultado positivo de 198 grados.
Las autoridades reiteraron su llamado a los conductores a no manejar en estado de ebriedad, ya que esta conducta pone en riesgo la vida propia y la de otras personas.
Sismo frente a la costa de Usulután se sintió en varios puntos del país sin generar alerta de tsunami
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) confirmó que el sismo registrado la noche de este sábado 8 de noviembre tuvo una magnitud de 5.3, con epicentro frente a la costa de Usulután.
De acuerdo con los datos revisados del Observatorio Ambiental, el movimiento telúrico ocurrió a las 7:49 p. m., a 33 kilómetros al sur de la Península San Juan del Gozo, con una profundidad de 54 kilómetros.
Las autoridades aclararon que no existe alerta de tsunami para El Salvador.
Presidentes Bukele y Niall Harbison unen esfuerzos para lanzar un programa modelo de rescate animal en El Salvador
El presidente Nayib Bukele, se reunió este sábado con Niall Harbison, fundador de la organización internacional Happy Doggo, con el objetivo de impulsar un ambicioso programa nacional de rescate y atención a perros callejeros.
En sus redes sociales, el mandatario escribió: “Estamos creando el mejor programa nacional de rescate de perros callejeros del mundo junto a Nial Harbisson”, confirmando así la alianza con el activista irlandés, reconocido mundialmente por sus proyectos humanitarios a favor de los animales en Asia.
La reunión da continuidad a la propuesta presentada el pasado 8 de octubre por el mandatario, quien anunció su intención de reducir la población de perros y gatos en las calles de manera “sin crueldad” y con recursos financieros garantizados, buscando aliados expertos que conviertan la iniciativa en un modelo para América Latina.
Niall Harbison respondió entonces, destacando la experiencia de Happy Doggo en países como Tailandia, Bali y Sri Lanka, donde ha financiado la esterilización de más de 130,000 perros en los últimos dos años. Su organización promueve el modelo CNVR (captura, esterilización, vacunación y retorno), acompañado de educación y cambios legislativos.
La alianza con El Salvador podría convertirse en el primer proyecto integral de rescate animal a nivel nacional en América Latina, combinando la visión de un gobierno comprometido con el bienestar animal y la experiencia internacional de una entidad que ha logrado resultados concretos en la reducción del sufrimiento de los animales en situación de calle.