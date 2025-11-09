Policía captura a hombre que intentó matar a su acompañante tras una discusión

El Ministerio de Medio Ambiente informa sobre la actividad sísmica localizada en el distrito de Juayúa y sus alrededores, departamento de Sonsonate.

La Red Sísmica Nacional de El Salvador ha registrado, entre las 5:23 a. m. del 4 de noviembre y las 6:00 a. m. de este 09 de noviembre, un total de 270 sismos.

El área epicentral está ubicada en el distrito de Juayúa y alrededores. Del total de sismos registrados, 21 han sido reportados como sentidos por la población de Juayúa y alrededores. Las magnitudes de los sismos oscilan entre 3.2 y 1.1.

El sismo de mayor magnitud se registró el día 04 de noviembre a las 10:04 a. m., con magnitud 3.2, a una profundidad de 3.6 kilómetros e intensidad III en la escala Mercalli Modificada en Juayúa.

En las últimas 24 horas se han registrado 38 sismos en la zona epicentral, el último sismo sentido se registró a las 01:53 p. m. del día viernes 07 de noviembre, con una magnitud de 2.5, a una profundidad de 5 kilómetros, e intensidad de II en la escala Mercalli Modificada en Juayúa.

