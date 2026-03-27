Internacionales
Bolsonaro sale del hospital y va a su casa a cumplir prisión domiciliaria
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro recibió el alta hospitalaria este viernes tras dos semanas internado por una bronconeumonía, y fue trasladado a su residencia en Brasilia, donde seguirá cumpliendo al menos temporalmente su condena por intento de golpe de Estado.
Bolsonaro «acaba de recibir el alta», dijo a periodistas en la puerta del hospital privado DF Star su médico Brasil Caiado, que dijo que el exmandatario deberá seguir una intensa rutina de fisioterapia y cuidados.
«En términos generales está más o menos equilibrado» su estado de salud, afirmó Caiado.
El líder ultraderechista, de 71 años, fue internado el 13 de marzo con una bronconeumonía tras sufrir en la cárcel un cuadro de fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno y escalofríos.
Después de más de una semana en terapia intensiva, el lunes pasó a una habitación común, lo que despejó el camino para su salida.
Sin embargo, no vuelve a la cárcel, tras una decisión de la corte suprema que autorizó el traslado a su casa por razones «humanitarias» durante un plazo de 90 días prorrogables.
El juez Alexandre de Moraes accedió a otorgar el beneficio después de rechazar en reiteradas ocasiones pedidos similares de la defensa.
Durante meses, los abogados del expresidente habían argumentado que su estado de salud hacía inviable el cumplimiento de la pena en prisión, pero las solicitudes fueron sistemáticamente denegadas.
Fue la gravedad de esta última internación la que finalmente inclinó la balanza.
En su domicilio de Brasilia, Bolsonaro deberá usar una tobillera electrónica y tendrá prohibido utilizar teléfono celular, redes sociales o grabar cualquier video o audio. Podrá recibir visitas de familiares, abogados y médicos.
Transcurridos los 90 días, la corte volverá a analizar su situación, con posibilidad de recurrir a una pericia médica.
Larga historia clínica
La bronconeumonía es el episodio más reciente de una larga historia clínica que se remonta a 2018, cuando Bolsonaro fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña.
Desde entonces se ha sometido a múltiples cirugías y padece crisis recurrentes de hipo, a veces acompañadas de vómitos.
La infección que lo llevó al hospital fue consecuencia de un episodio de broncoaspiración vinculado a esas secuelas.
Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años por conspirar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Preso inicialmente en su domicilio, en noviembre el supremo ordenó su traslado a una celda en instalaciones policiales tras descubrirse que había dañado su tobillera electrónica con un soldador, lo que la corte interpretó como un intento de fuga.
En enero fue llevado a un predio militar dentro del complejo penitenciario de Papuda, con mejores condiciones.
El retorno a su casa se produce a menos de siete meses de las elecciones presidenciales de octubre.
El exjefe de Estado (2019-2022) designó a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, como candidato de la derecha para enfrentar al izquierdista Lula, que buscará un cuarto mandato.
Las últimas encuestas muestran un empate técnico entre ambos en una eventual segunda vuelta.
Internacionales
Víctimas de Epstein demandan al gobierno de EE.UU. y Google por divulgar sus identidades
Las víctimas del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein demandaron el jueves al gobierno de Estados Unidos y a Google por divulgar sus identidades en una gran cantidad de documentos publicados en línea por el Departamento de Justicia.
Esa entidad reveló en enero más de tres millones de archivos relacionados con la investigación sobre el exfinanciero, que dejaron entrever sus vínculos con figuras de alto perfil.
Pero varios de los nombres de las víctimas, que se suponía que debían permanecer en el anonimato, no fueron censurados.
El Departamento de Justicia «reveló la identidad de aproximadamente 100 sobrevivientes del depredador sexual condenado, al publicar su información privada e identificándolas ante el mundo», afirmaron los demandantes.
«Incluso después de que el gobierno reconociera que la divulgación violaba los derechos de las sobrevivientes y retirara la información, sitios web como Google la siguen publicando continuamente, rechazando las súplicas de las víctimas para que la retiren», agregaron.
Google sigue mostrando la información personal de las víctimas en los resultados de búsqueda y en el contenido generado por IA, según el caso.
Periodistas del diario The New York Times también encontraron docenas de fotos de desnudos en los archivos que incluían los rostros de las personas.
Epstein fue condenado en 2008 por pedir favores sexuales a niñas menores de 14 años, pero murió en su celda de una cárcel de Nueva York en 2019 antes de que pudiera ser juzgado por cargos de tráfico sexual.
«Las sobrevivientes ahora enfrentan un trauma renovado. Extraños las llaman, les envían correos electrónicos, amenazan su seguridad física y las acusan de conspirar con Epstein cuando, en realidad, son víctimas de Epstein», dice la demanda.
Internacionales
Venezuela decreta una semana de feriados debido a crisis energética
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó una semana de asueto para el sector público en medio de altas temperaturas que han agudizado la crisis energética en el país donde son frecuentes los racionamientos eléctricos.
Venezuela ha decretado antes recortes de jornadas y suspensión de clases para ahorrar energía en un país donde los racionamientos eléctricos ocurren desde hace años.
«En esta Semana Mayor quiero anunciar que he decretado días de asueto lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para todo el sector de la educación», dijo Rodríguez desde la isla de Margarita, uno de los principales polos turísticos del país.
Los días feriados incluyen a «los ministerios porque forma parte del plan de ahorro de energía eléctrica», agregó.
Rodríguez, quien asumió la presidencia encargada tras la captura de Nicolás Maduro durante una incursión de fuerzas estadounidenses el 3 de enero, afirmó que Venezuela está marcada por «45 días de altas temperaturas».
Los servicios esenciales no están incluidos en el asueto que amplía el tradicional feriado por Semana Santa.
Internacionales
Senado de México aprueba ingreso de militares de EE. UU. para adiestrar a marinos de cara al Mundial
El Senado de México aprobó este miércoles el ingreso de 35 militares de Estados Unidos para que entrenen al personal de la Marina encargado de la seguridad del mundial de fútbol de Norteamérica, que arranca el 11 de junio.
La cámara alta, responsable de autorizar el ingreso de tropas militares extranjeras a territorio mexicano, aprobó la misión con los votos de 110 de los 128 senadores. Cinco se abstuvieron y uno votó en contra.
La delegación ingresará al país con armamento en un avión Hércules C-130 de la fuerza aérea estadounidense, detalló el Senado en un comunicado.
El «Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER» se llevará a cabo del 3 de abril al 1 de mayo próximos, agregó la institución.
El entrenamiento estará dirigido a miembros de las unidades de Operaciones Especiales y de Protección Aeroportuaria, la Agencia Federal de Aviación Civil y de la Fuerza de Tarea Copa Mundial de Fútbol 2026 (FTCMF 2026), precisó.
Según el Senado, la misión «tiene como objetivo fortalecer las preparaciones para la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA y, realizar ensayos para preparar a la FTCMF 2026, para reaccionar ante cualquier contingencia».
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha incrementado la cooperación en seguridad con Washington, bajo la fuerte presión de Donald Trump para combatir el narcotráfico.
El magnate republicano amenaza incluso con la posibilidad de intervenir militarmente en México para atacar a los cárteles de la droga.