Bad Bunny: el rey de la música
Bad Bunny no solo es un fenómeno temporal en la industria de la música. Ahora, se ha consagrado como parte de la historia musical al convertirse en el primer artista en lograr el Grammy a álbum del año con una producción totalmente en español con «DeBí TiRAR MáS FOTos». Además, es el primer latino en lograr este galardón.
Sumado a este premio, Bad Bunny también logró el de mejor álbum de música urbana, siempre por la misma producción, y el de mejor interpretación de música global por el tema «EoO», que forma parte del «setlist» del galardonado disco.
Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, fue la gran estrella de la noche, a pesar del rotundo éxito que otros artistas, como Kendrick Lamar, tuvieron con una mayor cantidad de premiaciones. Sin embargo, lo del Conejo Malo llega al nivel de un triunfo histórico y la coronación de su carrera.
La coronación de Bad Bunny en los Grammy solo confirma su puesto como la máxima figura de la música, y complementa los logros que ya ha obtenido en los Latin Grammy, donde suma 17 premios hasta ahora.
NOMINACIÓN PREVIA
En 2023 Bad Bunny ya había hecho historia al lograr la primera nominación a álbum del año para una producción totalmente en español, por su disco «Un verano sin ti».
PRIMEROS PREMIOS
Bad Bunny sumó tres premios en la 68.ª gala de los Grammy. Sin embargo, previamente sumaba tres preseas:
• Mejor álbum de música urbano – «Un verano sin ti» (2023)
• Mejor álbum de música urbano – «El último tour del mundo» (2022)
• Mejor álbum de pop latino o urbano – «YHLQMDLG» (2021)
Netflix transmitirá en vivo concierto de retorno de la banda surcoreana BTS
El gigante del streaming Netflix anunció este martes que transmitirá en vivo el concierto de regreso de la popular banda surcoreana BTS, cuyos integrantes vienen de concluir su servicio militar obligatorio.
El estelar grupo de K-pop interrumpió su actividad en 2022 por el reclutamiento de sus siete miembros.
La banda confirmó el lanzamiento del álbum ARIRANG para el 20 de marzo y al día siguiente un concierto gratuito en la plaza Gwanghwamun de Seúl, antes del inicio de una gira.
Netflix anunció que esa presentación gratuita será transmitido en vivo a más de 190 países.
El disco ARIRANG -cuyo nombre alude a una canción folclórica coreana sobre la añoranza y la separación, muy querida en Corea del Sur- será su primero desde la antología «Proof», de 2022.
El nuevo álbum «contiene una reflexión profunda sobre el origen e identidad del grupo», señaló Netflix, que anunció también un documental sobre el regreso de la agrupación titulado «BTS: el retorno», que será lanzado el 27 de marzo.
La gira mundial comenzará en abril y tendrá 79 presentaciones en 34 ciudades, incluyendo varias latinoamericanas como Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo, además de Madrid, según su sello discofráfico HYBE.
Antes de su servicio militar, BTS generaba más de 5,5 billones de wones (3.700 millones de dólares) anuales en Corea del Sur, equivalente a 0,2% del PIB total del país, según el Instituto Coreano de Cultura y Turismo.
Radio Clásica inaugura la tercera temporada de encuentros
Radio Clásica da inicio a la tercera temporada de Encuentros, su programa dedicado a la reflexión y discusión del pensamiento intelectual salvadoreño y latinoamericano, con una apertura que conjuga música, literatura, memoria cultural y pensamiento crítico. Música, literatura y pensamiento en diálogo vivo con Germán Cáceres Buitrago
El programa es conducido por el Dr. Emilio Delgado Chavarría, doctor en Teoría de la Literatura por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Ingeniería en Tecnologías aplicadas a la Educación por la Universidad de Poitiers, junto a Elizabeth Trabanino, directora de Radio Clásica, emisora cultural con casi cinco décadas de historia y referente del quehacer cultural del país.
Para esta apertura de temporada, Encuentros tiene como invitado al Germán Cáceres Buitrago, compositor, director de orquesta y una de las figuras más influyentes de la música académica salvadoreña y latinoamericana.
Nacido en San Salvador, Cáceres inició sus estudios musicales en el país con maestros fundamentales como Ion Cubicec y Esteban Servellón. Posteriormente ingresó a la Juilliard School de Nueva York, donde obtuvo su licenciatura y posgrado, y más adelante recibió el doctorado en Artes Musicales por la Universidad de Cincinnati.
Ha sido director titular de la Orquesta Sinfónica de El Salvador en dos periodos clave y ha sido invitado a dirigir prestigiosas orquestas en América Latina y Europa, escenarios donde también se han estrenado sus obras. Su catálogo incluye conciertos, sonatas, obras sinfónicas y piezas inspiradas tanto en la literatura como en el pensamiento humanista.
El eje del programa será su libro Tientos y narraciones. Ensayos, cuentos y discursos, una obra que combina la apasionante trayectoria intelectual y artística del autor con un acercamiento íntimo a grandes figuras nacionales e internacionales, abordadas de manera reflexiva, crítica y amena.
Durante el diálogo se recorrerán temas como la identidad cultural, la música en El Salvador, la relación entre arte y sociedad, la tensión entre lo nacional y lo cosmopolita, así como textos dedicados a figuras como Oscar Melhado, Ricardo Lindo, Heitor Villa-Lobos, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, Julián Orbón, Aurelio de la Vega, además de reflexiones sobre Beethoven, la muerte y el arte, y narraciones como La casa del maestro, donde música y literatura se entrelazan.
Este primer programa de la temporada será grabado en vivo y con participación del público, propiciando un diálogo cercano entre el autor, los conductores y la audiencia, en un ambiente que celebra la palabra, el pensamiento crítico y la experiencia compartida.
El encuentro se realizará en Plaza Kalpataru, espacio cultural que invita a la conversación y al disfrute. Durante la velada, los asistentes podrán contar con vinos, bebidas frías y calientes, así como un delicioso menú para departir, haciendo de la experiencia un verdadero encuentro cultural y humano.
Detalles del evento
Plaza Kalpataru, 928 calle La Mascota, San Salvador
Viernes 6 de febrero
6:00 p.m.
Encuentros reafirma así su vocación: vivir la radio más allá del micrófono, como un espacio donde las ideas se encuentran, el arte dialoga con la sociedad y la cultura se celebra en comunidad.
El Rey del Pop resucita en la pantalla grande
¡El Rey del Pop está de vuelta! Tras meses de especulación y una espera que parecía eterna, finalmente se ha liberado el tráiler oficial de Michael, la ambiciosa película biográfica que promete ser el evento cinematográfico de 2026.
Lo más impactante del tráiler es, sin duda, la transformación de Jaafar Jackson, sobrino del cantante en la vida real. La crítica y los fans han quedado atónitos ante el parecido físico, pero sobre todo por la precisión de sus movimientos y su voz.
«Amo a mi familia, pero quiero hacer lo mío», se escucha en una de las líneas más emotivas del avance, que detalla el inicio de la carrera artística individual de Jackson. La cinta se estrenará exclusivamente en cines y pantallas IMAX, prometiendo una inmersión total en las coreografías y la música que definieron a múltiples generaciones.
La producción ha confirmado que la película contará con más de 30 canciones del catálogo original de Jackson, recreando de manera meticulosa videoclips icónicos como Thriller y actuaciones legendarias.
Dirigida por Antoine Fuqua (Training Day) y producida por Graham King (Bohemian Rhapsody), la película no escatimará en detalles. Con un presupuesto estimado de 155 millones de dólares, la trama abarcará desde los inicios de Michael con los Jackson Five hasta su ascenso como el solista más grande del planeta.
La película promete abordar tanto el genio artístico de Michael como las complejidades de su vida privada, ofreciendo una mirada «sin filtros» al hombre detrás del guante blanco.