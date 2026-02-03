Gabinete de Seguridad presenta a estructura vinculada al hurto de motocicletas

El Cuerpo de Bomberos de El Salvador ha registrado un total de 840 incendios entre el 1 de enero y el 2 de febrero de 2026, lo que se traduce en promedio de 25 emergencias cada día. Esta cifra sobrepasa en 52 por ciento la cantidad de siniestros que se reportaron en el mismo periodo de 2025.

De acuerdo a las estadísticas de la institución estatal, 549 incendios han ocurrido en maleza seca. En segundo lugar están los incendios estructurales con 120 emergencias atendidas.

Bomberos ha registrado 77 incendios en basureros, 46 incendios en vehículos y 28 en áreas forestales.

Estas condiciones se agravan con la situación climática de El Salvador, con ráfagas de viento de entre los 30 y los 50 kilómetros por hora, según el Ministerio de Medio Ambiente.

Ante esta situación, Bomberos ha señalado que los vientos por sí mismos no causan incendios, sino que hay un factor humano que lo provoca. «El viento por sí solo no genera fuego en nuestra región; en el 100 % de los casos existe intervención humana, ya sea por accidente o de forma intencional», afirma el directo de Bomberos, Baltazar Solano.

«Entre las principales causas se encuentran la quema de basura, la quema de rastrojos, el lanzamiento de colillas de cigarro y fósforos, así como el uso inadecuado del fuego en zonas con vegetación seca», ha expresado Solano.

Debido al incremento de siniestros, la Dirección Nacional de Protección Civil ha decretado una alerta amarilla por incendios a nivel nacional. Esto permite activar recurso humano y equipos para el manejo del fuego.

