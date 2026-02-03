Nuevo récord de temperatura mínima en San Andrés y alerta por ambiente frío con valores de hasta 3 °C en zonas altas

Bad Bunny no solo es un fenómeno temporal en la industria de la música. Ahora, se ha consagrado como parte de la historia musical al convertirse en el primer artista en lograr el Grammy a álbum del año con una producción totalmente en español con «DeBí TiRAR MáS FOTos». Además, es el primer latino en lograr este galardón.

Sumado a este premio, Bad Bunny también logró el de mejor álbum de música urbana, siempre por la misma producción, y el de mejor interpretación de música global por el tema «EoO», que forma parte del «setlist» del galardonado disco.

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, fue la gran estrella de la noche, a pesar del rotundo éxito que otros artistas, como Kendrick Lamar, tuvieron con una mayor cantidad de premiaciones. Sin embargo, lo del Conejo Malo llega al nivel de un triunfo histórico y la coronación de su carrera.

La coronación de Bad Bunny en los Grammy solo confirma su puesto como la máxima figura de la música, y complementa los logros que ya ha obtenido en los Latin Grammy, donde suma 17 premios hasta ahora.

«DeBí TiRAR MáS FOTos» se convirtió en la primera produción completamente en español en ganar el galardón a álbum del año. Bad Bunny, además, es el primer artista latino en conquistar esta presea.

NOMINACIÓN PREVIA

En 2023 Bad Bunny ya había hecho historia al lograr la primera nominación a álbum del año para una producción totalmente en español, por su disco «Un verano sin ti».

PRIMEROS PREMIOS

Bad Bunny sumó tres premios en la 68.ª gala de los Grammy. Sin embargo, previamente sumaba tres preseas:

• Mejor álbum de música urbano – «Un verano sin ti» (2023)

• Mejor álbum de música urbano – «El último tour del mundo» (2022)

• Mejor álbum de pop latino o urbano – «YHLQMDLG» (2021)

