Arévalo insta a nuevos magistrados del TSE a actuar con transparencia

El mandatario guatemalteco, Bernardo Arévalo, hizo un llamado a los recién nombrados magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala a que rigan cada una de sus acciones dentro de su gestión con «independencia, transparencia y apegados a la ley», según compartió la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), en un artículo retomado por el medio local La Hora.

En los últimos meses, Guatemala ha vivido una serie de procesos políticos, en cuanto a elecciones de segundo grado se refiere; entre estas los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) —aún pendientes dos plazas otorgadas por el Órgano Ejecutivo— y los magistrados del TSE; en mayo se prevé la elección del nuevo fiscal general.

Este martes, el Congreso de Guatemala eligió, tras horas de negociaciones con las diferentes bancadas, a los cinco magistrados propietarios y sus respectivos suplentes para tomar las riendas del Organismo Electoral en el periodo de 2026 a 2032.

«Hoy el Congreso de la República da una muestra de (que) cuando hay voluntad política podemos alcanzar acuerdos», dijo el pasado martes, ante el pleno, el diputado oficialista José Carlos Sanabria, al señalar que lograron «consensos amplios» con la oposición.

Cuestionable

En febrero pasado, el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Guatemala, John Barrett, criticó la nómina de 20 aspirantes para el TSE que elaboró una comisión encabezada por autoridades universitarias al considerar que «abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes».

Barrett, que en ese momento no se refirió a algún candidato en particular, no se ha pronunciado por la elección final en el Congreso.

El funcionario diplomático estadunidense notificó en la cuenta de X de la embajada a inicios de marzo que «como ya hemos declarado, las elecciones de segundo grado son procesos guatemaltecos que tienen sus normas y reglas, y vamos a respetar estos procesos, pero no vamos a tolerar que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado».

Me gusta esto: Me gusta Cargando...