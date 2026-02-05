«Apóstol» Santiago Zúñiga habría sido capturado en la frontera El Amatillo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió públicamente a su homologo salvadoreño, Nayib Bukele, a quien calificó como «una de mis personas favoritas», durante su participación en el Desayuno Nacional de Oración, un evento que reunió a líderes políticos y dignatarios de más de 110 países.

«Nos complace dar la bienvenida a líderes y dignatarios visitantes de más de 110 países. Están aquí, incluido uno de mis favoritos. El presidente Bukele, de El Salvador, ha sido realmente increíble», dijo Trump.

Durante su discurso, Trump describió a Bukele como «gran un aliado» de Estados Unidos y destacó su gestión en materia de seguridad, haciendo referencia al sistema penitenciario salvadoreño y a las políticas implementadas para combatir el crimen.

«Él opera prisiones muy grandes, enormes. No se puede ver de un lado al otro a menos que se tenga una visión perfecta», expresó Trump y aseguró que, aunque se trata de centros penitenciarios «fuertes», el trabajo que se realiza en ellos es «muy humano».

Por su parte, el presidente Bukele, que el pasado 19 de enero realizó por primera vez en el país el Desayuno Nacional de Oración, también se refirió a los cambios que ha experimentado El Salvador en materia de seguridad.

«Hace un par de días tuvimos el honor de organizar, por primera vez, un Desayuno Nacional de Oración en El Salvador. Allí compartí un poco sobre el milagro que se está desarrollando en nuestro país. Como saben, El Salvador era la capital mundial de los homicidios, como se le conocía», dijo el mandatario.

«Apodado la capital del asesinato del mundo, el lugar más peligroso de todo el planeta y ahora es el país más seguro de todo el continente», destacó.

El Salvador implementó la guerra contra las pandillas a través del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, lo que ha permitido la captura de miles de pandilleros que pagan por sus crimines en los centros penitenciarios del país.

«Las pandillas no solo asesinaban, violaban y extorsionaban. También adoraban abiertamente a Satanás, literalmente. Cuando fuimos a sus casas para arrestarlos, descubrimos altares que utilizaban para rituales satánicos», explicó.

Ahora, las condiciones de seguridad han cambiado en el país, cuya tasa de homicidios en 2025 cerro con 1.3 por cada 100,000 habitantes.

El Desayuno Nacional de Oración es un evento anual de carácter religioso que se celebra en Estados Unidos y que suele servir como espacio para mensajes diplomáticos y posicionamientos sobre temas de interés internacional.

