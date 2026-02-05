Principal
«Apóstol» Santiago Zúñiga habría sido capturado en la frontera El Amatillo
Usuarios en las redes sociales y medios de comunicación reportaron este jueves la captura del religioso, Santiago Cruz Zúñiga conocido como “el apóstol Santiago” en la frontera El Amatillo, ubicada en el municipio de La Unión Norte por la Policía Nacional Civil (PNC).
Según reportaron dichos usuarios, así como el portal de noticias TRV El Salvador, Zúñiga fue interceptado en el paso fronterizo del Puente Goascorán, ya que presuntamente, intentaba introducir a El Salvador a un menor de edad y evadir un control migratorio.
Junto a Zúñiga fue detenida una mujer de 38 años de edad quien fue identificada como Lidia Sarahay Maldonado Matute, quien de igual manera es de nacionalidad hondureña, indicaron los reportes.
Según las imágenes compartidas por TRV en sus redes sociales, el menor de edad fue transportado en condiciones que pudieron haberle provocado asfixia, ya que, se trasladaba en el baúl del vehículo donde Zúñiga viajaba.
Medios de comunicación hondureños, como El Tiempo, informaron que, tras el arresto, Zúñiga y Maldonado Matute fueron remitidos a las instancias competentes por las autoridades.
Zúñiga es un líder religioso que ganó popularidad en el año 2021, a través de videos en la plataforma Tik Tok. En estos videos, se caracterizaba por expresar opiniones de manera confrontativa y emitiendo declaraciones religiosas y políticas que generaron polémica entre los usuarios.
Principal
«El presidente Bukele, de El Salvador, ha sido realmente increíble»: Donald Trump, durante el Desayuno Nacional de Oración
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió públicamente a su homologo salvadoreño, Nayib Bukele, a quien calificó como «una de mis personas favoritas», durante su participación en el Desayuno Nacional de Oración, un evento que reunió a líderes políticos y dignatarios de más de 110 países.
«Nos complace dar la bienvenida a líderes y dignatarios visitantes de más de 110 países. Están aquí, incluido uno de mis favoritos. El presidente Bukele, de El Salvador, ha sido realmente increíble», dijo Trump.
Durante su discurso, Trump describió a Bukele como «gran un aliado» de Estados Unidos y destacó su gestión en materia de seguridad, haciendo referencia al sistema penitenciario salvadoreño y a las políticas implementadas para combatir el crimen.
«Él opera prisiones muy grandes, enormes. No se puede ver de un lado al otro a menos que se tenga una visión perfecta», expresó Trump y aseguró que, aunque se trata de centros penitenciarios «fuertes», el trabajo que se realiza en ellos es «muy humano».
Por su parte, el presidente Bukele, que el pasado 19 de enero realizó por primera vez en el país el Desayuno Nacional de Oración, también se refirió a los cambios que ha experimentado El Salvador en materia de seguridad.
«Hace un par de días tuvimos el honor de organizar, por primera vez, un Desayuno Nacional de Oración en El Salvador. Allí compartí un poco sobre el milagro que se está desarrollando en nuestro país. Como saben, El Salvador era la capital mundial de los homicidios, como se le conocía», dijo el mandatario.
«Apodado la capital del asesinato del mundo, el lugar más peligroso de todo el planeta y ahora es el país más seguro de todo el continente», destacó.
El Salvador implementó la guerra contra las pandillas a través del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, lo que ha permitido la captura de miles de pandilleros que pagan por sus crimines en los centros penitenciarios del país.
«Las pandillas no solo asesinaban, violaban y extorsionaban. También adoraban abiertamente a Satanás, literalmente. Cuando fuimos a sus casas para arrestarlos, descubrimos altares que utilizaban para rituales satánicos», explicó.
Ahora, las condiciones de seguridad han cambiado en el país, cuya tasa de homicidios en 2025 cerro con 1.3 por cada 100,000 habitantes.
El Desayuno Nacional de Oración es un evento anual de carácter religioso que se celebra en Estados Unidos y que suele servir como espacio para mensajes diplomáticos y posicionamientos sobre temas de interés internacional.
Principal
Incendios aumentan un 51 % en El Salvador este 2026, advierte el Cuerpo de Bomberos
El número de incendios en El Salvador ha registrado un incremento significativo en las primeras semanas de 2026, según datos del Cuerpo de Bomberos, que advierte sobre el impacto ambiental y el riesgo que representan las condiciones climáticas actuales.
«Solo el día de ayer registramos 39 incendios en el territorio nacional, una cifra bastante elevada y preocupante», dijo el director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, en la entrevista que brindó a canal 10.
Según datos del Cuerpo de Bomberos entre el primero de enero al 4 de febrero de este año, los incendios estructurales pasaron de 96 casos en 2025 a 126 en 2026. En el caso de los incendios en maleza, la cifra subió de 377 a 595, mientras que los incendios forestales casi se triplicaron, al pasar de 11 en 2025 a 30 en lo que va de este año.
Los incendios en basureros también mostraron un incremento, de 55 a 79 casos, y los registrados en vehículos aumentaron de 44 a 48.
«En lo que va de 2026, se han registrado un total de 878 incendios, incluidos casos en maleza, áreas forestales, estructuras, basureros y vehículos, lo que representa un incremento del 51% en comparación con el año pasado», detalló el funcionario.
Solano explicó que las condiciones climáticas han influido directamente en la magnitud de las emergencias.
«Los fuertes vientos que se han registrado en los últimos días en el país han propiciado que los incendios sean más grandes, ya que el fuego se propaga de manera más rápida», explicó.
El impacto ambiental también es significativo. «Cada incendio está consumiendo decenas de hectáreas de naturaleza. Hemos tenido incendios que han alcanzado las 180 hectáreas», advirtió el director, quien detalló que el país se mantiene en Alerta Amarilla desde el pasado 31 de enero debido al incremento de incendios forestales.
«Hemos tenido un aumento de incendios en maleza, forestales e interfaz en este inicio de año», dijo. «Estamos evaluando todos los factores involucrados para determinar si se intensifica la alerta y subimos a un nivel naranja», añadió.
El funcionario hizo un llamado a la población para reducir este tipo de emergencias.
«Las recomendaciones para evitar incendios en maleza y forestal son los siguientes: Evitar quemar basura, no lanzar colillas de cigarro encendidas y por último no hacer fogatas si hay vientos fuertes», detalló.
Además, exhortó a la población a retirar hojas secas y residuos acumulados en techos y canaletas, ya que pueden encenderse con facilidad y favorecer la propagación de incendios en viviendas y sus alrededores
Jetset
Chris Pratt y Jon Bon Jovi serán presentadores en la antesala del Super Bowl LX
La temporada regular de la NFL llegará este domingo cuando Seattle Seahawks y New England Patriots se enfrenten en el Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
Durante el Super Bowl LX, el actor Chris Pratt, fanático declarado de los Seahawks y originario de Seattle, será el encargado de presentar al equipo de esa ciudad momentos antes del inicio del partido, en una tradición que busca dar un toque de espectáculo y entusiasmo al evento.
Por su parte, Jon Bon Jovi, reconocido músico y seguidor de los New England Patriots, asumirá el mismo rol para ese equipo, acompañando su salida hacia el campo de juego.
La dinámica de incorporar a figuras de la música y el cine en momentos previos al Super Bowl se ha vuelto una parte atractiva de la antesala, donde el público y los fanáticos disfrutan de una experiencia más completa antes de que dé inicio el esperado enfrentamiento entre dos de las franquicias más reconocidas de la NFL.
El Super Bowl LX también contará con un espectáculo de medio tiempo estelar a cargo de Bad Bunny, quien será el artista principal del Halftime Show, destacándose como uno de los momentos más comentados del evento televisivo más visto del año.