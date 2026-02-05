Jetset
Chris Pratt y Jon Bon Jovi serán presentadores en la antesala del Super Bowl LX
La temporada regular de la NFL llegará este domingo cuando Seattle Seahawks y New England Patriots se enfrenten en el Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
Durante el Super Bowl LX, el actor Chris Pratt, fanático declarado de los Seahawks y originario de Seattle, será el encargado de presentar al equipo de esa ciudad momentos antes del inicio del partido, en una tradición que busca dar un toque de espectáculo y entusiasmo al evento.
Por su parte, Jon Bon Jovi, reconocido músico y seguidor de los New England Patriots, asumirá el mismo rol para ese equipo, acompañando su salida hacia el campo de juego.
La dinámica de incorporar a figuras de la música y el cine en momentos previos al Super Bowl se ha vuelto una parte atractiva de la antesala, donde el público y los fanáticos disfrutan de una experiencia más completa antes de que dé inicio el esperado enfrentamiento entre dos de las franquicias más reconocidas de la NFL.
El Super Bowl LX también contará con un espectáculo de medio tiempo estelar a cargo de Bad Bunny, quien será el artista principal del Halftime Show, destacándose como uno de los momentos más comentados del evento televisivo más visto del año.
Jetset
«My Hero Academia: All’s Justice» llegará el 6 de febrero con el mayor despliegue de la saga
El videojuego «My Hero Academia: All’s Justice» se lanzará oficialmente el viernes 6 de febrero de 2026 para PS5, Xbox Series X|S y PC, según la información del sitio oficial de Bandai Namco, que confirma además que el título es desarrollado por Byking Inc.
El título plantea combates de lucha en arena 3D con enfrentamientos por equipos de tres personajes, centrados en el arco final del anime y el choque entre héroes y villanos, incluyendo el conflicto definitivo entre «One For All» y «All For One».
La propuesta busca ser la entrega más ambiciosa de la franquicia, con un plantel amplio de personajes en sus versiones más poderosas y un sistema de combate diseñado para explotar al máximo los dones de cada luchador.
En la previa al estreno, la cobertura especializada y análisis preliminares coinciden en que el juego prioriza el espectáculo y la fidelidad al material original, posicionándose como un lanzamiento clave para los fans de la saga y del género «arena fighter».
Jetset
Daddy Yankee celebró su cumpleaños con el lanzamiento del video de «Toy Hermoso»
Daddy Yankee llegó a las cinco décadas de vida y lo celebró a lo grande con el cariño de sus fans y con una sorpresa para todos: el lanzamiento del videoclip oficial del sencillo «Toy Hermoso».
Con una publicación en sus redes sociales, Yankee anunció la llegada del video de uno de los temas que componen su más reciente producción titulada «Lamento en Baile», la primera que se enfoca en un mensaje de fe y esperanza.
«A mi no me cuenten que ando SIN – CUENTA pero Toy Hermoso’. Happy Bitthday to me», publicó el artista en sus cuentas en redes sociales, con una postal alusiva a su celebración de cumpleaños.
Daddy Yankee ha comenzado a edificar su carrera sobre la base de la fe cristiana, misma que profesa desde hace algún tiempo y en la que ha orientado sus más recientes temas, además de sus últimas presentaciones.
Jetset
Las apuestas del Super Bowl enloquecen con el show de Bad Bunny
La popularidad del puertorriqueño, sumada a la tensión política por la ofensiva antimigración en Estados Unidos, ha disparado las expectativas alrededor del icónico show del domingo.
Según estimó la American Gaming Association (AGA), las apuestas legales alrededor de la final de la liga de fútbol americano (NFL) crecerán este año más de un 20% hasta los 1.760 millones de dólares.
Los Seattle Seahawks superan a los New England Patriots como favoritos al título en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, pero los apostantes buscarán fortuna también en detalles fuera del emparrillado.
El concierto de Bad Bunny, tan rodeado de hermetismo, despierta todo tipo de conjeturas.
Entre las más populares está adivinar la canción que abrirá el recital del reguetonero («Tití Me Preguntó» lidera las predicciones en una popular casa de apuestas) y la que cerrará («DtMF»).
También se pronósticos admitirán sobre si interpretará algún tema inédito y la duración exacta del show.
Como cada año el misterio también gira alrededor de los invitados al escenario, que suelen ser otros artistas, como fue el propio Bad Bunny en el recital de 2020 de Shakira y Jennifer López, pero también otro tipo de celebridades como la extenista Serena Williams, que subió a bailar el año pasado junto a Kendrick Lamar.
En esta ocasión, entre los nombres que más se barajan están el del colombiano J Balvin, los puertorriqueños Jowell & Randy y las estadounidenses Cardi B y Missy Elliott, en caso de que el Conejo Malo abra la puerta a una contribución en inglés.
Más incluso que las casas de apuestas, los mercados de predicción permiten hacer volar la imaginación sobre cualquier aspecto del esperado concierto, incluido si su protagonista comparará con vestido o falda o el tipo de sombrero que puede usar.
Tras su mensaje de protesta del domingo en los premios Grammy, la expectación también se concentra en ver si volverá a arremeter sobre el escenario contra el ICE, el servicio policial de inmigración que está en el ojo del huracán tras matar a tiros a dos manifestantes estadounidenses en Mineápolis.
La creatividad de las apuestas apunta también a la competencia propiamente deportiva, en la que los Patriots pugnarán por recuperar la gloria perdida tras el fin de la dinastía de Tom Brady.
Por ahora, los pronósticos del otro gran servicio de apuestas se decantan en un 60% por un triunfo de los Seahawks, con el que se cobrarían revancha de su dolorosa derrota ante New England en el Super Bowl de 2015.
Con ese escenario en mente, el quarterback de Seattle, Sam Darnold, surge con más opciones de ser elegido MVP (Jugador Más Valioso) de la final por delante de su homólogo de New England, el joven Drake Maye.
El resultado final es otro presagio habitual, incluida la posibilidad de que se produzca un «scorigami», es decir, una puntuación que nunca ocurrió en las 59 ediciones anteriores del Supertazón.
A partir de ahí se abre un interminable abanico de opciones, desde el autor del primer touchdown a la posible irrupción de un espectador en el campo hasta el color de la bebida energética con la que, como manda la tradición, será bañado el entrenador ganador (naranja y azul van en cabeza).