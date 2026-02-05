Clubes gastaron más de 1.900 millones de dólares en ventana de fichajes de enero

«En el fútbol profesional femenino se desembolsaron más de diez millones de dólares en traspasos, lo que representa un incremento superior al 85% y marca un nuevo récord», añadió la FIFA.

Según el estudio de la federación internacional, los clubes ingleses volvieron a llevar la iniciativa tanto en el fútbol masculino como en el femenino.

El número de fichajes internacionales en el fútbol masculino marcó «un récord de traspasos», un 3% superior al año precedente, pero el diseño total fue «inferior al de enero de 2025».

«Los clubes gastaron más de 1.900 millones de dólares en traspasos internacionales, lo que representa un descenso de aproximadamente el 18% con respecto a enero de 2025», subraya la FIFA.

Situación opuesta en el femenino, donde «se alcanzó un récord de gasto, pero la cantidad de traspasos fue ligeramente inferior a la del año pasado».

«En el fútbol profesional femenino por primera vez los clubes gastaron más de diez millones de dólares, un incremento superior al 85 % con respecto al récord anterior, establecido en enero de 2025», explica la FIFA.

En categoría femenina los clubes ingleses dominaron gastando más de cinco millones de dólares, mientras que en la masculina se fueron a los 360 millones.

En categoría masculina, «los clubes de Italia, Brasil, Alemania y Francia completan los cinco primeros puestos de esta lista», añade la FIFA.

«Por su parte, los clubes franceses fueron los que más dinero recibieron en concepto de traspasos (más de 215 millones de USD), seguidos de los clubes de Italia, Brasil, Inglaterra y España», continúa.

En hombres, Brasil fue el país que registró más contrataciones, seguido de España, Argentina, Inglaterra y Portugal.

El país que más jugadores traspasó fue Argentina, por delante de Inglaterra, Brasil, España y Estados Unidos, también en categoría masculina.

