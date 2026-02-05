Internacionales -deportes
Cristiano Ronaldo: la leyenda viva del fútbol cumple 41 años
Cristiano Ronaldo, una de las máximas figuras del fútbol en el mundo, celebra hoy 5 de febrero su cumpleaños número 41, consolidado como una de las grandes estrellas del popular deporte.
Nacido el 5 de febrero de 1985 en Madeira, Portugal, el portugués se ha mantenido durante más de dos décadas en la élite, combinando récords deportivos con una enorme influencia mediática global.
Ronaldo actualmente forma parte del Al Nassr de Arabia Saudita, club al que llegó tras un extenso recorrido por equipos históricos como Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid y Juventus.
A lo largo de su trayectoria, ha acumulado una lista de logros, entre ellos múltiples Balones de Oro así como ser máximo goleador histórico de la Champions League con un total de 140, entre otros.
A sus 41 años, el mundo del fútbol aprovecha su cumpleaños para repasar una carrera marcada por récords y títulos que le han merecido el reconocimiento mundial.
Clubes gastaron más de 1.900 millones de dólares en ventana de fichajes de enero
«En el fútbol profesional femenino se desembolsaron más de diez millones de dólares en traspasos, lo que representa un incremento superior al 85% y marca un nuevo récord», añadió la FIFA.
Según el estudio de la federación internacional, los clubes ingleses volvieron a llevar la iniciativa tanto en el fútbol masculino como en el femenino.
El número de fichajes internacionales en el fútbol masculino marcó «un récord de traspasos», un 3% superior al año precedente, pero el diseño total fue «inferior al de enero de 2025».
«Los clubes gastaron más de 1.900 millones de dólares en traspasos internacionales, lo que representa un descenso de aproximadamente el 18% con respecto a enero de 2025», subraya la FIFA.
Situación opuesta en el femenino, donde «se alcanzó un récord de gasto, pero la cantidad de traspasos fue ligeramente inferior a la del año pasado».
«En el fútbol profesional femenino por primera vez los clubes gastaron más de diez millones de dólares, un incremento superior al 85 % con respecto al récord anterior, establecido en enero de 2025», explica la FIFA.
En categoría femenina los clubes ingleses dominaron gastando más de cinco millones de dólares, mientras que en la masculina se fueron a los 360 millones.
En categoría masculina, «los clubes de Italia, Brasil, Alemania y Francia completan los cinco primeros puestos de esta lista», añade la FIFA.
«Por su parte, los clubes franceses fueron los que más dinero recibieron en concepto de traspasos (más de 215 millones de USD), seguidos de los clubes de Italia, Brasil, Inglaterra y España», continúa.
En hombres, Brasil fue el país que registró más contrataciones, seguido de España, Argentina, Inglaterra y Portugal.
El país que más jugadores traspasó fue Argentina, por delante de Inglaterra, Brasil, España y Estados Unidos, también en categoría masculina.
Real Madrid gana al Rayo 2-1 con gol de Mbappé de penal en el descuento
Un tanto de penal de Mbappé en el tiempo de prolongación dio la victoria al Real Madrid que se impuso 2-1 al Rayo Vallecano este domingo en el Bernabéu, lo que permite al club blanco seguir el ritmo del líder FC Barcelona, que ganó el sábado al Elche (3-1).
Tras la derrota en Lisboa el pasado miércoles en Liga de Campeones, los hinchas madridistas recibieron a sus jugadores al salir a calentar y durante el anuncio de las alineaciones con una sonora pitada, con Vinícius y Jude Bellingham una vez más como protagonistas del descontento de la afición, como ya ocurrió en el duelo ante el Levante hace dos semanas, tras la derrota en la final de la Supercopa frente al Barça y el cese del entonces entrenador Xabi Alonso.
El brasileño Vinícius (15′) adelantó a los merengues, ventaja que contrarrestó Jorge Frutos (49′) y que Mbappé (90+10′) acabó por decantarlo a favor de los merengues en los últimos instantes.
El Real Madrid, que llegaba tras tras caer ante el Benfica (4-2) en la última fecha de Champions y quedarse fuera de los ocho primeros clasificados en la fase de liguilla, por lo que deberá jugar los playoffs de acceso a octavos, también ante el equipo de José Mourinho.
Con esta victoria, el club madrileño alcanza los 54 puntos en la clasificación de LaLiga, uno menos que el Barça.
Trinidad y Tobago el muro que separa a la Azulita Sub-17 del Premundial
Hoy más que nunca la Sub-17 femenina urge de mantener su portería en cero. Las pupilas de Debbie Gómez están a las puertas de la antesala del cielo y un resbalón resultaría carísimo para los sueños de las chicas de la Azulita.
El representativo cuscatleco camina con paso de modelo en la pasarela del Clasificatorio al Premundial de Concacaf en Curazao: ha firmado dos victorias en dos salidas a la cancha, ocho goles a favor y cero en contra.
En su partido de estreno le pegó 0-6 a Barbados y la noche del viernes sirvió un 0-2 a costa del anfitrión. El esfuerzo, sin embargo, podría valer únicamente para las estadísticas si no firman este domingo al menos el empate ante Trinidad y Tobago que saldrá en plan de amenaza.
Las triniteñas acumulan por ahora cuatro puntos y son el equipo más goleador de este grupo: 10 dianas a favor y dos en contra, lo que le vuelve un rival peligroso sobre todo en ataque.
De ahí que si El Salvador consigue mantener su portería en cero automáticamente estaría conquistando su boleto para asistir al Premundial de Concacaf donde se repartirán los boletos a la Copa del Mundo Sub-17 Marruecos 2026.
El crucial encuentro de la Azulita será es domingo cuando se mida a las triniteñas a la 1:00 de la tarde.