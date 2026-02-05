Principal
Enero supera el promedio de vientos nortes de este mes
Enero cerró con más eventos de vientos nortes de lo habitual y un descenso de temperaturas hacia finales del mes, especialmente durante las noches y madrugadas, así lo informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
De acuerdo con el resumen meteorológico, en enero se registraron 6 eventos de vientos y la temperatura más baja fue de 5 °C en la estación Las Pilas, Chalatenango.
Mientras que, el 24 de enero se registró la temperatura más alta del mes con 39.9 °C en la estación de Santa Rosa de Lima, La Unión.
En cuanto al acumulado de lluvias, se reportó un 26 % arriba de lo normal, pues fue de 3.1 milímetros; y el acumulado máximo del mes fue de 17 milímetros en la estación de Ilobasco, Cabañas.
Por otra parte, en enero, se registraron 213 sismos en El Salvador, tanto por fallas locales como frente a la costa. De los cuales 26 fueron sentidos por la población.
El 77 % ocurrió en la costa de El Salvador o países vecinos y el 23 % dentro del territorio por activación de fallas geológicas locales.
El sismo regional de mayor magnitud fue de 5.8 y ocurrió el 16 de enero en el territorio de Honduras. Mientras que, el sismo local de mayor intensidad fue de 3.3 en el distrito de Juayúa, en Sonsonate Centro, el 9 de enero; y en el distrito El Carmen, La Unión, el 23 del mismo mes.
Entre los sismos por fallas geológicas locales, 15 ocurrieron entre la zona de Los Naranjos, Apaneca y Juayúa; 13 entre la zona de Tecapa, Berlín y Alegría; y 9 en San Lorenzo y alrededores.
Internacionales -deportes
Clubes gastaron más de 1.900 millones de dólares en ventana de fichajes de enero
«En el fútbol profesional femenino se desembolsaron más de diez millones de dólares en traspasos, lo que representa un incremento superior al 85% y marca un nuevo récord», añadió la FIFA.
Según el estudio de la federación internacional, los clubes ingleses volvieron a llevar la iniciativa tanto en el fútbol masculino como en el femenino.
El número de fichajes internacionales en el fútbol masculino marcó «un récord de traspasos», un 3% superior al año precedente, pero el diseño total fue «inferior al de enero de 2025».
«Los clubes gastaron más de 1.900 millones de dólares en traspasos internacionales, lo que representa un descenso de aproximadamente el 18% con respecto a enero de 2025», subraya la FIFA.
Situación opuesta en el femenino, donde «se alcanzó un récord de gasto, pero la cantidad de traspasos fue ligeramente inferior a la del año pasado».
«En el fútbol profesional femenino por primera vez los clubes gastaron más de diez millones de dólares, un incremento superior al 85 % con respecto al récord anterior, establecido en enero de 2025», explica la FIFA.
En categoría femenina los clubes ingleses dominaron gastando más de cinco millones de dólares, mientras que en la masculina se fueron a los 360 millones.
En categoría masculina, «los clubes de Italia, Brasil, Alemania y Francia completan los cinco primeros puestos de esta lista», añade la FIFA.
«Por su parte, los clubes franceses fueron los que más dinero recibieron en concepto de traspasos (más de 215 millones de USD), seguidos de los clubes de Italia, Brasil, Inglaterra y España», continúa.
En hombres, Brasil fue el país que registró más contrataciones, seguido de España, Argentina, Inglaterra y Portugal.
El país que más jugadores traspasó fue Argentina, por delante de Inglaterra, Brasil, España y Estados Unidos, también en categoría masculina.
Internacionales -deportes
Cristiano Ronaldo: la leyenda viva del fútbol cumple 41 años
Cristiano Ronaldo, una de las máximas figuras del fútbol en el mundo, celebra hoy 5 de febrero su cumpleaños número 41, consolidado como una de las grandes estrellas del popular deporte.
Nacido el 5 de febrero de 1985 en Madeira, Portugal, el portugués se ha mantenido durante más de dos décadas en la élite, combinando récords deportivos con una enorme influencia mediática global.
Ronaldo actualmente forma parte del Al Nassr de Arabia Saudita, club al que llegó tras un extenso recorrido por equipos históricos como Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid y Juventus.
A lo largo de su trayectoria, ha acumulado una lista de logros, entre ellos múltiples Balones de Oro así como ser máximo goleador histórico de la Champions League con un total de 140, entre otros.
A sus 41 años, el mundo del fútbol aprovecha su cumpleaños para repasar una carrera marcada por récords y títulos que le han merecido el reconocimiento mundial.
Principal
El Salvador registró 8,373 nuevas empresas en 2025, según el CNR
El clima de negocios impulsado por las estrategias estatales se vio materializado en la constitución de 8,373 nuevas empresas en 2025, así lo informó el director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Camilo Trigueros.
De esa cifra, 4,551 fueron Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), y 2,742 sociedades jurídicas, y 1,080 sociedades individuales.
El funcionario señaló que esta cantidad de nuevas unidades de negocios supera el récord alcanzado en 2024 cuando se tuvo 6,042; y que solo la sumatoria de esos dos años supera la cantidad de registros que tenía el país en los gobiernos del pasado.
«En dos años llevamos alrededor de 15,000 empresas creadas. En 2024 y 2025, del segundo mandato del presidente Nayib Bukele, se ha logrado más que en 10 años de gobierno del FMLN», dijo.
«Esto es importante enmarcarlo porque habla del compromiso del Gobierno de El Salvador, eso incluye a la Asamblea Legislativa que ha facilitado y ha permitido materializar cambios normativos que ahora se ven reflejados en el número de empresas», agregó.
Para Trigueros es importante analizar que estos no son números fríos, sino que son indicativos de creación de empleos, de inversión, y de consolidación de metas.
Por otro lado, mencionó que, en general 2025, fue un año destacable en cuanto a dinamización económica relacionada con los servicios que ofrece el CNR, lo que se refleja en el incremento del 11.1 % en la demanda de atenciones que la institución brinda.
Con datos hasta el 31 de enero de este año, El Salvador contabiliza 7,274 Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), detalló Trigueros. Este modelo se implementó en febrero de 2022.
Esta modalidad fue creada para incentivar la formalización empresarial, y consiste en un proceso simplificado que no requiere de servicios notariales, puede ser inscrita con un solo socio, y requiere de $1 para ser constituida.
Trigueros afirmó que este despliegue de formalización de negocios representa un capital social total de $18.4 millones, inversiones que materializan la visión del Gobierno del presidente Nayib Bukele de empujar el desarrollo económico de El Salvador.
«En el país está sucediendo un cambio de visión a partir de que el presidente Bukele nos dice ‘vamos a centrarnos en la reactivación económica’», comentó.
El funcionario ahondó que la implementación de las SAS brindó a la matriz económica salvadoreña una forma ágil y rápida de construir empresas formales, y que esta visión antiburocrática se ha convertido en un incentivo para la inversión.
«Cuando los trámites demoran demasiado, o son muy complejos desincentivan las iniciativas de crear empresas, por el contrario, períodos cortos de tiempo, siendo efectivos en el mismo, permiten como país atraer a inversionistas nacionales y extranjeros que quieren abrir su empresa», acotó.