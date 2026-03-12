Internacionales
AIE libera 400 millones de barriles de petróleo
Los 32 países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) decidieron el miércoles «por unanimidad» liberar al mercado 400 millones de barriles de petróleo procedentes de sus reservas estratégicas, el mayor desbloqueo de su historia, anunció la institución.
«Los países de la AIE pondrán 400 millones de barriles de petróleo […] a disposición del mercado para compensar la pérdida de suministro por el cierre efectivo del estrecho de Ormuz», anunció el director ejecutivo de la agencia, Fatih Birol, en una declaración en vídeo el miércoles.
«Los países de la AIE han decidido por unanimidad lanzar la mayor liberación de reservas de petróleo de emergencia de la historia de nuestra agencia», que forma parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), añadió Birol.
«Se trata de una acción de gran envergadura que tiene como objetivo mitigar los efectos inmediatos de la perturbación de los mercados. Pero, para que quede claro, lo más importante para el retorno a unos flujos estables de petróleo y gas es la reanudación del tránsito por el estrecho de Ormuz», afirmó.
Estados Unidos, gran consumidor y productor de crudo, aportará 172 millones de barriles, equivalente a 40 % de sus reservas estratégicas, anunció el secretario de Energía, Chris Wright.
«Teniendo en cuenta los ritmos de descarga previstos, la entrega (de los barriles estadounidenses) tomará aproximadamente 120 días», precisó Wright.
Según Birol, las reservas de emergencia se pondrán a disposición del mercado según un calendario adaptado a la situación nacional de cada país miembro.
Por el estrecho de Ormuz transitan cada día 15 millones de barriles de petróleo y otros 5 millones de barriles diarios de productos petrolíferos, alrededor del 25 % del transporte mundial de petróleo por vía marítima.
Internacionales
Arévalo insta a nuevos magistrados del TSE a actuar con transparencia
El mandatario guatemalteco, Bernardo Arévalo, hizo un llamado a los recién nombrados magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala a que rigan cada una de sus acciones dentro de su gestión con «independencia, transparencia y apegados a la ley», según compartió la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), en un artículo retomado por el medio local La Hora.
En los últimos meses, Guatemala ha vivido una serie de procesos políticos, en cuanto a elecciones de segundo grado se refiere; entre estas los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) —aún pendientes dos plazas otorgadas por el Órgano Ejecutivo— y los magistrados del TSE; en mayo se prevé la elección del nuevo fiscal general.
Este martes, el Congreso de Guatemala eligió, tras horas de negociaciones con las diferentes bancadas, a los cinco magistrados propietarios y sus respectivos suplentes para tomar las riendas del Organismo Electoral en el periodo de 2026 a 2032.
«Hoy el Congreso de la República da una muestra de (que) cuando hay voluntad política podemos alcanzar acuerdos», dijo el pasado martes, ante el pleno, el diputado oficialista José Carlos Sanabria, al señalar que lograron «consensos amplios» con la oposición.
Cuestionable
En febrero pasado, el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Guatemala, John Barrett, criticó la nómina de 20 aspirantes para el TSE que elaboró una comisión encabezada por autoridades universitarias al considerar que «abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes».
Barrett, que en ese momento no se refirió a algún candidato en particular, no se ha pronunciado por la elección final en el Congreso.
El funcionario diplomático estadunidense notificó en la cuenta de X de la embajada a inicios de marzo que «como ya hemos declarado, las elecciones de segundo grado son procesos guatemaltecos que tienen sus normas y reglas, y vamos a respetar estos procesos, pero no vamos a tolerar que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado».
Internacionales
Cadena perpetua para 15 hombres por atentado en una sala de conciertos en Moscú en 2024
El 22 de marzo de 2024, un comando irrumpió en el Crocus City Hall, abrió fuego contra la multitud y prendió fuego al recinto. El ataque, el más mortífero en Rusia en dos décadas, fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI).
Cuatro de los procesados, todos ellos ciudadanos de Tayikistán, una exrepública soviética de Asia Central de mayoría musulmana, fueron condenados por su participación directa y once por complicidad.
Durante el veredicto, varios hombres aparecieron cabizbajos en la jaula de cristal reservada a los acusados, ante los agentes de las fuerzas de seguridad.
El fallo se ajusta a las peticiones de la fiscalía.
Otros cuatro hombres, juzgados paralelamente por vínculos con el terrorismo, recibieron penas que van desde los 19 años y 11 meses de prisión hasta los 22 años y seis meses de cárcel. Todo el juicio se celebró a puerta cerrada hasta el dictamen público.
El ataque, que dejó además 600 heridos, incluyendo niños, impactó profundamente al país.
«Como si hubiese sido ayer»
Ivan Pomorine, un director de fotografía de 45 años, estaba presente en la sala de espectáculos la noche de la masacre. Tenía que grabar el concierto de rock previsto esa noche.
«Parece que ellos (los acusados) no son los que pudieron organizar el ataque», declaró a la prensa desde la sala del tribunal, pidiendo que se juzgara a todos los responsables del atentado.
«Se acerca el segundo aniversario y para nosotros es como si hubiese sido ayer», añadió.
El Kremlin afirmó que Ucrania estaba implicada en el atentado, pero nunca presentó pruebas que respaldaran esa acusación, rechazada por Kiev.
En ese entonces, Rusia llevaba ya dos años de guerra con su vecino.
El Comité de Investigación ruso, uno de los principales órganos judiciales del país, afirmó el jueves en un comunicado que este «crimen inhumano» había sido «planificado y cometido» en interés del gobierno ucraniano para «desestabilizar la situación política» en Rusia.
Según esta fuente, varios acusados también habían planeado hacer explotar un complejo recreativo en la ciudad de Kaspiisk, en la región sureña de Daguestán, pero el plan fue frustrado.
El ejército ruso libró dos guerras en Chechenia en los años 90 y 2000 contra una rebelión separatista que se islamizó progresivamente antes de jurar lealtad al EI en 2015.
Aunque la influencia del grupo yihadista es hoy limitada, siguen produciéndose ataques periódicos, especialmente en Chechenia y Daguestán, o en prisiones rusas.
A raíz de este ataque, Moscú reforzó sus leyes y endureció su discurso antiinmigración. Numerosos trabajadores de Asia Central viven y trabajan en el país.
Internacionales
Zoológico japonés niega que el macaco viral «Punch» esté siendo acosado
El zoológico japonés donde se encuentra el bebé macaco «Punch», convertido en una sensación de internet, negó esta semana que el mono sea víctima de acoso por sus compañeros de jaula como temen muchos internautas.
«Punch», un macaco de siete meses, fue abandonado por su madre y se volvió famoso después de que empezara a aferrarse a un peluche de orangután de IKEA para consolarse en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, cerca de Tokio.
El mes pasado, el zoológico publicó en X que el macaco «había sido regañado muchas veces por otros monos».
Desde encontes empezaron a difundirse videos por internet en los que se le ve siendo perseguido por miembros del grupo, junto con acusaciones de que estaba siendo intimidado.
«Recibimos muchas muestras de preocupación de personas tanto en Japón como en el extranjero», señaló el zoológico en un comunicado el martes.
Sin embargo, «Punch» depende cada vez menos del peluche de orangután, ya que un número creciente de monos está empezando a cuidarlo o jugar con él, explicó la entidad.
«Si bien los individuos dominantes pueden mostrar acciones de disciplina hacia sus subordinados, como ocurre de forma natural entre los macacos, estas acciones en la sociedad de los macacos difieren de los abusos humanos», explicó.
«Punch pasa la mayor parte del día tranquilamente», añadió el zoológico.
El centro también advirtió que «’Punch’ se acostumbró a vivir en este grupo, por lo que separarlo implicaría el riesgo de que nunca pudiera volver a integrarse y tendría que vivir así el resto de su vida».
Rechazado por su madre, «Punch» fue criado en un entorno artificial tras nacer en julio y comenzó a entrenarse para reintegrarse en su grupo a principios de este año.
La situación del pequeño mono despertó un enorme interés en internet y generó una base de seguidores bajo la etiqueta #HangInTherePunch. Grandes multitudes comenzaron a acudir al zoológico y las ventas del peluche de orangután de IKEA se dispararon.
La organización defensora de los animales People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) afirmó que el caso de «Punch» pone de relieve la crueldad de los zoológicos y pidió que sea trasladado a un «santuario de buena reputación donde pueda vivir en un entorno más natural».