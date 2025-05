El Bayern gana la Bundesliga y Harry Kane rompe su maldición… ¡Pero sin jugar!

Hace menos de una semana, la final de la Copa del Rey de Sevilla estuvo en jaque en medio de noticias que afirmaban que el Real Madrid podría no presentarse al partido por las declaraciones de los árbitros en la previa. Probablemente fue el punto de crispación máximo con los colegiados, pero la guerra del equipo madridista con el estamento arbitral no ha terminado, continúa en los días previos a la visita del Celta al estadio Santiago Bernabéu. Allí, los célticos sufrieron una pésima actuación de Munuera Montero en el campo y de Hernández Hernández en el VAR, que no consideraron un penalti sobre Williot Swedberg del portero Lunin, una mano en el área de Rüdiger, además de una agresión de Valverde a Moriba sin balón y una entrada terrorífica con los tacos de Endrick al talón de Aquiles de Starfelt. Valverde y Endrick continuaron en el campo y anotaron los tres goles que deshicieron el empate y dieron la victoria al equipo blanco en la prórroga (2-5), además del pase a la siguiente ronda del torneo del KO.

A pesar de todo el revuelo que se formó el fin de semana pasado en la capital andaluza, Real Madrid TV ha vuelto a la carga con sus vídeos tras el anuncio de que Gil Manzano será el árbitro de campo en el partido ante el Celta, con la ayuda de Hernández Maeso en el VAR.

En el nuevo vídeo, la televisión del equipo blanco habla del árbitro principal como «el colegiado protagonista del mayor escándalo arbitral de los últimos tiempos». Se refieren a lo que sucedió en marzo de la temporada pasada, cuando se anuló un gol de Jude Bellingham ante el Valencia por haberse producido después del pitido final.

Una situación que ya generó un clima de mucha tensión en aquel momento y que en el conjunto madridista no olvidan todavía, como queda en evidencia con sus constantes recordatorios cada vez que les arbitra.

A pesar de dicho partido, la realidad de las cifras es que con Gil Manzano el récord del Real Madrid es muy positivo. En total son 52 partidos en los que les ha dirigido, con un balance de 40 victorias para los blancos, 6 empates y 6 derrotas. Además, les ha pitado más penaltis que a nadie: 14, así como menos tarjetas en comparación a otros rivales: 98 amarillas y 2 rojas, frente a las 106 amarillas que le ha mostrado al Barcelona en 43 partidos. Los azulgrana también salen peor parados en victorias: 28, con 8 empates y otras tantas derrotas. 8 penaltis señaló el colegiado extremeño al club catalán.

Este curso, Gil Manzano ha pitó en la final de la Supercopa de España (derrota 2-5 ante el Barça), y los partidos de Liga ante el Girona (victoria del Madrid 0-3) y el Villarreal (también victoria por 1-2).

Con el Celta, el extremeño acumula 30 partidos, con 10 victorias, 7 empates y 11 derrotas. Contra el Real Madrid dirigió las derrotas por 1-4 en agosto de 2022 en Balaídos y la goleada por 7-1 de 2016 en el Bernabéu con cuatro tantos de Cristiano Ronaldo.

