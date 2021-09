René Portillo Cuadra ahora defiende a los políticos del FMLN que están siendo investigados por actos de corrupción

En franca contradicción de las críticas que hizo en el pasado, donde el diputado y jefe de fracción de Arena, René Portillo Cuadra, acusó a distintos funcionarios del Fmln de actos de corrupción; ahora el tricolor sale en su defensa y asegura que son “perseguidos políticos”.

Portillo Cuadra hoy es un acérrimo defensor de los efemelenistas Salvador Sánchez Cerén, Gerson Martínez, Lina Dolores Pohl, José Manuel Melgar y José Guillermo Belarmino López, acusados de lavado de dinero y activos y enriquecimiento ilícito, delitos por los que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene suficientes pruebas y otros indicios.

El tricolor se refirió a la eliminación de la difusión roja de parte de la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal, por sus siglas en inglés) de esta forma: “Cuando Interpol se niega a hacer órdenes de captura es porque existen órdenes ilegales que no están basadas en evidencias técnicas (…) Esta sería la primera vez, que yo recuerde, que la Interpol se niega a hacer efectiva una orden de captura”, defendió Cuadra.

El diputado Cyan, Jorge Castro, lamentó la Interpol haya eliminado la difusión contra estos exfuncionarios y sostuvo que existen suficientes pruebas contra ellos y por los que también están siendo procesados el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres; el ex viceministro de Trabajo, Calixto Mejía; la ex viceministra de Salud, Violeta Menjívar; la ex viceministra de Educación, Erlinda Hándal; y el ex viceministro de Agricultura, Hugo Flores.

“Se tienen pruebas y documentos. Estamos persiguiendo a personas que robaron al erario público no se están persiguiendo por su ideología”, detalló.

Castro aseguró que como Bancada continuarán la lucha contra los exfuncionarios corruptos para que den la cara a la justicia salvadoreña y a la población.