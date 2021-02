Diputado Gallegos llama “ridículos” a diputados que conmemoran el 9F

Fusades, Funde, Arena, Fmln, Rodolfo Parker, Mario Ponce, El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, El Faro, Factum, Diario1, oenegés afines, empresarios cuestionados, entre otros, están repitiendo literalmente el discurso elaborado por Javier Simán, presidente de la ANEP, en contra del Presidente Nayib Bukele y su gobierno.

De forma calcada se repiten la frase “el 9F nunca más” o “basta el discurso de odio del Presidente”, para hacer creer a la población que realmente pasó algo grave el 9 de febrero de 2020 en la Asamblea Legislativa.

Desesperadamente buscan rascar algún voto para seguir en su piñata en el poder que han tenido por 30 años, y mantener vivos a los partidos Arena-Fmln que languidecen por decisión de los mismos salvadoreños.

El fiscal general, Raúl Melara, fue enfático en decir que ese día no sucedió nada, no hubo nada anormal, ni tal violación de derechos humanos, ni mucho menos un “golpe de Estado”, como lo están espetando los “mismos de siempre”.

Los Simán no solo han elaborado tal discurso, sino que además han movido a todos sus financiados en contra del Gobierno, sino que además, dieron la orden de no apoyar ningún proyecto del Presidente Bukele que beneficie a la población. Dieron la orden de no aprobar ningún préstamo para vivienda, para salud, para construir hospitales, ni para combatir la pandemia.

Javier Simán es un empresario frustrado por no ser presidente de la república, un sueño que los mismos areneros se encargaron de sepultar. Tampoco Arena dejó que dirigiera el partido. Ahora, por imposición, llegó a la silla “presidencial” de la ANEP, un brazo financista de Arena. Y desde su llegada declaró la guerra al Gobierno y a la población misma.