Alcaldesa Milagro Navas califica como “excelente” su relación con el Ejecutivo y defiende gestión al frente de La Libertad Este

La alcaldesa de La Libertad Este, Milagro Navas, del partido ARENA, calificó como “excelente” la relación de trabajo que mantiene con el Gobierno Central, liderado por el presidente Nayib Bukele, y destacó que dicha cooperación ha permitido concretar diversos proyectos en beneficio del municipio.

Durante una entrevista, Navas aseguró que ha trabajado con distintos gobiernos sin importar su bandera política, y que su prioridad es responder a las necesidades de la población. “Después de ganar las elecciones, pertenezco al pueblo, no a mi partido. Yo soy una servidora pagada por el pueblo”, enfatizó.

La jefa edilicia afirmó que mantiene un clima de respeto mutuo con el presidente Bukele, con quien ya había colaborado durante su gestión como alcalde de San Salvador. Entre los proyectos desarrollados en conjunto, destacó convenios con la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES), el Ministerio de Obras Públicas, la Policía Nacional Civil y el Centro Nacional de Registros (CNR), que permitirán un mejor control tributario en los cinco distritos del municipio.

En cuanto al proceso de reestructuración municipal, Navas reconoció que el primer año ha sido de ajustes, pero se mostró optimista con los avances. Subrayó que no ha actuado con revanchismo político y que ha priorizado mantener personal capacitado, sin importar su afiliación partidaria.

La alcaldesa también aclaró que el uso del color rosado en su gestión no responde a intereses políticos ni a la creación de un nuevo movimiento, sino que surgió como un gesto simbólico en honor a las mujeres del municipio. “Con que no me queda tiempo para terminar tanto proyecto, menos para hacer un partido”, dijo.

Finalmente, aseguró que su partido la ha respaldado y no ha interferido en su administración, debido a los resultados de su gestión.

