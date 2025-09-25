Nacionales
VIDEO | Hombre atropella a mujer de 71 años y a su nieta de 5 en paso peatonal y se da a la fuga
Una mujer de 71 años, identificada como Francisca E., y su nieta de 5 años fueron atropelladas mientras cruzaban el paso peatonal de la 10ª avenida Sur, en las cercanías de la iglesia San Antonio de Padua.
El hecho ocurrió el pasado sábado 20 de septiembre a las 9:40 de la mañana, cuando el conductor de un vehículo no respetó la señalización, las embistió y posteriormente huyó del lugar.
La adulta mayor fue trasladada al Hospital General, donde permanece ingresada con fracturas, tras proteger a la menor con su propio cuerpo.
Vecinos de la zona solicitaron a las autoridades que se investigue el caso y se identifique al responsable, así como mayor control para que se respeten los límites de velocidad y los pasos peatonales en el sector.
Nacionales
PNC regula el tráfico en bulevar Venezuela por camión varado
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que agentes de tránsito regulan la circulación en el bulevar Venezuela y 38 Avenida Sur, en San Salvador, debido a un camión que quedó varado por desperfectos mecánicos.
Las autoridades indicaron que personal especializado trabaja para retirar el vehículo y restablecer el paso normal en la zona.
Nacionales
PNC captura a motociclista que atropelló a mujer en Chalatenango
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Jorge Mauricio García Galdámez, de 22 años, luego de que atropellara a una mujer mientras conducía una motocicleta a velocidad inadecuada.
El accidente ocurrió en la carretera que de Chalatenango conduce al distrito de La Laguna, en Chalatenango Sur, cuando la víctima intentaba cruzar la vía. La mujer sufrió una fractura y múltiples golpes, por lo que fue trasladada a un centro asistencial.
La PNC indicó que el motociclista no portaba licencia de conducir y será procesado por el delito de lesiones culposas.
Nacionales
Motociclista resulta lesionado tras chocar con camión de gas propano en La Libertad
Un motociclista resultó lesionado la mañana de este jueves tras colisionar contra un camión que transportaba gas propano en el kilómetro 26 de la carretera Panamericana, cerca de la incorporación a calle al Volcán, en Quezaltepeque, La Libertad.
Socorristas de Comandos de Salvamento atendieron a José Alberto Rosales Ortiz, de 29 años, quien presentó lesiones en la pierna izquierda y otras laceraciones.
Posteriormente, fue trasladado a un centro asistencial del Seguro Social para recibir atención especializada.